Ayuso hunde la bandera electoral del PSOE y humilla a la recadera sanchista en Madrid: «A ustedes la vivienda les importa una Mínguez»

El relato les duró cero coma dos segundos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tomó la palabra en el pleno y lanzó un dardo directo contra el PSOE justo cuando el sanchismo busca convertir la vivienda en su principal bandera de cara al 29-N.

Y es que la bancada de la izquierda se vio demolida por completo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid @IdiazAyuso hunde la bandera electoral del @PSOE y humilla a la recadera sanchista en Madrid @espinar_mar : “A ustedes la vivienda les importa una Mínguez” pic.twitter.com/oYj5LHCFdG — Luis Rioja (@miescano351) October 22, 2026

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a dejar en ridículo al PSOE en su propio terreno. Mientras Sánchez y los suyos pretenden convertir la vivienda en la gran bandera electoral del 29-N —atacando a los «fondos buitre», a los propietarios y a las políticas de la Comunidad—, Ayuso les ha soltado en la Asamblea de Madrid la frase que resume toda su hipocresía: «A ustedes la vivienda les importa una Mínguez».

El golpe llega justo cuando se acumulan las contradicciones. Primero, la pareja de la exportavoz nacional Montse Mínguez, con su holding inmobiliario de unas 30 viviendas en alquiler, yates y sociedades en Panamá. Ahora, la propia Mar Espinar (portavoz socialista en la Asamblea y número dos de Óscar López) aparece viviendo en un piso público de la Universidad Rey Juan Carlos que, según la normativa de la concesión, solo pueden usar los empleados de la universidad… y ella no lo es.

Según la exclusiva de ‘El Debate‘, Espinar reside en un inmueble de lujo en Alcorcón (121 metros cuadrados más patio y jardín, con trastero, garaje y zonas comunes con piscina) cuya titularidad es 100 % de la URJC. La licencia y la concesión administrativa de 2010 (hasta 2085) establecen de forma clara que el uso se cede exclusivamente al personal de la universidad y a sus causahabientes. El piso está a nombre de su marido (régimen de separación de bienes), que pagó unos 259.000 euros por la concesión. Ella alega que su pareja tuvo en el pasado una «relación indirecta» con la universidad y le tocó en un sorteo. Mientras tanto, Espinar ha hecho de la vivienda y del caso de la anciana Maricarmen uno de sus principales arietes contra Ayuso, señalando «la codicia de los fondos buitre».

Ayuso no desaprovechó la ocasión. En el pleno ha denunciado la «hipocresía» de quien da lecciones de acceso a la vivienda mientras se beneficia de un piso público “a precio de amigo” vinculado a una universidad pública, e insistió en que «una de mis prioridades es que nadie se lucre de la universidad pública para recibir casas a precios específicos para amigos»:

¡Oiga, yo no tengo la culpa de que cada día le salga la hipocresía por los poros a la izquierda en este país! ¿Yo qué culpa tengo de que ustedes hayan convocado unas elecciones por la vivienda y resulta que les importa una ‘Mínguez’ la vivienda? Porque es que, efectivamente, lo de ser socialista es tener poco y dar mucho. Es tener poca vergüenza y dar mucha vergüenza. Eso es lo que está ocurriendo.

Espinar respondió con el habitual «qué bulera y qué nerviosa está», pero el relato sanchista de la vivienda como bandera electoral ha quedado hecho trizas en su propia casa.

De Mínguez a Espinar, el patrón se repite: el PSOE predica contra los grandes tenedores y los ‘buitres’ mientras sus portavoces o sus entornos disfrutan de carteras de pisos o de concesiones privilegiadas en bienes públicos. A ustedes la vivienda les importa una Mínguez… y un piso de la Rey Juan Carlos.