Sirera exige a Illa y Collboni que desalojen la acampada de plaza de Catalunya y amenaza con acudir a los tribunales

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha anunciado que exigirá por escrito al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ordenen el desalojo de la acampada instalada en plaza de Catalunya. El dirigente popular reclama que se recupere este espacio emblemático de la ciudad y advierte de que acudirá a los tribunales si las administraciones no actúan para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

Sirera ha realizado este anuncio durante una rueda de prensa en Nou Barris, en la que ha estado acompañado por el alcalde de Badalona y candidato al Congreso, Xavier García Albiol; el vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

La intervención del dirigente popular se produce en un contexto de debate sobre la seguridad ciudadana, la ocupación de inmuebles y el uso del espacio público en Barcelona. Sirera ha dirigido sus críticas a los gobiernos socialistas y ha reclamado un cambio en la gestión municipal para recuperar, según ha defendido, la seguridad y el respeto por las normas.

«Barcelona se ha convertido en la capital europea de la delincuencia»

Durante su comparecencia, Sirera ha cargado contra la situación de la capital catalana y ha responsabilizado a las políticas de los gobiernos socialistas del deterioro que, a su juicio, sufre la ciudad.

«Barcelona ha esdevingut la capital europea de la delinqüència, de l’ocupació i de la degradació», ha afirmado el presidente del grupo municipal popular.

El dirigente ha acompañado sus críticas con cifras sobre delincuencia y seguridad. Según los datos que ha expuesto, en Barcelona se producen diariamente más de 400 delitos y más de cuatro agresiones sexuales. También ha asegurado que cada año se encuentran más de 70.000 jeringuillas en plazas y parques de la ciudad.

Sirera ha atribuido esta situación a la gestión de los gobiernos socialistas y ha reclamado que las administraciones prioricen los problemas cotidianos de los vecinos.

«No ens hem de conformar que les coses siguin així. Necessitem governs que s’ocupin dels problemes reals dels ciutadans i garanteixin la seva seguretat», ha señalado.

Las cifras mencionadas forman parte de los argumentos expuestos por el dirigente popular durante la rueda de prensa y requieren contrastarse con las estadísticas oficiales correspondientes para determinar su alcance y periodo de referencia.

El PP amenaza con acudir a los tribunales por la acampada

La principal medida anunciada por Sirera se centra en la acampada de plaza de Catalunya. El presidente del grupo municipal popular considera que la situación del espacio público es incompatible con el cumplimiento de las ordenanzas municipales y reclama una intervención de las administraciones competentes.

«Vull llançar un missatge molt clar a Salvador Illa i a Jaume Collboni: dilluns els exigiré per escrit que desallotgin la plaça Catalunya», ha advertido.

Sirera ha descrito la plaza como un espacio «absolutament degradat» y ha denunciado que algunas personas acampadas incumplen la normativa y han vandalizado monumentos y estatuas.

El dirigente popular ha sostenido que las administraciones disponen de instrumentos para intervenir y ha reclamado que se utilicen para garantizar el cumplimiento de las normas. Además, ha anunciado que, si no se produce una actuación, recurrirá a los tribunales para exigir que se hagan cumplir las ordenanzas municipales.

«Barcelona no pot continuar tolerant la degradació dels seus espais públics ni que alguns creguin que poden incomplir les normes sense conseqüències», ha afirmado.

La propuesta del PP abre un nuevo frente de presión sobre el Gobierno municipal de Collboni y la Generalitat de Illa. La eventual actuación sobre la acampada dependerá de las competencias de cada administración y de los procedimientos legales aplicables.

Sirera denuncia que hay 36 inmuebles municipales ocupados ilegalmente

La ocupación de viviendas y edificios públicos ha sido otro de los asuntos centrales de la intervención del dirigente popular. Sirera ha criticado que, según los datos que ha expuesto, Barcelona tenga 36 inmuebles municipales ocupados ilegalmente.

El líder del PP ha utilizado esta cifra para cuestionar la actuación del Ayuntamiento y reclamar medidas que permitan recuperar los edificios públicos afectados.

«Qui compleix les normes i paga impostos rep un pal, mentre que qui dóna una puntada de peu a una porta sembla tenir tots els drets. Aquesta és la política de l’esquerra i això s’ha d’acabar», ha declarado.

Con estas palabras, Sirera ha defendido una política más estricta frente a la ocupación ilegal y ha reclamado que los inmuebles municipales vuelvan a estar disponibles para los usos que determine la Administración.

La cifra de los 36 inmuebles y la situación jurídica de cada uno deberán contrastarse con los registros municipales para precisar cuántos casos corresponden efectivamente a ocupaciones ilegales y qué actuaciones se han iniciado.

Albiol, el ejemplo de gestión que reivindica el PP

Sirera también ha puesto como ejemplo la gestión de Xavier García Albiol al frente del Ayuntamiento de Badalona. El dirigente popular ha defendido que la ciudad vecina representa un modelo de actuación centrado en los problemas cotidianos de los ciudadanos.

El presidente del grupo municipal del PP en Barcelona ha definido a Albiol como un alcalde que «s’ocupa de debò dels problemes de la gent i sap com resoldre’ls».

La referencia se ha producido durante una comparecencia en la que también han participado Elías Bendodo y Juanma Moreno, en un acto que ha servido al PP para trasladar sus planteamientos sobre seguridad, ocupación y gestión de los espacios públicos.

Sirera ha contrapuesto ese modelo con la actuación del Gobierno municipal barcelonés y ha defendido la necesidad de un cambio de rumbo para recuperar la seguridad y el cumplimiento de las normas.

«Orden, ley y sentido común»

El dirigente popular ha concluido su intervención reclamando que las administraciones ejerzan sus competencias y adopten medidas frente a los problemas que ha denunciado.

Su anuncio de solicitar por escrito el desalojo de plaza de Catalunya el próximo lunes constituye el principal paso concreto planteado durante la rueda de prensa. Si no obtiene respuesta, Sirera ha advertido de que acudirá a los tribunales para reclamar el cumplimiento de las ordenanzas.

El presidente del grupo municipal del PP ha defendido que la ciudad no puede resignarse a la degradación de sus espacios públicos y ha reclamado una actuación coordinada para garantizar la seguridad y el respeto a la normativa.

El PP sitúa así la acampada de plaza de Catalunya, la ocupación de inmuebles municipales y la seguridad ciudadana entre sus principales críticas a la gestión de Collboni e Illa. La petición formal anunciada para el lunes permitirá conocer qué respuesta ofrecen las administraciones y qué medidas pueden adoptarse conforme a la normativa vigente.

Sirera ha cerrado su intervención reivindicando que el Partido Popular trabajará para devolver a Barcelona y al conjunto de España «l’ordre, la llei i el sentit comú».