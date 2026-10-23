¡Tiembla, Sánchez! Felipe González anuncia qué papeleta cogerá el 29-N

Claro y contundente.

Y es que no es de extrañar que haya quedado escaldado tras el engaño masivo perpetrado por Pedro Sánchez tras el 23-J de 2023.

El expresidente del Gobierno y figura histórica del PSOE sorprendió con una declaración clara durante su intervención en Málaga.

Felipe González aseguró que el próximo 29 de noviembre de 2026 no depositará su voto en la papeleta del partido que dirigió durante años. Prefiere el voto en blanco.

Felipe González noquea a Pedro Sánchez lanza la bomba atómica sobre Ferraz y La Moncloa de cara a las elecciones generales del 29-N. pic.twitter.com/42XH0W4df0 — Luis Rioja (@miescano351) October 23, 2026

En un coloquio del Círculo Empresarial de Málaga, el histórico dirigente socialista ha reiterado que no se siente representado «por ninguno». «Es un voto que explica lo que siento, la carencia de representación», dijo.

Ni el PSOE de Pedro Sánchez le convence, ni ve en la oposición «un proyecto de país alternativo» más allá de «echar a Sánchez». «Me gustaría, aunque no fuera de mi gusto, ver que hay un proyecto de país alternativo», subrayó.

La decisión llega en plena precampaña de unas elecciones generales anticipadas convocadas por Sánchez tras el fracaso de sus decretos de vivienda. González calificó el procedimiento usado en la Diputación Permanente de «antidemocrático» y asegurado que le «abochorna» porque «no respeta las reglas del juego». Ha recordado que dice lo mismo que Sánchez decía cuando gobernaba Mariano Rajoy: «Lo que pasa es que yo digo lo mismo y él dice lo contrario».

Para el expresidente, el error más grave del actual Gobierno son los cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado, algo que la Constitución contempla. «Es una obviedad para todos los españoles» que está descontento con la gestión del PSOE, afirmó.

González dio por «inevitable» un pacto PP-VOX si suman. Aclara que no le gusta la extrema derecha, pero recuerda que en España ya se ha pactado con EH Bildu «blanqueando a ETA» y se pidió «perdón al fugado» Carles Puigdemont.

Sobre la reciente visita de Javier Milei a Madrid se mostró más que irónicio:

Si nos visita 15 veces más, es posible que gane Sánchez.

Para él, el presidente argentino es «un maleducado que insulta a todo el mundo».

El anuncio de González, que en elecciones anteriores había acabado votando al PSOE pese a sus críticas, supone un mensaje claro hacia el electorado socialista tradicional en un momento en el que Sánchez se juega la reelección. La papeleta en blanco del expresidente es, en la práctica, un voto de rechazo explícito a La Moncloa y a Ferraz.