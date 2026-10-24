Rufián y Montero exhiben su alianza en Barcelona y cargan contra el PSOE, Junts, PP y Vox

Gabriel Rufián y Irene Montero han elegido Barcelona, concretamente el distrito de Nou Barris, para escenificar su alianza política en el primer acto conjunto de precampaña de ERC y Podemos de cara a las elecciones del 29-N. Ante más de un millar de personas y con las principales figuras de la dirección republicana en primera fila, ambos dirigentes han aprovechado el mitin para reivindicar su proyecto político, marcar distancias con el PSOE y arremeter contra sus adversarios, desde Junts hasta el Partido Popular y Vox.

El encuentro, celebrado bajo el lema Casa, vida, futur, ha contado con la presencia del presidente de ERC, Oriol Junqueras, y de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Sin una presencia destacada de banderas entre el público, más allá de alguna estelada, el acto ha servido para presentar una alianza que pretende disputar espacio electoral tanto a los socialistas como al resto de formaciones de la izquierda.

«El frente somos nosotros», ha proclamado Rufián durante su intervención, en un mensaje con el que ha querido situar a su alianza como una alternativa política propia. El dirigente republicano también ha defendido una concepción integradora de la identidad catalana, asegurando que no existe una única manera de ser catalán y que lo determinante es compartir valores de libertad y justicia social.

Montero reivindica una izquierda que no dependa del PSOE

Irene Montero ha abierto su intervención con un ataque directo al Partido Popular y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, por su intención de eliminar el Ministerio de Igualdad e integrar sus competencias en otro departamento si llega al Gobierno tras las elecciones.

«Feijóo quiere un país de mujeres sin derechos, un país de mujeres esclavizadas», ha afirmado la candidata de Podemos, que ha acusado al PP de representar una amenaza para los derechos de las mujeres. «Votar al Partido Popular es votar machismo y es votar violencia», ha añadido.

Más allá de sus críticas a los populares, Montero ha querido dejar claro que su proyecto tampoco pretende limitarse a respaldar al PSOE. La dirigente morada ha cuestionado la estrategia de quienes concurren electoralmente junto a los socialistas y ha defendido que la izquierda debe mantener una posición de presión sobre el Gobierno para forzar medidas concretas.

«El PSOE tuitea muy fuerte contra los de arriba y hasta aquí. Por eso Gabriel y yo nos presentamos a las elecciones», ha sostenido. A continuación, ha insistido en que la defensa de los derechos sociales no puede reducirse a frenar a la derecha, sino que debe traducirse en actuaciones sobre los problemas cotidianos de los ciudadanos.

La vivienda ha ocupado un lugar central en su discurso. Montero ha defendido la expropiación de viviendas a los fondos buitre, un salario mínimo de 1.800 euros y la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales. Con estas propuestas, Podemos busca reforzar su perfil económico y social y diferenciarse de otras formaciones progresistas.

Rufián señala a Junts y cuestiona el voto útil al PSC

Si Montero ha concentrado buena parte de sus críticas en el PP y en la relación de la izquierda con los socialistas, Rufián ha dirigido sus principales ataques contra Junts. El portavoz republicano ha cuestionado la política social de los neoconvergentes y ha acusado a la formación de Carles Puigdemont de anteponer sus posiciones identitarias a los intereses de los trabajadores.

«¿De qué sirve hablar catalán muy bien y sacar la estelada si luego votas con PP y Vox en contra de la clase trabajadora?», ha preguntado durante el mitin.

El dirigente de ERC también ha reprochado a Junts sus críticas a los republicanos por los indultos concedidos a los dirigentes independentistas condenados por el procés, recordando que representantes de la propia formación también se beneficiaron de esas medidas. Rufián ha calificado esa actitud de «miseria moral», elevando el tono de una confrontación que evidencia las diferencias entre ambas formaciones independentistas.

El republicano ha querido, además, situar la disputa política en Cataluña en términos electorales. A su juicio, la principal batalla se encuentra entre ERC y el PSC, y los socialistas no merecen beneficiarse del denominado voto útil. Con este mensaje, Rufián intenta disputar a Salvador Illa parte del electorado progresista que tradicionalmente ha respaldado a los socialistas.

Una alianza que busca marcar distancias con el Frente Amplio

El acto también ha dejado un mensaje dirigido al espacio político que trata de articular una candidatura más amplia de izquierdas. Aunque Montero y Rufián no han mencionado expresamente al Frente Amplio, sus intervenciones han incluido críticas a las fórmulas electorales que concurren junto al PSOE.

La dirigente de Podemos ha cuestionado directamente el acuerdo alcanzado por Ada Colau y los socialistas para presentarse conjuntamente al Senado. «Una izquierda que se presenta en la misma papeleta con el PSOE no va a arreglar los problemas», había advertido antes de la intervención de Rufián.

La estrategia de ambos pasa por defender una izquierda que no se conforme con apoyar al Gobierno socialista, sino que aspire a condicionarlo desde fuera. Rufián ha defendido un Ejecutivo del PSOE sometido a la presión de otras fuerzas políticas y ha insistido en que la diferencia entre socialistas y populares solo resulta útil si la izquierda es capaz de obligar al Gobierno a legislar en favor de los ciudadanos.

«Yo quiero un gobierno del PSOE sometido a estas fuerzas políticas», ha afirmado, antes de reclamar capacidad para exigir medidas concretas a los socialistas.

Nou Barris, escenario de una batalla por el voto de izquierdas

La elección de Nou Barris para presentar públicamente esta alianza sitúa a Barcelona en el centro de la estrategia de ERC y Podemos. El distrito ha acogido un mitin en el que ambas formaciones han tratado de combinar sus reivindicaciones sociales con una ofensiva política contra sus competidores.

El encuentro ha servido para escenificar la sintonía entre Montero y Rufián, pero también para evidenciar el objetivo electoral de su entendimiento: disputar espacio al PSOE, cuestionar la influencia de Junts en el independentismo y presentar una alternativa propia frente a PP y Vox.

Con la vivienda, los salarios y la jornada laboral como principales ejes programáticos, ambos dirigentes han reivindicado una izquierda que pretende ir más allá de la oposición a la derecha. Sin embargo, sus ataques a los socialistas y a otras fuerzas progresistas reflejan que la batalla por el voto de izquierdas será también una de las grandes disputas de la campaña.

El mensaje final del acto ha sido claro: ERC y Podemos quieren presentarse como una fuerza capaz de condicionar la política española y catalana sin quedar subordinada al PSOE. Una apuesta con la que Rufián y Montero buscan convertir su alianza en una alternativa electoral con identidad propia.