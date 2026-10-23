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EL MENSAJE DEL PRESIDENTE DEJÓ AL DESCUBIERTO UN LOCAL CON MUCHA MIGA

El CM del PP está ‘on fire’ y noquea a Pedro Sánchez con un dato revelador sobre su pizzería favorita: “Había un ‘negocio’ cerca”

El "negocio" en cuestión era la sauna en la que Begoña Gómez, su hoy mujer, trabajaba de contable

El CM del PP está 'on fire' y noquea a Pedro Sánchez con un dato revelador sobre su pizzería favorita: “Había un ‘negocio’ cerca”
Pedro Sánchez, de pizzas. IA.
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El tuit, al contrario que la pizza, se le quedó carbonizado.

Pedro Sánchez decidió rescatar de la hemeroteca un mensaje en la red que entonces se llamaba Twitter, concretamente yendo al año 2010, para responder a las críticas sobre okupas y pizzas.

Lo hizo publicando en X su mensaje original y recordando el momento con sus colegas en el restaurante Luna Rosa. La jugada buscaba ironía, pero abrió la puerta a un contraataque inmediato del community manager del PP que añadió un detalle sobre el entorno del local.

El texto original del presidente decía exactamente: «Con mis colegas en el restaurante luna rosa, comiendo una pizza cojonuda». En su nuevo mensaje añadió: «Hoy que se habla tanto de pizzas quiero recordar este tuit memorable…». La referencia llegó tras las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre la ¡técnica de la pizza’ en actos de vivienda en Sevilla.

El contraataque del PP

El community manager del PP no se limitó a replicar con memes. Apuntó directamente al entorno del restaurante Luna Rosa y soltó un dato que rápidamente se viralizó: «Había un ‘negocio’ cerca».

“Normal que te guste. Te acabaste casando con la contable de un ‘negocio’ que había cerca».

El tuit iba acompañado de la foto del beso de Pedro y Begoña y de un mapa que muestra la distancia: el Luna Rossa está en San Bernardo 24 y la sauna Adán (vinculada al padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez) en el número 38 de la misma calle. Unos 80 metros. Un minuto a pie. La cuenta oficial de los populares no solo respondió al chiste; lo convirtió en un recordatorio geográfico y familiar.

Ester Muñoz reforzó el mensaje: «¿Te comías unas pizzas en la pizzería de al lado del prostíbulo familiar, no? Efectivamente, memorable. ¿Por cierto, cuándo piensas aclarar si tu suegro te financió las primarias?».

Otros dirigentes del PP insistieron en la misma línea. El PSOE, que suele dominar el terreno de la burla y la agresividad en redes, no vio venir el golpe.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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