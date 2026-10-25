Jon Echeverría: «Los jóvenes somos los menos atendidos por los políticos y, precisamente por eso, es fundamental que haya jóvenes en política»

Con apenas 22 años, Jon Echeverría se ha convertido en una de las apuestas del Partido Popular para intentar recuperar terreno en el País Vasco. Su candidatura al Congreso por Guipúzcoa le sitúa ante una de las misiones electorales más complicadas para los populares: recuperar un diputado que se les resiste desde 2011. No es un reto menor. En un territorio donde el nacionalismo vasco mantiene una posición dominante y donde defender públicamente determinadas ideas puede acarrear una fuerte presión social, el joven candidato pretende hacer de su edad una fortaleza y de su presencia mediática una herramienta para llegar a nuevos votantes.

Su salto a la primera línea de la política nacional no surge de la nada. En 2023, con solo 18 años, encabezó la candidatura del PP a la Alcaldía de Zumarraga, donde obtuvo 73 votos y no consiguió representación municipal. Cuatro años después de aquella experiencia electoral, Echeverría afronta un desafío de otra dimensión: trasladar su discurso al Congreso de los Diputados y convencer a los guipuzcoanos de que existe una alternativa al bloque político que, a su juicio, ha condicionado la política española durante la última legislatura.

El candidato popular ha ganado visibilidad durante el último año gracias a sus intervenciones en televisión y a su actividad en las redes sociales. Su perfil conecta dos terrenos especialmente relevantes para el PP: la batalla cultural y política por el voto joven y la disputa electoral con EH Bildu en el País Vasco. Echeverría sostiene que una parte de las nuevas generaciones ha crecido con una visión distorsionada de la historia reciente, reivindica la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo y considera que la derecha debe explicar con mayor claridad sus propuestas para competir por los jóvenes.

La vivienda y la fiscalidad ocupan también un lugar central en su discurso. Frente a una generación que encuentra cada vez más dificultades para emanciparse, defiende modificar la legislación urbanística, facilitar la construcción, reducir impuestos y eliminar trabas burocráticas. Su planteamiento pasa por aumentar la oferta de viviendas y dejar más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, especialmente de quienes empiezan su trayectoria laboral.

En el terreno electoral, Echeverría lanza un mensaje directo a los votantes de derechas: considera que dividir el voto entre el PP y Vox puede impedir que los populares consigan el escaño por Guipúzcoa y facilitar que EH Bildu lo conserve. Una advertencia que sitúa la utilidad del voto en el centro de una campaña en la que cada papeleta puede resultar decisiva.

En esta entrevista con Periodista Digital, Jon Echeverría explica qué cree que ha llevado al PP a confiarle una responsabilidad de esta magnitud, analiza las dificultades de representar a la derecha en el País Vasco y detalla las reformas que impulsaría desde el Congreso. También aborda la relación de los jóvenes con la política, el legado de ETA, la competencia con Vox y la necesidad de ofrecer una alternativa económica a una generación que, según denuncia, está quedándose atrás.

De los platós al Congreso: una apuesta por la juventud

Con solo 22 años, el PP te ha elegido para encabezar su lista por Guipúzcoa. ¿Qué ha visto Feijóo en ti para confiarte una responsabilidad tan importante y por qué deberían los votantes confiar en alguien de tu edad?

Los jóvenes somos el 16% de la sociedad española, somos el grupo poblacional que más se abstiene, que menos participa en la política y el menos atendido por los políticos. Precisamente por eso, es fundamental que haya jóvenes en política.

El Congreso es una cámara representativa, no es una cámara de gestión. Yo no me presento a ministro, me presento para representar a los guipuzcoanos y a los jóvenes que cada vez defendemos más estas ideas, como las del PP.

La verdad es que durante el último año he tenido la oportunidad de llegar a los jóvenes mediante las redes sociales y la televisión. Por eso creo que es un altavoz del PP que ha podido considerar para encomendarme este reto.

Guipúzcoa, el escaño más difícil: ¿puede el PP dar la sorpresa?

El PP lleva sin conseguir un diputado por Guipúzcoa desde 2011. ¿Crees que esta vez es realmente posible recuperar el escaño o tu candidatura responde también a una estrategia para ganar visibilidad mediática?

El escaño por Guipúzcoa es, sin duda, el escaño más difícil de toda España. No lo conseguimos desde el año 2011, por eso es el reto más desafiante e ilusionante.

Sin duda, ha generado visibilidad mediática, pero mi objetivo es representar al pueblo, a los jóvenes, a la gente que quiere que las cosas cambien.

De los 73 votos en Zumarraga a la carrera por el Congreso

En 2023 encabezaste la candidatura del PP a la Alcaldía de Zumarraga y obtuviste 73 votos, sin lograr representación municipal. ¿Qué has aprendido de aquella experiencia y qué ha cambiado para que ahora puedas aspirar a dar el salto al Congreso?

Cuando con 18 años me presenté a la Alcaldía de Zumarraga, fue una candidatura simbólica. Hay mucha gente que tiene miedo de representar a la derecha en Euskadi por los violentos y los grupos radicales y proetarras, que lo impiden a través de agresiones y del miedo.

Por eso hay miedo. Hay algunas personas del País Vasco, de San Sebastián, que queremos dar la cara para que la gente pierda ese miedo a decir a quién vota y cómo piensa.

La batalla por los jóvenes: el auge de EH Bildu

EH Bildu tiene una importante presencia entre el electorado joven vasco. ¿Por qué crees que tantos jóvenes se identifican con sus postulados y qué está haciendo mal la derecha para no conseguir conectar con ellos?

