Facinerosos de extrema izquierda atacan el vehículo de Abascal en Mahón

Los violentos de siempre.

La campaña de VOX en Baleares dio comienzo este viernes, 23 de octubre de 2026, con un guion alejado de lo normal en una democracia y cargado de controversia: comprado oficial con los macarras, controles policiales rebasados y una salida azarosa y a toda prisa.

El momento de mayor tensión se produjo al finalizar el acto, cuando una nutrida banda de izquierdistas rodeó y golpeó la furgoneta en la que viajaban Santiago Abascal y su equipo de trabajo.

El mitin tuvo lugar en la plaza de la Conquista de Mahón, mientras una protesta organizada por la CGT y varias entidades de la izquierda local se dirigía desde el puerto.

Aunque el acto no fue interrumpido, la proximidad entre ambos grupos fue tan peligrosa como poco recomendable. La Policía Nacional vio la necesidad de desplegar unidades antidisturbios para mantener un cordón y facilitar la salida de los participantes.

ÚLTIMA HORA | Ultraizquierdistas cargan contra la furgoneta de Santiago Abascal tras finalizar el acto en Mahón (Menorca) ante la escasa presencia policial https://t.co/D7Q14DIbqV — IL SANTO 😇✝️ (@fabrizi72185150) October 24, 2026

Una protesta que superó varios controles

Las cifras reportadas difieren según la fuente y el momento. Entre 200 y 400 personas se unieron a la protesta, mientras que VOX estima en 300 el número de facinerosos que atacaron el vehículo de Abascal.

Los zarrapastrosos gritaban consignas en contra del líder de VOX y llevaban pancartas, silbatos y banderas republicanas y palestinas. También intentaron acercarse al área asignada para el mitin.

La movilización ultra pasó diversos controles policiales, lo que obligó a los agentes a retroceder en algunos puntos antes de que llegaran refuerzos de la Unidad de Intervención Policial y las Unidades de Prevención y Reacción. Este despliegue impidió que la protesta accediera a la plaza donde se realizaba el acto, aunque no logró evitar los incidentes posteriores.

Este episodio se inscribe en una serie reciente de enfrentamientos en torno a actos de VOX.

En La Coruña, el miércoles, dos personas fueron detenidas y más de diez resultaron heridas durante una protesta contra la presencia de Abascal. La recurrente repetición de tales episodios plantea un dilema político y operativo: el debate electoral se desvía de los discursos y se centra en la capacidad de garantizar que un partido pueda llevar a cabo sus actos sin ser obstaculizado.

Unos 300 ultraizquierdistas han cargado contra la furgoneta del presidente de VOX, Santiago Abascal, al término del acto celebrado este viernes en Mahón (Menorca), ante la escasa presencia policial. La formación ha difundido un vídeo en el que se ve incluso cómo los manifestantes golpean el vehículo.

El incidente coincide con la ofensiva judicial de VOX tras lo ocurrido en Galicia.

Ese mismo viernes, el partido presentó una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Coruña contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Vázquez, y contra los responsables de la contramanifestación convocada por Galiza Nova durante su acto del pasado miércoles en la plaza de María Pita.

Dos convocatorias en la misma plaza

VOX acusa al delegado de haber permitido la protesta en el mismo lugar donde estaba previsto, y autorizado de antemano, su propio acto. «La Delegación del Gobierno conocía la convocatoria de VOX y permitió también la concentración de los manifestantes contrarios a la formación pese a las advertencias sobre posibles incidentes», ha denunciado la coordinadora nacional jurídica del partido, Marta Castro.

La querella atribuye a Blanco un delito electoral, además de posibles delitos contra los derechos cívicos y de prevaricación administrativa. Se extiende también a otras autoridades o funcionarios de la Delegación y la Subdelegación del Gobierno que pudieran ser responsables de las decisiones adoptadas.

Objetos punzantes y heridos

La acción judicial alcanza igualmente a quienes promovieron, convocaron o dirigieron la protesta en nombre de Galiza Nova, que la comunicó a la Subdelegación el 17 de octubre. «Durante el acto se produjeron gritos, insultos, lanzamiento de balizas y objetos punzantes, y hubo heridos», ha detallado Castro.

