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Política

ESTRATEGIA ELECTORAL QUE HUELE MAL

Un Sánchez desesperado refrita campañas del PSOE para salvar su culo y le acaba explotando en la cara

El PP retrata al socialista por publicar un vídeo en su cuenta de X expresando su orgullo por ser ‘zurdo’

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Pedro Sánchez ha vuelto a sacar del congelador una de sus viejas recetas de marketing político.

Este 21 de octubre de 2026, el presidente del Gobierno publicó un vídeo en X en el que se declara, con cara de pocos amigos, “Sí, soy zurdo”, acompañado de los hashtags #ZurdosYOrgullosos y #ZurdasYOrgullosas.

No es la primera vez. Ya lo intentó en las europeas de 2024. Antes, en 2023, fue el “perro” y los carteles calcados a la campaña de Obama. El PSOE, una vez más, no inventa: refrita. Y lo hace cuando las encuestas aprietan, los escándalos familiares no cesan y la oposición no da tregua.

La respuesta no se hizo esperar. El usuario @dchopenawer lo resumió con precisión quirúrgica: “Han vuelto a lo del «perro» de las elecciones de 2023. Le han copiado los carteles a Obama. Han vuelto a lo de «ser zurdo» de las europeas de 2024. La estrategia electoral del PSOE es un refrito en el mejor de los casos y un plagio en el peor. Cuesta abajo y sin frenos”.

Desde el PP de Madrid fueron más allá. En un mensaje que ya circula con fuerza, apuntaron directamente a la yugular: “Si perseguir y mandar eliminar a una juez que investiga a tu hermano es de zurdos, sí eres zurdo”.

El intento de Sánchez de presentarse como el líder orgulloso de la izquierda se ha topado de frente con la realidad que él mismo ha construido: un Gobierno asediado por investigaciones judiciales que afectan a su entorno más cercano, una gestión que muchos califican de fallida y una narrativa que ya no convence ni a los propios.

Lo que pretendía ser un gesto de reafirmación ideológica se ha convertido en un boomerang. En lugar de movilizar a su base, ha servido de altavoz para recordar todo aquello que el presidente preferiría que se olvidara. El refrito, una vez más, le ha salido rancio.

Y mientras el vídeo de “sí, soy zurdo” acumula críticas y memes, la sensación que se impone es clara: Sánchez no está lanzando una campaña. Está intentando tapar agujeros con carteles viejos. Y esta vez, el agujero es demasiado grande.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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