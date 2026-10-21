Un Sánchez desesperado refrita campañas del PSOE para salvar su culo y le acaba explotando en la cara

Pedro Sánchez ha vuelto a sacar del congelador una de sus viejas recetas de marketing político.

Este 21 de octubre de 2026, el presidente del Gobierno publicó un vídeo en X en el que se declara, con cara de pocos amigos, “Sí, soy zurdo”, acompañado de los hashtags #ZurdosYOrgullosos y #ZurdasYOrgullosas.

No es la primera vez. Ya lo intentó en las europeas de 2024. Antes, en 2023, fue el “perro” y los carteles calcados a la campaña de Obama. El PSOE, una vez más, no inventa: refrita. Y lo hace cuando las encuestas aprietan, los escándalos familiares no cesan y la oposición no da tregua.

La respuesta no se hizo esperar. El usuario @dchopenawer lo resumió con precisión quirúrgica: “Han vuelto a lo del «perro» de las elecciones de 2023. Le han copiado los carteles a Obama. Han vuelto a lo de «ser zurdo» de las europeas de 2024. La estrategia electoral del PSOE es un refrito en el mejor de los casos y un plagio en el peor. Cuesta abajo y sin frenos”.

Han vuelto a lo del «perro» de las elecciones de 2023. Le han copiado los carteles a Obama. Han vuelto a lo de «ser zurdo» de las europeas de 2024. La estrategia electoral del PSOE es un refrito en el mejor de los casos y un plagio en el peor. Cuesta abajo y sin frenos. — Chopenawer (@dchopenawer) October 21, 2026

Desde el PP de Madrid fueron más allá. En un mensaje que ya circula con fuerza, apuntaron directamente a la yugular: “Si perseguir y mandar eliminar a una juez que investiga a tu hermano es de zurdos, sí eres zurdo”.

Si perseguir y mandar eliminar a una juez que investiga a tu hermano es de zurdos, sí eres zurdo. — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 21, 2026

El intento de Sánchez de presentarse como el líder orgulloso de la izquierda se ha topado de frente con la realidad que él mismo ha construido: un Gobierno asediado por investigaciones judiciales que afectan a su entorno más cercano, una gestión que muchos califican de fallida y una narrativa que ya no convence ni a los propios.

Lo que pretendía ser un gesto de reafirmación ideológica se ha convertido en un boomerang. En lugar de movilizar a su base, ha servido de altavoz para recordar todo aquello que el presidente preferiría que se olvidara. El refrito, una vez más, le ha salido rancio.

Y mientras el vídeo de “sí, soy zurdo” acumula críticas y memes, la sensación que se impone es clara: Sánchez no está lanzando una campaña. Está intentando tapar agujeros con carteles viejos. Y esta vez, el agujero es demasiado grande.