Milei fortalece la alianza internacional de Vox en la sede de Disenso

La visita de Javier Milei a Madrid incluyó un alto valor simbólico: la recepción que organizaron Ignacio Garriga y Jorge Martín Frías en la Fundación Disenso. Este evento fue descrito por La Gaceta como un reconocimiento a su labor en defensa de la libertad. La reunión tuvo lugar en plena precampaña electoral española, reafirmando al mandatario argentino como un referente internacional de la derecha alternativa.

Milei no necesitó un gran acto para lanzar su mensaje. Su sola presencia en la sede del principal laboratorio ideológico asociado a Vox bastó para recibir el agradecimiento de sus dirigentes y reivindicar una relación política construida a lo largo de los últimos años. En la política, a veces, una imagen vale más que mil palabras; y esta no solo tenía varios protagonistas, sino que uno de ellos, Santiago Abascal, no estaba presente.

Una visita con dimensión política

Este encuentro correspondió al séptimo viaje de Milei a España desde que asumió la Presidencia argentina en diciembre de 2023. Su agenda incluyó también su participación en la Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, celebrada en la Universidad Rey Juan Carlos, evento que concuerda perfectamente con su defensa del liberalismo económico y su crítica al intervencionismo estatal.

La visita se produce a poco más de un mes de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre. Esta coincidencia impide interpretar su desplazamiento como mera actividad institucional. El Gobierno argentino había confirmado la visita el 14 de octubre, enmarcándola en el deseo de Milei de apoyar a fuerzas de derecha durante la campaña electoral.

Los elementos clave de la cita fueron claros:

Ignacio Garriga , secretario general de Vox, actuó como representante del partido.

, secretario general de Vox, actuó como representante del partido. Jorge Martín Frías , director de Disenso, proporcionó el marco intelectual e internacional.

, director de Disenso, proporcionó el marco intelectual e internacional. Santiago Abascal no asistió debido a sus compromisos de precampaña en A Coruña y Avilés.

no asistió debido a sus compromisos de precampaña en A Coruña y Avilés. Milei mantuvo, más tarde, una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La ausencia de Abascal podría haber generado interpretaciones incómodas, sobre todo por la estrecha relación que comparten. El propio líder de Vox intentó despejar cualquier duda a través de una videollamada con el presidente argentino, en un tono distendido, con bromas sobre una supuesta pérdida de amistad. Sin embargo, el gesto sirvió para demostrar que la relación seguía intacta.

Disenso, más que una fundación

La Fundación Disenso se estableció en 2020 como una plataforma vinculada a Vox. Está presidida por Abascal y dirigida por Martín Frías, excolaborador de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, tradicionalmente asociada al Partido Popular. Su propósito no se limita a publicar informes, sino a construir redes, organizar debates y proyectar una visión conservadora tanto en España como en América Latina.

Una de sus iniciativas más destacadas es Foro Madrid, una red que une a dirigentes, partidos y organizaciones que se oponen a los movimientos de izquierda. Milei participó en sus actividades antes de alcanzar la Casa Rosada, cuando era una figura disruptiva en el debate argentino. Ahora, esa conexión inicial ha evolucionado hacia una sólida alianza entre instituciones capaces de influir en el electorado.

La fundación también promueve programas de formación para jóvenes líderes de la Iberosfera y organiza seminarios sobre inmigración, legislación, soberanía nacional y políticas públicas. Su influencia no se mide solo por los escaños que pueda lograr Vox, sino por su habilidad para fijar marcos de debate y conectar a aliados fuera de España.

Actor Papel en la visita Interés político Javier Milei Presidente de Argentina Fortalecer su red internacional y su imagen como referente liberal Ignacio Garriga Secretario general de Vox Representar a la dirección nacional del partido Jorge Martín Frías Director de Disenso Consolidar la dimensión intelectual e iberoamericana de la fundación Santiago Abascal Presidente de Vox Mantener la alianza con Milei a pesar de su ausencia física

El reto de convertir la simpatía en votos

Para Vox, la presencia de Milei ofrece evidentes ventajas. El presidente argentino encarna una narrativa de ruptura con la política tradicional, defiende con fervor la reducción del Estado y presenta un estilo comunicativo que resuena con un sector importante del electorado más activo de la derecha. Su apoyo puede realzar la identidad internacional del partido y presentar las elecciones como parte de una lucha ideológica más amplia.

No obstante, también hay riesgos involucrados. La situación económica en Argentina, la conflictividad política y las medidas de ajuste implementadas por Milei permiten a sus adversarios presentar su modelo como algo difícilmente aplicable en España. El Partido Popular probablemente opta por una imagen más institucional, mientras que la izquierda utiliza cada aparición del mandatario para advertir sobre la supuesta importación de políticas extremas.

Así, Vox enfrenta una ecuación compleja: aprovechar el atractivo de Milei sin convertir las elecciones españolas en un referéndum sobre Argentina. Esta estrategia puede entusiasmar a los convencidos, pero no necesariamente atraer a votantes moderados. La política comparada tiene la costumbre poco amable de recordar que dos países pueden compartir consignas y, aun así, lidiar con problemáticas muy distintas.

La escena dejó varios detalles interesantes. Milei llegó y salió de la capital con una agenda cargada, marcada por actos académicos, reuniones políticas y un rápido regreso a Buenos Aires. La recepción en Disenso se presentó con un perfil más bajo que otros encuentros públicos, mientras que las imágenes divulgadas desde Argentina brindaron mayor visibilidad al evento.

El presidente argentino cuenta ya con siete visitas a España desde su llegada al cargo, una frecuencia excepcional para una relación bilateral que ha pasado por momentos de gran tensión diplomática. También resulta significativo que su vinculación con Vox comenzó antes de su Presidencia y que Foro Madrid haya funcionado como un puente entre el economista televisivo y la política institucional.

Y queda como anécdota que mejor encapsula la jornada: mientras Abascal recorría el norte de España en campaña, Milei bromeaba con él por videoconferencia sobre los rumores de distanciamiento. Parece que la diplomacia interna de la derecha también sabe adaptarse a los tiempos, incluyendo el formato de la videoconferencia.