El Gobierno Sánchez admite ante el Tribunal Supremo que sólo 91 de 31.390 ‘nietos’ que coló en el censo, acreditan ser hijos del exilio

La evaluación de la conocida como ley de nietos deja una estadística notable: solo 91 de los 31.390 expedientes analizados han logrado acreditar el exilio de un ascendente.

Okdiario fue el primero en difundir esta información, que la Abogacía del Estado ha trasladado al Tribunal Supremo, en el marco de la controversia sobre el derecho al voto de miles de nacionalizados en el extranjero.

Este cifra representa un escueto 0,29% de los expedientes revisados.

Los que no obtienen esta certificación no pierden automáticamente la nacionalidad española. No obstante, corren el riesgo de que se suspenda su inscripción electoral si no logran demostrar que sus progenitores o abuelos sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de religión o por su identidad de orientación sexual.

Una norma amplia y un filtro judicial más estricto

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, abrió la oportunidad para que los descendientes de españoles que padecieron el exilio pudieran obtener la nacionalidad. Sin embargo, la posterior implementación administrativa permitió procesar muchos expedientes con una interpretación amplia, sin requerir desde el inicio pruebas específicas sobre las circunstancias del abandono de España.

La situación se complicó cuando Iustitia Europa y Vox impugnaron dicha interpretación ante los tribunales. El Supremo decidió suspender de manera cautelar el derecho al voto de los nacionalizados comprendidos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, más conocido como CERA, salvo que un consulado verificara que cumplían con los requisitos establecidos por la ley.

La distinción no es trivial. Obtener la nacionalidad no garantiza automáticamente poder ejercer el derecho al voto en unas elecciones concretas. La resolución judicial no califica a los afectados como “falsos nietos”, pero sí exige separar la tramitación administrativa de la validación electoral. Al final, en política, al igual que en una mudanza, una caja puede estar etiquetada como “urgente” y, aun así, seguir semanas acumulando polvo en el pasillo.

Los datos disponibles hasta el 21 de octubre son los siguientes:

Concepto Cifra Nacionalizados potencialmente afectados 163.020 Expedientes revisados 31.390 Certificados consulares favorables 91 Casos revisados con certificado 0,29% Expedientes sin certificado entre los revisados 31.299

Estas cifras son provisionales. Que un expediente no se encuentre entre los 91 certificados no implica que no pueda obtener en el futuro la acreditación del exilio. Significa, sin embargo, que la documentación analizada hasta la fecha no ha superado el filtro impuesto por el Supremo.

Cinco días para entregar la lista

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha solicitado al Gobierno la relación nominal de los 163.020 afectados. Este requerimiento se dirige a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares, quienes deben enviar los datos al tribunal, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral.

El plazo final se ha establecido para el 28 de octubre a las tres de la tarde. El Supremo advierte sobre posibles sanciones y la eventual deducción de testimonios por desobediencia si la Administración no cumple. A esta presión judicial se añade un desafío práctico: la maquinaria electoral necesita enviar la documentación, pero también comunicar que la inscripción es provisional y no asegura el derecho a votar.

Esta controversia también trae consigo una evidente variable política. Los 163.020 ciudadanos afectados forman parte del censo exterior y podrían ser clave en unas elecciones muy ajustadas. Aunque la participación de los españoles residentes en el extranjero suele ser inferior a la del censo nacional, su voto puede volverse crucial cuando el reparto de escaños se decide por márgenes estrechos.

Un choque entre administración y tribunales

El conflicto manifiesta dos problemas distintos. Primero, la capacidad de los consulados para procesar decenas de miles de expedientes en un corto período. Segundo, la propia estructura de la norma: la ley reconoció un derecho vinculado al exilio, pero su aplicación generó una matriz que el Supremo considera insuficiente para validar la inscripción electoral.

Ahora, la Administración debe reconstruir historias familiares que se remontan a varias generaciones. Este proceso requiere certificados, archivos, pruebas de salida del país y documentos que demuestren la pérdida o renuncia de la nacionalidad. En muchos casos, estos documentos pueden localizarse en archivos españoles o extranjeros; en otros, se han extraviado a causa de guerras, desplazamientos, cambios de fronteras o largos silencios familiares.

El resultado es una tensión institucional que traerá consecuencias previsibles:

Aumento de recursos ante los tribunales por parte de quienes queden fuera del censo.

Reclamaciones diplomáticas y consultas en consulados españoles.

Críticas al Gobierno por la gestión de los expedientes.

Presión sobre el Supremo para que defina rápidamente quién puede votar.

Un debate renovado en torno a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

La disputa puede no terminar con las elecciones. Aunque la suspensión concierne al derecho al sufragio, los afectados podrían seguir defendiendo su nacionalidad por otras vías. De este modo, el litigio electoral se convierte en una pieza dentro de un conflicto administrativo y político mucho más amplio.

Entre los aspectos más impactantes destaca que apenas tres de cada mil expedientes revisados han recibido, por el momento, la certificación requerida. Asimismo, resulta significativo que el tribunal solicite la identidad de todos los afectados, después de que el Gobierno comunicara inicialmente la cifra total sin ofrecer la lista nominal.

La ley fue conocida popularmente como “ley de nietos”, aunque puede abarcar a descendientes de diferentes generaciones según el caso aplicable. Y, en un giro irónico, el expediente más antiguo podría convertirse en el más reciente de los problemas: una partida de nacimiento de hace un siglo decidirá, con el sello consular incluido, quién recibe la papeleta y quién se queda esperando que llegue el correo.