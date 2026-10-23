Estas son las 20 provincias donde PSOE y Frente Amplio juntos, pueden robar diputados a PP y VOX separados

La política en España vuelve a tropezar con el mismo obstáculo de siempre: muchos votos, escasos escaños y una ley electoral que transforma cada provincia en un pequeño tablero de ajedrez.

Un análisis que publica El Debate sugiere que una candidatura conjunta del PSOE y Frente Amplio podría obtener hasta 20 diputados más en comparación con si ambas formaciones se presentaran por separado, basándose en los resultados de las elecciones generales de 2023.

No se trata de una predicción infalible, sino de una simulación que ilustra cómo la fragmentación del voto progresista resulta costosa y cómo una lista común podría alterar la asignación del último escaño.

En el sistema D’Hondt, unas décimas pueden tener un valor superior al de miles de votos acumulados en regiones donde el reparto es extenso.

La geografía decide más que el porcentaje nacional

La hipótesis de unidad permitiría a la izquierda arrebatar 12 diputados del Partido Popular, cuatro a Vox y otros cuatro a formaciones nacionalistas: dos al PNV, uno a Junts y otro al BNG. Este efecto no se limitaría a las provincias más pequeñas. Madrid, donde se encuentran mayor número de diputados, resulta ser uno de los escenarios donde un frente común podría ganar fuerza y quitar un representante al PP.

El mapa de oportunidades se puede resumir como sigue:

Partido perjudicado Provincias donde perdería un escaño PP Madrid, Alicante, Málaga, Cádiz, Las Palmas, Huesca, Toledo, Cuenca, Lugo, Orense y Salamanca Vox Jaén, Huelva, Guadalajara y Badajoz PNV Guipúzcoa y Álava Junts Gerona BNG La Coruña

No todas las circunscripciones ofrecen el mismo margen de actuación. En Barcelona, Valencia y Sevilla, tanto el PSOE como el Frente Amplio ya habían conseguido una representación significativa en 2023. Allí, una alianza no alteraría notablemente el resultado: en Barcelona se mantendrían 18 de los 32 escaños; en Valencia, ocho de 16; y en Sevilla, siete de 12.

La razón es evidente. Cuando una sola candidatura ya capta gran parte del voto progresista, la fusión de siglas no necesariamente genera un diputado adicional. El verdadero beneficio se hace notar, principalmente, cuando los votos de una formación están cerca del umbral para entrar en el reparto de escaños.

El último diputado, ese animal de costumbres

En las provincias de tamaño medio y pequeño se desarrolla la batalla más complicada. La fragmentación penaliza a los partidos que no logran conseguir suficiente fuerza para colocar a un candidato, mientras que la lista más votada puede convertir una leve diferencia en un escaño completo. La papeleta no incluye calculadora, pero quizá debería.

En Alicante, Málaga, Cádiz, Las Palmas y Asturias, la unión de PSOE y Frente Amplio beneficiaría directamente a la izquierda en su enfrentamiento contra el PP. En otras circunscripciones, la rivalidad sería con Vox. En Jaén, Huelva, Guadalajara y Badajoz, la unión progresista podría transformar votos dispersos en una representación parlamentaria tangible.

También encontramos situaciones menos evidentes. El acuerdo permitiría competir por escaños contra el PNV en Álava y Guipúzcoa, a Junts en Gerona y al BNG en La Coruña. En estas dos últimas áreas, Sumar —una de las referencias electoral de Frente Amplio en esta simulación— logró un escaño en 2023; por el contrario, en el País Vasco, sus votos no fueron suficientes para ingresar en el Congreso.

El caso de Teruel es un buen ejemplo de los límites de esta estrategia. Frente Amplio y la Chunta Aragonesista han anunciado que no se presentarán allí para mejorar el voto de la izquierda. Sin embargo, esta alianza no resultaría en un diputado adicional: el reparto se mantendría en dos para el PP y uno para el PSOE, según los datos de 2023.

Una respuesta a la ventaja territorial de PP y Vox

La posible colaboración no surge en un terreno neutral. Los sondeos recientes mencionados por varios medios apuntan a una ventaja evidente para PP y Vox. Según una estimación de Sigma Dos, ambas formaciones se sitúan en 201 escaños, mientras que la izquierda —PSOE, Frente Amplio y Podemos— ronda los 117. En este contexto, PP y Vox superarían conjuntamente al resto de los partidos en 40 provincias, lo que representa el 80% del territorio nacional.

Así las cosas, la unidad no aseguraría de por sí una victoria progresista, aunque sí podría ayudar a reducir pérdidas y competir por escaños específicos. Esta diferencia es clave: una candidatura unida puede salvar un escaño en una provincia, pero no corrige de manera automática una tendencia nacional desfavorable.

Además, se presenta un problema político. El acuerdo debe convencer a dos electorados con prioridades y culturas organizativas distintas. Mientras que el PSOE busca mantener su centralidad, Frente Amplio necesita demostrar que no será absorbido. Las negociaciones sobre listas, los puestos seguros y la denominación de la coalición pueden generar mayor tensión que un debate parlamentario sobre vivienda.

El Senado añade otra capa compleja. PSOE y Frente Amplio están negociando listas conjuntas en múltiples provincias, dado que el sistema mayoritario de la Cámara Alta premia aún más la coordinación. En este ámbito, una candidatura unida podría luchar contra el PP por senadores que, de manera individual, acabarían dispersándose entre las fuerzas de la derecha.

Finalmente, resulta curioso que haya lugares donde nada cambiaría. En Barcelona, Valencia y Sevilla, la unidad sería simbólicamente atractiva, pero electoralmente casi irrelevante. Por otro lado, en Huesca, Toledo, Cuenca o Salamanca, una unión modesta podría inclinar la balanza del escaño decisivo. La épica, como suele suceder en campañas, quedará reservada para las grandes capitales; mientras tanto, la aritmética seguirá haciendo su trabajo en silencio en las provincias más pequeñas.