Albiol apuesta por Marta Urgellés como número dos del PP por Barcelona para las elecciones del 29-N

El Partido Popular ya perfila su candidatura por Barcelona para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Xavier García Albiol encabezará la lista de los populares en una apuesta que sitúa a Marta Urgellés como número dos y a Juan Milián en la tercera posición, combinando nuevos perfiles con dirigentes de experiencia institucional.

La incorporación de Urgellés constituye una de las principales novedades de la candidatura. Con 27 años, la politóloga vinculada a Nuevas Generaciones da un salto en su trayectoria política y se coloca en uno de los puestos destacados de una lista decisiva para las aspiraciones electorales del PP en Cataluña.

La elección de Albiol como cabeza de lista refuerza el peso del alcalde de Badalona en la estrategia popular para el 29-N. Los populares buscan consolidar su presencia en Barcelona, una provincia determinante para el reparto de escaños y para medir la evolución electoral del partido de Alberto Núñez Feijóo en Cataluña.

Marta Urgellés, la apuesta joven del PP

Marta Urgellés, graduada en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra, trabaja como consultora en beBartlet y ocupa responsabilidades dentro de Nuevas Generaciones. Su designación como número dos supone un importante respaldo político y refuerza la presencia de dirigentes jóvenes en los puestos de salida de la candidatura.

La apuesta por Urgellés permite al PP proyectar una imagen de renovación generacional sin renunciar a la experiencia de sus principales representantes. Su trayectoria en la organización juvenil del partido constituye uno de los elementos que explican su protagonismo en una lista que aspira a movilizar a diferentes sectores del electorado barcelonés.

Su presencia en los primeros puestos también sitúa el voto joven entre los objetivos de la estrategia electoral popular. En un escenario marcado por las dificultades de acceso a la vivienda, la preocupación por la seguridad y la incertidumbre laboral, los partidos buscan reforzar sus mensajes para conectar con las nuevas generaciones.

Juan Milián ocupará el tercer puesto

La candidatura contará también con Juan Milián en la tercera posición. Senador y coordinador general de Estrategia Política y Comunicación del PP, Milián aporta experiencia parlamentaria y responsabilidades en la estructura orgánica de los populares.

Su trayectoria incluye actividad en el Parlamento de Cataluña y en el Ayuntamiento de Barcelona, además de su actual trabajo en el Senado. Su incorporación a los primeros puestos de la candidatura refuerza el peso de los perfiles con experiencia institucional junto a la renovación que representa Urgellés.

En caso de obtener un escaño en el Congreso, Milián tendría que dejar su acta de senador para incorporarse a la Cámara Baja.

Una candidatura con presencia municipal y juvenil

La lista incorpora asimismo a Belén Marrón, abogada que ocupará el cuarto puesto; Cristina Agüera, teniente de alcalde de Badalona, en el sexto; y Hugo Manchón, diputado del Parlamento de Cataluña, en la séptima posición.

También figuran Irene Pardo, concejala del PP en Sant Adrià de Besòs y vinculada a Nuevas Generaciones; Daniel Serrano, exsecretario general del PP catalán; y Andrea Llopart, portavoz nacional de Nuevas Generaciones.

La combinación de perfiles municipales, parlamentarios y juveniles busca dotar a la candidatura de una representación amplia de las distintas estructuras del partido. La lista estará encabezada por Albiol, que trasladará al escenario nacional su experiencia al frente del Ayuntamiento de Badalona.

Barcelona, una plaza clave para el PP el 29-N

El Partido Popular afronta las elecciones generales con el objetivo de consolidar y ampliar su representación en Cataluña. Barcelona será una de las principales plazas de la campaña, tanto por su peso demográfico como por el número de diputados que reparte en el Congreso.

La candidatura encabezada por Albiol pretende combinar la implantación municipal del alcalde de Badalona con dirigentes que conocen la política catalana y perfiles jóvenes que aspiran a ganar protagonismo en la vida pública.

La designación de Marta Urgellés como número dos y de Juan Milián como tercero sitúa a ambos en posiciones destacadas dentro de la estrategia electoral popular. Con el 29 de noviembre en el horizonte, el PP buscará convertir esta combinación de experiencia y renovación en un resultado que refuerce su posición política en Cataluña.