Efectivamente, Bildu está en auge entre los jóvenes vascos. Lamentablemente, lo que está de moda entre los jóvenes vascos es ser comunista y separatista vasco. Creo que es un error que se explica por la educación, donde se inocula una historia falsa, y también por la conveniencia.

Para el nacionalismo, esta forma de actuar lo alimenta y hace que haya más agresiones violentas que no deberían estar permitidas.

El legado de ETA: «Las nuevas generaciones no conocen quién fue Miguel Ángel Blanco»

Has sido muy crítico con el tratamiento del terrorismo de ETA en el País Vasco. ¿Consideras que las nuevas generaciones conocen suficientemente lo que ocurrió o existe un intento de blanquear ese pasado? ¿Qué responsabilidad atribuyes al PNV y al PSE?

En absoluto. Las nuevas generaciones vascas no conocen la historia de ETA, no conocen quién fue Miguel Ángel Blanco, no conocen quién fue Gregorio Ibáñez. Precisamente por eso, el esfuerzo de memoria y el recuerdo deben ser absolutamente permanentes.

Todos los actos de ETA, asesinatos, atropellos y todo lo que ocurrió deben ser recordados y denunciados. La izquierda ha permitido que se cuente una historia falsa.

PP contra Vox: ¿unidad de la derecha o un escaño para Bildu?

Has defendido que votar a Vox en Guipúzcoa puede facilitar un escaño a EH Bildu. ¿No crees que ese mensaje puede interpretarse como una forma de presionar al votante de derechas? ¿Qué tendría que hacer el PP para convencer a quienes consideran que Vox representa mejor sus ideas?

Hay veces que se abusa del voto útil. Para Vox, el voto favorece el escaño de Bildu porque Vox no tiene posibilidad de sacar el escaño por Guipúzcoa. El PP está a unos miles de votos de quitarle ese escaño a Bildu.

Por eso, el votante de Vox debe votar al PP para echar a Sánchez y cambiar España.

Impuestos y presión fiscal: la propuesta económica de Echeverría

Tus intervenciones televisivas sobre fiscalidad han generado debate y también críticas de expertos económicos. ¿Crees que el Gobierno está asfixiando fiscalmente a los españoles? Y, más allá del diagnóstico, ¿qué impuestos bajarías primero y cómo compensarías esa reducción de ingresos?

El Gobierno está asfixiando a los españoles. El otro día, la Comisión Europea daba un dato sobre que España es el país que más ha aumentado su presión fiscal, es decir, el que más ha subido los impuestos a la ciudadanía.

Lo primero que bajaría es el IRPF a través de una deflactación, actualizar el IRPF a la inflación. Para esto no haría falta una reducción del gasto público: se trata de no subir los impuestos a través del impuesto inflacionario y su consecuencia en el IRPF.

Vivienda y emancipación: «Hay que dar libertad para construir»

Muchos jóvenes trabajan, estudian y aun así no pueden permitirse alquilar una vivienda ni independizarse. ¿Qué tres medidas concretas aprobarías si mañana entraras en el Congreso para que un joven pudiera emanciparse antes de los 30 años?

Haría una ley del suelo para darle la vuelta a toda la legislación urbanística y que sea infinitamente más sencillo construir si tienes un suelo donde se puede construir.

No puede ser que salgas de Madrid, con el problema de la vivienda que tiene Madrid y también Barcelona, pero sales de Madrid en coche y ves todo páramos, desiertos donde se podrían estar construyendo viviendas y no se puede como consecuencia de la legislación urbanística que tenemos.

En segundo lugar, los impuestos que he comentado antes: bajar el IRPF, bajar el IVA.

Y, en tercer lugar, quitar burocracia, quitar regulaciones absurdas, las regulaciones ambientales que han encarecido el precio de la vivienda, las regulaciones que obligan a mantener cuotas cada vez más altas del precio tasado.

Creo que hay que desregular y creo que hay que dar libertad para construir. Solo así construir volverá a ser rentable y solo así se volverán a construir cientos de miles de casas en España.

¿El PP confía realmente en sus jóvenes?

Los partidos hablan constantemente de dar protagonismo a los jóvenes, pero las decisiones importantes suelen quedar en manos de dirigentes veteranos. ¿Crees que el PP está dispuesto a ceder poder real a su cantera o los jóvenes seguís siendo, en ocasiones, una herramienta para conectar con el electorado?

Creo que el Partido Popular es el partido que más confía en los jóvenes, porque la realidad está ahí. Muchos jóvenes encabezamos candidaturas, muchos jóvenes pertenecemos a candidaturas, formamos parte de los gobiernos municipales y autonómicos, y esto con otros partidos no pasa en tanta medida.

Por eso creo que el Partido Popular cuenta con los jóvenes. De hecho, hemos tenido presidentes muy jóvenes. Aznar empezó a presidir el Partido Popular siendo uno de los más jóvenes, Pablo Casado también. Creo que es un partido con tradición de contar con los jóvenes.

El 29-N y el voto indeciso: «El PP es la única alternativa»

Si el 29-N un ciudadano de Guipúzcoa duda entre votar al PP, al PNV, al PSE, a Vox o a EH Bildu, ¿qué argumento le darías para que eligiera tu candidatura? Y si consigues el escaño, ¿cuál sería la primera batalla política que llevarías al Congreso?

El Partido Popular es el único partido que, en mi opinión, ofrece una alternativa frente a lo que lleva cuatro años votándose en el Congreso de los Diputados por un bloque de PNV, Bildu y PSOE, que llevan cuatro años votando lo mismo, con los resultados que hemos visto.

El Partido Popular ofrece un plan para defender a España y también para tener por fin una casa, un trabajo bien pagado, seguridad en las calles y una inmigración controlada de una vez por todas. En todo eso, solo el Partido Popular ofrece una alternativa.