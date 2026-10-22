La juez abre la vía penal contra Sofía Puente, por posible prevaricación metiendo un pufo en la ‘ley de nietos’

La resolución del tribunal transforma una instrucción administrativa de 2022 en un nuevo campo de batalla política para el Ministerio de Justicia. La jueza ha dado el visto bueno a la querella presentada por Hazte Oír contra Sofía Puente, actual secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, por un presunto delito de prevaricación administrativa vinculado a la conocida ley de nietos, tal como informa Vozpópuli.

Cabe señalar que esta resolución no implica un fallo condenatorio ni establece la existencia de delito alguno. Sin embargo, sí abre un procedimiento para esclarecer lo sucedido, el alcance de la instrucción y los posibles involucrados. Además, la causa llega con un trasfondo político inevitable: Puente es hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, aunque los sucesos en cuestión se remontan a su función como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

El origen del litigio

En el centro de la controversia se encuentra una instrucción firmada el 25 de octubre de 2022, orientada a desarrollar la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Esta legislación habilitó a ciertos descendientes de españoles a solicitar la nacionalidad, incluidos los hijos y nietos de quienes perdieron o abandonaron España por motivos relacionados con la Guerra Civil y la dictadura.

Aquí, la disputa no se centra tanto en la existencia de ese derecho, sino en cómo se debe implementar. Hazte Oír argumenta que la instrucción administrativa amplió los casos contemplados por el legislador y que facilitó una forma más laxa de demostrar la condición de exiliado político. En concreto, plantea que los consulados y registros civiles no requerían documentación adicional a ciertos descendientes de personas que abandonaron España entre 1936 y 1955.

La acusación sostiene que dicha interpretación superó las competencias de la Dirección General. Ahora, esta afirmación deberá ser analizada mediante documentos, antecedentes y testimonios. En lo jurídico, la discusión radica en discernir si se trató de una interpretación razonable de una norma compleja o de un acto arbitrario tomado conscientemente en contra de la ley.

Una jueza frente al criterio de la Fiscalía

La juez del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Inmaculada Lova Ruiz, ha decidido admitir la querella al considerar que los hechos expuestos podrían sugerir una posible prevaricación administrativa. En su auto, la jueza indica que aún no están claras la naturaleza y circunstancias de los hechos, ni las personas implicadas.

Por su parte, la Fiscalía había solicitado la inadmisión de la querella. Su principal argumento es de carácter procesal: este asunto ya fue analizado en 2022 por el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, tras una querella presentada por la Asociación por la Reconciliación Histórica. Dicho procedimiento concluyó con un archivo mediante una resolución firme.

El Ministerio Público sostiene que existe coincidencia entre ambos casos y que se aplica el principio de cosa juzgada. Sin embargo, la nueva juez ha decidido no cerrar el caso de inmediato. Antes de pronunciarse sobre las diligencias a llevar a cabo, tendrá que evaluar la documentación del procedimiento anterior y las alegaciones de la parte querellante.

La admisión incluye la querella original y cuatro ampliaciones posteriores. Por ello, Hazte Oír deberá depositar una fianza de 1.000 euros para poder ejercer la acusación popular. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, en cambio, no ha sido aceptada como parte al no haber cumplido con los requisitos legales para su personación.

Qué puede ocurrir a partir de ahora

El proceso se encuentra en una etapa inicial. Los siguientes pasos previsibles incluyen la recopilación del expediente administrativo, la revisión del archivo de 2022 y la comprobación de si existen diferencias significativas entre ese caso y el actual.

La jueza puede llevar a cabo nuevas diligencias y solicitar informes al Ministerio de Justicia.

También podría determinar que el archivo previo impide que se continúe con el procedimiento.

Sofía Puente aún no ha sido convocada a declarar como investigada.

La admisión de la querella no significa una imputación definitiva ni predice el resultado del juicio.

La Fiscalía puede persistir en su oposición durante toda la tramitación.

Este caso no solo tiene una dimensión técnica, sino que también posee una clara lectura política. La mencionada ley de nietos ha permitido que miles de descendientes de españoles recuperen la nacionalidad, movilizando a consulados, registros civiles y diferentes asociaciones de emigrantes. Cualquier cambio interpretativo podría repercutir en expedientes familiares gestionados al otro lado del Atlántico y generar nuevas demandas.

Asimismo, plantea una cuestión recurrente en la Administración: hasta dónde puede extenderse una instrucción interna cuando una ley presenta áreas indefinidas. Para algunos, sirve para organizar y hacer efectiva la legislación, mientras que para otros puede convertirse en una extensión encubierta de lo dispuesto por las Cortes. En esa delgada línea, que resulta mucho menos mediática que un pleno parlamentario pero no menos crucial, se juega el futuro de la causa.

Es interesante añadir que el procedimiento afecta a una alta responsable de Justicia que comparte apellido con uno de los ministros más destacados del Gobierno. Esta relación familiar no prueba ninguna irregularidad, pero asegura que cada documento judicial obtenga una lectura política adicional. En Madrid, a veces los titulares ya vienen preparados.

Por cierto, cabe mencionar que la famosa ley de nietos no es un texto legal autónomo, sino una etiqueta periodística que se aplica a una parte de la Ley de Memoria Democrática. Además, el expediente que resurgen ahora en los tribunales proviene de una instrucción bastante breve, pero impacta en una vastedad de consulados, registros y familias que llevan décadas intentando restablecer una nacionalidad perdida.