Por estos hechos, la querella recoge, entre otros, delitos de incitación al odio, impedimento o perturbación violenta de una reunión lícita, atentado contra agentes de la autoridad, desórdenes públicos, lesiones y daños, con la agravante de discriminación por motivos ideológicos.

La salida del líder, el momento crítico

El momento más tenso en Menorca llegó al concluir el mitin.

Cuando facinerosos izquiesdistas y simpatizantes de VOX se encontraron en las inmediaciones de la plaza. Hubo insultos, empujones, así como lanzamiento de sillas y otros objetos. La Policía tuvo que cargar para dispersar a los concentrados y creó un pasillo para que la comitiva del dirigente pudiera abandonar la zona.

VOX publicó imágenes filmadas desde el interior de la furgoneta. En ellas se puede apreciar a varias personas increpando a los ocupantes y golpeando las ventanas y la carrocería. La escena refleja con claridad la tensión política del momento: un vehículo convertido en un refugio improvisado y una huida que parece más un escape tras un partido de fútbol que un acto público.

La formación ha denunciado un “nuevo intento de boicot” y ha acusado al Gobierno de contribuir a crear un ambiente de confrontación. Esta interpretación se enmarca dentro de la estrategia habitual de Vox: mostrar la hostilidad en la calle como una prueba de exclusión política y utilizarla para reforzar el mensaje de que sus líderes son perseguidos por el sistema y sus adversarios ideológicos.

Por su parte, la izquierda convocante ofrece una lectura contraria. La protesta se presentaba como un rechazo a la presencia de Abascal y a las posiciones de Vox.

Sin embargo, una reivindicación política pierde fuerza cuando se transforma en agresiones, bloqueos o ataques a vehículos. Criticar a un partido forma parte del juego democrático; impedir un acto o poner en riesgo la seguridad de sus participantes pertenece a otra dimensión.

Consecuencias para la campaña balear

La gira de Abascal continuará en Palma y posteriormente en Ibiza. Es probable que el incidente de Mahón lleve a revisar los protocolos de seguridad, especialmente en actos que se realicen en plazas céntricas con protestas programadas a escasa distancia. La principal dificultad no radica solo en proteger al orador, sino también en asegurar la entrada y salida de militantes y simpatizantes.

Este caso permite varias lecturas:

Para Vox , las imágenes refuerzan el discurso sobre la violencia política y facilitan la movilización de su electorado.

, las imágenes refuerzan el discurso sobre la violencia política y facilitan la movilización de su electorado. Para los convocantes , la protesta pone de manifiesto su capacidad de presión y visibilidad en la calle.

, la protesta pone de manifiesto su capacidad de presión y visibilidad en la calle. Para la Policía , el desafío es distinguir entre el derecho a manifestarse y el bloqueo físico o la agresión.

, el desafío es distinguir entre el derecho a manifestarse y el bloqueo físico o la agresión. Para los demás partidos, el riesgo es que cada evento se convierta en una competencia de escraches, cordones y contramanifestaciones.

La jornada terminó sin que los manifestantes lograran ingresar al recinto del mitin. A última hora no se registraron detenidos, aunque sí ocurrió la intervención policial y varios episodios de tensión. La investigación deberá establecer si los golpes al vehículo causaron daños y quiénes fueron los responsables.

Entre las imágenes más impactantes quedan las banderas, los silbatos, las sillas lanzadas y la furgoneta rodeada en pleno corazón de Mahón. También resuena un dato poco solemne, pero revelador: el primer acto balear de Vox concluyó con mayor protagonismo para el dispositivo policial que para el mensaje de campaña. En el ámbito político, a veces el estruendo de la calle eclipsa incluso las palabras que se pretendían escuchar desde el vehículo.

EL MITIN Y EL MENSAJE

El líder de VOX reclama una movilización masiva en las urnas para sustituir «la ruina por la prosperidad» y «la indignidad de la invasión en Ceuta por la decencia nacional».

Santiago Abascal ha lanzado este viernes, 23 de octubre de 2026, desde Mahón (Menorca), un contundente llamamiento a los españoles para que acudan masivamente a las urnas el próximo 29 de noviembre y pongan fin al Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente de VOX ha presentado las elecciones generales como una oportunidad para cambiar «la ruina por la prosperidad, la indignidad de la invasión en Ceuta por la decencia nacional, la opresión y la censura por la libertad».

