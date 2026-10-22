VOX: Estos son los cabezas de lista de Santiago Abascal para el 29-N

La candidatura de Vox para las elecciones generales del 29 de noviembre se caracteriza por la continuidad, ajustes internos y una decidida apuesta por los perfiles afines a la cúpula del partido.

El anuncio, difundido por El Debate, reafirma a Santiago Abascal como el número uno por Madrid y coloca a Montserrat Lluis en el segundo puesto.

El partido aborda el proceso electoral con una estrategia clara: conservar a la mayoría de sus diputados en posiciones donde tengan opciones de conseguir escaño, al tiempo que introduce cambios en aquellas provincias que han enfrentado crisis, relevos o tensiones internas. El resultado es una lista menos disruptiva de lo que podría sugerir el alboroto político de los tiempos recientes. En Vox, al menos en esta ocasión, la revolución tiene tintes de una mudanza bien planificada.

Madrid, un escaparate de poder

La candidatura en Madrid concentra gran parte del mensaje político del partido. Abascal volverá a liderarla, mientras Lluis ocupará el segundo puesto. La secretaria general adjunta ha jugado un rol relevante en la negociación de pactos autonómicos con el Partido Popular, lo que fortalece la dimensión institucional de esta lista.

El tercer puesto será para Juan Sergio Redondo, portavoz de Vox en Ceuta. Pepa Millán, quien también ostenta el cargo de portavoz parlamentaria, será la cuarta en la lista, y Cristian Toro, responsable nacional de Deportes y medallista olímpico en piragüismo, cerrará el quinteto inicial. Solo Abascal y Millán repiten como candidatos por Madrid, lo que evidencia una renovación cuidadosamente seleccionada, más que un cambio completo de equipo.

La composición busca equilibrar la experiencia parlamentaria, la dirección orgánica y una notable presencia pública. Toro, con un perfil distante de la política convencional, aporta frescura, aunque su inclusión no altera el dominio de la lista por parte del núcleo dirigente.

Continuidad con ajustes provinciales

El partido retiene a numerosos parlamentarios en las circunscripciones principales. José María Figaredo liderará la candidatura por Asturias; Rocío de Meer, por Almería; y Carlos Hernández Quero, por Málaga. En Murcia, el portavoz nacional de Educación, Joaquín Robles, será el cabeza de lista, mientras que Alberto Rodríguez Almeida se postulará por Las Palmas.

En Castilla y León, Vox presenta una mezcla de figuras reconocidas y nuevas incorporaciones:

Samuel Vázquez estará al frente de la lista por Ávila.

estará al frente de la lista por Ávila. Eugenia Landaluce liderará la candidatura en Burgos.

liderará la candidatura en Burgos. Pablo Juan Calvo Liste repetirá por León.

repetirá por León. Laura Magdalena Miguel tomará las riendas en Salamanca.

tomará las riendas en Salamanca. Pablo Sáez regresará como número uno por Valladolid.

regresará como número uno por Valladolid. Miguel Suárez Arca competirá por Zamora.

La elección de Vázquez revela una clara estrategia política. Como responsable de Seguridad e Inmigración, representa dos de los temas que Vox busca posicionar en el núcleo de su campaña. El partido pretende convertir sus áreas temáticas en candidaturas territoriales, de manera que pueda trasladar su discurso nacional a aquellas provincias donde la competición suele depender de la visibilidad del candidato.

Cambios que revelan la letra pequeña

La renovación más significativa se observa en varias circunscripciones. En Salamanca, Laura Magdalena Miguel reemplaza a Víctor González Coello de Portugal. En Cáceres, Marcela Reija asume el puesto de Magdalena Nevado, quien dejó el partido con críticas hacia la dirección.

También hay movimientos relevantes en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Jordi de la Fuente, secretario general del sindicato Solidaridad, liderará la candidatura en Tarragona. Su trayectoria previa en el Movimiento Social Republicano convierte su incorporación en una de las elecciones más polémicas de la lista. En Valencia, Ignacio Gil Lázaro pasará a encabezar la candidatura, mientras que Carlos Flores Juberías descenderá al tercer puesto.

Estos cambios no son simples ajustes administrativos. Las listas electorales funcionan como un mapa de confianza interna. La persona que ocupa el primer puesto recibe visibilidad, capacidad de campaña y, si las encuestas son favorables, una vía directa hacia el Congreso. Aquellos que descienden en la lista pueden mantener su candidatura, pero ven reducida su influencia y capacidad de maniobra.

Una red territorial con perfiles sectoriales

El listado completo exhibe una estructura que intenta abarcar el territorio con portavoces especializados. Temas como seguridad, inmigración, vivienda, educación, industria y deportes están representados mediante candidatos con responsabilidades nacionales en dichos ámbitos.

En Andalucía, Vox en gran medida sostiene sus nombres, aunque Hernández Quero asciende en Málaga. En Aragón, Esther Blanco, Daniel Alda y Carmen Rouco liderarán Huesca, Teruel y Zaragoza, respectivamente. En Galicia, los liderazgos estarán en manos de Manuel Fuentes Lamas, Jesús Primitivo Rodríguez, María Jesús Morenza y Álvaro Díaz-Mella.

La formación también renueva varias posiciones en el norte y el interior: Ángel Alda en La Rioja, María del Perpetuo Socorro Sada Ballesteros en Navarra, Marco Antonio Moreno en Vizcaya y Ana Belén Cifuentes en Ceuta. Por su parte, en Melilla, el número uno será José Miguel Tasende.

Territorio Cabeza de lista destacado Lectura política Madrid Santiago Abascal Refuerzo del liderazgo nacional Ávila Samuel Vázquez Priorización de seguridad e inmigración Málaga Carlos Hernández Quero Ascenso de un portavoz sectorial Valencia Ignacio Gil Lázaro Reordenación interna Tarragona Jordi de la Fuente Una apuesta polémica y sindical Salamanca Laura Magdalena Miguel Sustitución tras una crisis interna

La incertidumbre radica en si esta continuidad se traducirá en estabilidad electoral. Las candidaturas pueden blindar posiciones, pero no aseguran escaños. Todo estará sujeto a la magnitud del voto, el reparto provincial y la competencia con el Partido Popular en un terreno ideológico cada vez más reñido.

Un detalle notable es que Iván Vélez, presidente de la Fundación Defensa de la Nación Española, cambia de circunscripción, pasando de Albacete a Cuenca. El partido presenta una combinación poco habitual de líderes nacionales, diputados, representantes sindicales, cargos autonómicos y figuras del mundo del deporte. En la política española, incluso una lista electoral puede imitar un pequeño gabinete: solo falta decidir quién se encarga del café.