¿Por qué el teniente coronel Lobo se peleó con la Policía Nacional para abrir la valla de Ceuta?

El teniente coronel Lobo, de la Guardia Civil, comunicando a la Policía Nacional que el Gobierno ha dado orden de abrir la puerta

El breve vídeo encapsula toda una crisis: dos cuerpos de seguridad, órdenes aparentemente contrarias y una multitud que empuja con fuerza contra la cancela del Tarajal. En el centro de la escena se encuentra el teniente coronel Miguel Lobo, jefe de Operaciones de la Guardia Civil en Ceuta, que mantiene una acalorada conversación con un superior de la Policía Nacional.

El interrogante clave no es solo por qué se produjo este enfrentamiento. También gira en torno a quién tomó la decisión de abrir la puerta y si esa elección fue una rendición ante la presión migratoria o una respuesta urgente para evitar una tragedia inminente. La contestación, hasta el momento, está a la espera de que se complete la investigación judicial y se clarifique la cadena de mando.

La puerta que no representa del todo la frontera

La cancela en cuestión se hallaba en un recinto aduanero español, a unos 200 metros del espigón del Tarajal. Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles, no se abrió la frontera con Marruecos, sino una puerta entre dos áreas que ya pertenecían a territorio español.

Este detalle es crucial. Los migrantes habían llegado a esta zona tras atravesar el límite fronterizo por el litoral. Concentrar a tantas personas alrededor de la cancela podría haber convertido el espacio en una trampa mortal: cientos de personas se amontonaban, algunas trepaban por las estructuras, lo que incrementaba el riesgo de caídas, asfixias y aplastamientos.

La AUGC sostiene que Lobo tomó la decisión con la intención de aliviar esa presión. Su argumento puede resumirse así:

La multitud ya estaba en territorio español.

La cancela separaba áreas interiores, no España de Marruecos.

Había mujeres y menores en medio de la aglomeración.

El espacio no podía contener tal avalancha de personas.

Abrir la puerta facilitaba la salida y aliviaba la presión física.

El delegado del Gobierno, David de la Encina, ha respaldado públicamente esta versión. Según su perspectiva, si no se hubiera tomado la iniciativa de abrir la puerta, las consecuencias podrían haber sido mucho más desastrosas. Esta acción, interpretada por él, no buscaba facilitar una entrada ordenada, sino prevenir que la situación se convirtiera en un escenario de tragedia.

El enfrentamiento con la Policía Nacional

El problema radicaba en que no todos los responsables presentes compartían la misma visión de la situación. El mando de la Policía Nacional argumentaba que debían mantener cerrada la puerta y hacer retroceder a los migrantes. Por su parte, la Guardia Civil, encargada de la vigilancia fronteriza y la seguridad del recinto, consideró prioritario prevenir un posible aplastamiento.

Las imágenes exhiben esta disparidad operativa en tiempo real. Mientras unos agentes intentan contener a la multitud, otros trabajan en abrir o sostener la puerta abierta. En algunos momentos, la Policía llegó a cerrarla, solo para abrirla nuevamente poco después. La coordinación, que el Ministerio del Interior presentó como “perfecta”, en las grabaciones aparece visiblemente más defectuosa, por decirlo de manera benigna.

🚩 Policía y Guardia Civil discrepaban sobre cómo trabajar en plena invasión 📍 Tienes toda la información en El Faro de Ceuta a través de nuestro enlace en bio #Ceuta #GuardiaCivil #PoliciaNacional #Marruecos #FronteraSur #Inmigracion https://t.co/BThNlosV0P — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) October 16, 2026

El carácter de Lobo también ha puesto su sello en esta narración. Compañeros y quienes han colaborado con él lo describen como un mando directo, vehemente y que tiende a ejecutar órdenes con firmeza. La frase más repetida sobre su personalidad es a la vez elocuente y poco diplomática: “es bruto y echado para adelante; si le mandan hacer algo, lo hace”.

Esto no resuelve el dilema de quién emitió la orden, pero sí ilumina el porqué de la intensidad del intercambio. No parece que estuviera improvisando un plan político; actuaba en una situación extrema y defendía una solución operativa específica: abrir para descongestionar.

La incógnita de la orden

La investigación judicial busca esclarecer el punto más crucial: quién decidió abrir la cancela. La magistrada María Tardón ha convocado a declarar como testigos a los responsables de ambos cuerpos policiales que aparecen en el vídeo.

Lobo deberá detallar qué instrucciones recibió, de quién provinieron y qué información tenía a su disposición cuando optó por abrir o apoyar la apertura. También testificará el mando policial con el que tuvo el enfrentamiento. Esta comparecencia podría servir para distinguir tres cuestiones que se han entremezclado en el debate público:

Este asunto cuenta además con una dimensión política. Si la orden provino de la Delegación del Gobierno o del Ejecutivo, la responsabilidad no recaería solo sobre el mando desplegado. En caso contrario, si Lobo actuó por su propia cuenta, la investigación deberá evaluar si procedió dentro de sus atribuciones y ante una emergencia urgente.

Consecuencias para Interior y para Ceuta

El episodio saca a la luz la vulnerabilidad de los dispositivos diseñados para reaccionar ante entradas masivas. La insuficiencia de personal, las instrucciones vagas y la falta de un protocolo común pueden transformar una decisión táctica en una crisis institucional.

El de la parte derecha SI es un Guardia Civil con honor.

A la izquierda un personaje con un uniforme. Hoy hemos visto con nuestros propios ojos cómo la Guardia Civil abría la frontera de España a los invasores cuando no había el menor peligro de avalancha.

Vergüenza inimaginable para la Guardia Civil. Y hemos visto que la traición tiene responsables, personas concretas que dejan de cumplir su misión, que dejan de hacer su trabajo, sin la menor justificación, a saber por qué intereses. Teniente Coronel Miguel Lobo de la Guardia Civil de Ceuta. Vergüenza, asco. — Antena 5 Radio (@a5radio) October 18, 2026

El dilema para la Guardia Civil es clásico: contener la frontera o priorizar la seguridad inmediata de quienes ya han cruzado. Para la Policía Nacional, el riesgo radica en que abrir una vía interna podría desbordar cualquier intento posterior de control. La discrepancia entre ambas posturas no es trivial. Tiene un impacto directo en la gestión migratoria, en la responsabilidad jurídica de los agentes y en la autoridad política que establece las instrucciones.

Este asunto también puede repercutir en futuros despliegues en Ceuta y Melilla. Si los tribunales determinan que la cancela se abrió para prevenir una tragedia, la actuación de Lobo será vista como una respuesta de emergencia. Por el contrario, si encuentran órdenes contradictorias o fallas en la planificación, el foco se centrará en el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

Hay un último aspecto que no pasa desapercibido: la discusión no surgió en un despacho ni en una comparecencia en el Parlamento, sino en medio de uniformes, ruido y empujones, con una puerta que dividía dos recintos españoles y que se convirtió en un símbolo de toda la política migratoria. En Ceuta, a menudo una cancela tiene más peso político que una frontera entera.