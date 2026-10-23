La diputada trans de Más Madrid amenaza con prenderle fuego a la sede del Gobierno de Ayuso

Las palabras fueron las que fueron.

Y no tienen más que una interpretación, una amenaza en toda regla.

La intervención de la diputada de Más Madrid Jimena González en el pleno de la Asamblea de Madrid del 22 de octubre de 2026 desató una oleada de críticas en redes.

Durante un debate sobre empleados públicos y el derecho de huelga, la portavoz del grupo en la Comisión de Economía y Empleo vinculó la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol con una hipotética vía violenta que recordaba las protestas francesas. La frase ha circulado rápidamente y ha sido interpretada por muchos como una amenaza velada contra la sede del Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso.

¡Ojo con esta diputada de voz escasamente aflautada de Más Madrid! Amenaza con alentar a las masas para quemar la Puerta del Sol. pic.twitter.com/ZQ6neuPS0J — Luis Rioja (@miescano351) October 22, 2026

Al referirse a la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol —que la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el Ejecutivo regional consideran molesta y que Más Madrid defiende como “totalmente pacífica y cívica”— lanzó esta frase:

Si tan molesta está la señora Ayuso, si tanto le molesta la gente que está concentrada en Sol para reclamar el derecho a una vivienda digna de manera totalmente pacífica y cívica, a lo mejor prefiere la vía francesa y prefiere que la gente entre en la Real Casa de Correos y le prenda fuego.

La «vía francesa» alude a las protestas recientes en Francia (París, Limoges, Lyon, Marsella y otras ciudades) que han derivado en disturbios, saqueos e incendios, incluido el del ayuntamiento de Limoges, un edificio histórico del siglo XIX.

El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio (PP), intervino de inmediato, calificó las palabras de «extrema gravedad» y advirtió que podían interpretarse como incitación a la violencia. Pidió a González que las retirara del diario de sesiones. La diputada se negó, argumentando que defendía el derecho constitucional a la huelga, a la reunión y a la protesta y que «por supuesto que no estoy incitando a la violencia».

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, tachó las declaraciones de «verdadera vergüenza» y señaló que no se corresponden con lo que se espera de una parlamentaria que representa a los madrileños.

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, denunció un «clima de violencia» impulsado por la “ultraizquierda” y anunció que el grupo ampliará la denuncia ya interpuesta ante la Policía Nacional contra la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot (por su frase previa de que “en las calles de Madrid no va a haber paz”), para incluir las palabras de González. El PP exige una “condena unánime” y la Mesa de la Asamblea estudiará posibles sanciones.

Jimena González Gómez (Cáceres, 1987), doctora en Filología Románica, es activista trans y fue elegida diputada en 2023. Es la segunda mujer trans en un parlamento español tras Carla Antonelli. Ha hablado públicamente de su transición (antes se llamaba Jaime) y de su activismo LGTBI. También participó en una flotilla hacia Gaza.

Este episodio se produce dos semanas después de la polémica generada por Bergerot en el pleno del 8 de octubre, en un contexto de tensión creciente por la acampada de Sol, las políticas de vivienda del Gobierno de Ayuso y las protestas de la izquierda madrileña. La Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y del despacho de Ayuso.