Abascal ha reivindicado el carácter de los españoles, a los que ha definido como «un pueblo valiente», perteneciente a una de las naciones más antiguas de Europa.

Y ha dejado una advertencia a quienes dan por inevitable la continuidad del presidente socialista:

«Los españoles no estamos condenados, como si fuera una maldición bíblica, a sufrir a Pedro Sánchez y a su mafia corrupta cuatro años más».

Acto seguido, ha remachado: «A nosotros no nos puede derrotar una mafia de ladronzuelos como esta».

Vivienda, sindicatos y las cortinas de humo de Sánchez

El líder de VOX ha cargado también contra la gestión económica del Ejecutivo, especialmente por la crisis de la vivienda, que golpea a millones de españoles y dificulta la emancipación de los jóvenes.

A su juicio, el Gobierno intenta utilizar ahora ese problema como «cortina de humo», cuando es precisamente uno de sus principales responsables.

Tampoco se han librado de sus críticas los sindicatos UGT y CCOO, a los que ha reprochado su pasividad durante los años de mandato socialista.

«Ocho años callados como muertos, por no decir otra cosa. Y de repente se acuerdan de que no hay vivienda para los españoles», ha denunciado.

Zapatero, las joyas y la caja fuerte del PSOE

Otro de los momentos más duros del discurso ha llegado al abordar la polémica sobre José Luis Rodríguez Zapatero y las joyas que, según las informaciones a las que se ha referido Abascal, habría recibido como obsequio.

El dirigente de VOX ha recordado que «los regalos que recibe un presidente son patrimonio del Estado» y ha acusado al expresidente socialista de haberlos guardado en una caja fuerte de la sede del PSOE.

También ha aprovechado para ironizar sobre el revólver que Sánchez aseguró haber recibido como regalo del presidente de Turquía.

«¿También la has metido en la caja fuerte del Partido Socialista?», le ha preguntado.

Y ha elevado el tono de su ataque al jefe del Ejecutivo:

«Deja de engañar a la gente, deja de estafar y ponte a disposición judicial, que es lo que tenías que haber hecho hace mucho tiempo».

Prioridad nacional, menos impuestos y remigración

Frente a las políticas del Gobierno, Abascal ha defendido las cuatro grandes líneas de su programa: «Prioridad nacional, rebaja fiscal, desregulación y remigración».

Su propuesta pasa por dar preferencia a las familias españolas en el acceso a las ayudas a la vivienda, subvenciones al alquiler y plazas de guardería.

También plantea una reducción drástica de impuestos y la eliminación de las trabas burocráticas que, según denuncia, asfixian a empresarios, autónomos y sectores productivos.

En materia migratoria, el presidente de VOX ha insistido en la repatriación de quienes hayan entrado ilegalmente en España y la expulsión de los extranjeros que cometan delitos, dentro de su propuesta de endurecimiento de la política migratoria.

Asimismo, ha defendido que los inmigrantes que dependan de ayudas sociales se incorporen al mercado laboral o regresen a sus países de origen.

«Que no falte nadie el 29 de noviembre»

Abascal ha reservado el tramo final de su intervención para lanzar un mensaje de movilización electoral.

Ha pedido a sus seguidores que no se confíen ante las encuestas ni den por hecho ningún resultado. La batalla, ha advertido, no estará ganada hasta que se cuenten los votos.

Por eso ha reclamado mantenerse «alerta hasta el último día» y convencer a familiares, amigos y conocidos de la importancia de acudir a las urnas.

«Que todos estéis como un clavo el día 29 de noviembre para traer la alternativa a España», ha proclamado.

Su llamamiento no se ha limitado a los simpatizantes de VOX. También ha apelado a los votantes del PP e incluso a quienes apoyaron en su día a Sánchez y ahora se sienten decepcionados o traicionados.

«Llamamos absolutamente a todos a un cambio en España».

El mensaje de Abascal desde Menorca ha sido inequívoco: convertir el descontento con el Gobierno socialista en una movilización electoral capaz de provocar un cambio político el 29 de noviembre.