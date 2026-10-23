La defensa de Pardo de Vera comunica a Anticorrupción la disposición de la ex presidenta de Adif, a colaborar con la Justicia

La defensa de Isabel Pardo de Vera ha informado a Anticorrupción acerca de la voluntad de la ex presidenta de Adif de colaborar con la Justicia, de acuerdo con la información publicada por El Mundo. Este movimiento se produce en plena instrucción del caso Koldo y podría convertir a una investigada con amplio conocimiento en el Ministerio de Transportes en una figura clave para desentrañar cómo se tomaban algunas decisiones internas.

Su abogado, Gonzalo Rodríguez-Mourullo, se reunió con el fiscal Anticorrupción encargado del caso para transmitir esta disposición. Aunque aún no se han concretado los detalles de una posible colaboración con la Audiencia Nacional, las fuentes jurídicas consultadas han acogido el ofrecimiento con optimismo. Esto se debe a que Pardo de Vera ocupó cargos de máxima responsabilidad y pudo tener acceso a información sobre contactos, recomendaciones y movimientos empresariales en torno a la contratación pública.

Una imputada que cambia de posición

La ex secretaria de Estado de Transportes lleva aproximadamente un año y medio bajo investigación en la Audiencia Nacional. La indagación se centra, entre otros temas, en la contratación de Jésica Rodríguez, que fue pareja del ex ministro José Luis Ábalos, en diversas empresas públicas como Ineco y Tragsatec. Además, se están revisando posibles irregularidades en la adjudicación de grandes obras públicas durante su gestión en Adif.

Pardo de Vera defiende que su actuación fue correcta y que se buscó reducir cualquier riesgo de corrupción en los procesos de contratación. Así, su nueva estrategia no implica un reconocimiento de culpabilidad. Colaborar con la Justicia podría significar aportar información, documentos o contexto sobre otras personas, pero no elimina automáticamente su estatus de investigada ni resuelve las responsabilidades que pudieran surgir de la causa.

En una entrevista publicada por El Mundo el 14 de octubre, Pardo de Vera ya había manifestado su disposición a declarar si la información en su poder resultaba útil. También mencionó que estaba al tanto de la existencia de personas interesadas en empresas y de posibles comisionistas en relación con contratos públicos.

El foco se desplaza hacia las presiones políticas

El aspecto más delicado de su relato involucra las supuestas recomendaciones para colocar a personas cercanas al PSOE o a Ábalos en cargos directivos en Adif. Pardo de Vera afirmó que llegó a recibir cerca de veinte currículos y que desestimó aquellos candidatos que, en su opinión, no cumplían con la preparación requerida. Sin embargo, no presentó pruebas de manera pública ni identificó a todos los autores de esas propuestas.

La acusación plantea una cuestión política de fondo: hasta qué punto los partidos tratan de influir en la gestión de empresas públicas y qué mecanismos existen para evitar que una recomendación se convierta en un puesto asignado. En la Administración, el currículo puede moverse con velocidad ferroviaria, mientras que la responsabilidad suele recorrer un camino mucho más lento.

La ex presidenta también reportó haber recibido llamadas de los ex ministros socialistas José Bono y José Blanco, quienes indagaban sobre ciertas compañías. Según sus palabras, le indicaban que algunas empresas estaban en dificultades o no estaban siendo tratadas de manera adecuada. Estas afirmaciones deberán contrastarse con documentos, registros de llamadas, testimonios y expedientes administrativos.

Los puntos que podrían adquirir más relevancia son:

La identidad de quienes habrían recomendado candidatos para puestos de responsabilidad.

El contenido de las comunicaciones sostenidas con políticos y empresarios.

La posible relación entre esas presiones y contratos específicos.

La existencia de intermediarios o comisionistas que operaran cerca del Ministerio de Transportes.

La documentación que Pardo de Vera puede ofrecer a la Fiscalía o al juez instructor.

Una pieza con potencial, pero todavía sin resultados

La Fiscalía deberá evaluar si este ofrecimiento se traduce en una declaración formal, en la entrega de documentos o en ambas cosas. Además, se encargará de diferenciar los datos que resulten útiles para la causa de las valoraciones políticas o las acusaciones que no cuenten con respaldo en pruebas.

En procesos complejos como el caso Koldo, una colaboración puede ayudar a ordenar los acontecimientos y a establecer responsabilidades, pero su verdadero valor emerge cuando permite vincular nombres, fechas, reuniones y decisiones administrativas. La Justicia, al fin y al cabo, no se nutre de impresiones sueltas. Necesita indicios verificables y una cadena documental que resista la supervisión de las partes.

El momento procesal no es desdeñable. La investigación sobre la contratación de Rodríguez se encuentra en una fase avanzada, y cualquier nueva aportación podría modificar las diligencias por realizar. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha confirmado un acuerdo con Pardo de Vera ni ha asegurado que su testimonio conlleve beneficios procesales.

La ex presidenta de Adif tendrá que mantener dos equilibrios complicados: facilitar información sobre terceros sin que eso perjudique su propia defensa y sostener sus acusaciones con pruebas suficientes. En los tribunales, la memoria política puede abrir una puerta, pero son los documentos los que logran mantenerla abierta.

Entre los detalles más intrigantes del caso se encuentra el volumen de currículos que Pardo de Vera sostiene haber recibido: aproximadamente veinte para posiciones en la cúpula de Adif. Además, es relevante que su disposición a colaborar surja tras meses dedicados a preparar su defensa, justo cuando la instrucción alcanza una fase decisiva. El expediente, como tantos en la política española, agrupa trenes, llamadas, cargos públicos y a un sinfín de pasajeros interesados por decidir quién ocupa cada asiento.