Madrid se vuelca con Ceuta: miles de personas respaldan la marcha por las calles de la capital de las Mujeres Caballas

Madrid se ha convertido este domingo en el escenario de una movilización multitudinaria en defensa de Ceuta. Miles de personas han respondido a la convocatoria de Mujeres Caballas, que ha llevado hasta el centro de la capital las preocupaciones de los residentes de la ciudad autónoma ante la presión migratoria, la seguridad ciudadana y la falta de respuestas institucionales.

La marcha ha arrancado en la glorieta de Carlos V, en Atocha, y ha avanzado hacia el Congreso de los Diputados, donde los participantes tienen previsto dar lectura a un manifiesto con sus principales reivindicaciones. Bajo el lema «Ceuta se planta en Madrid», los convocantes buscan que la situación de la ciudad ocupe un lugar prioritario en la agenda política nacional.

Entre los asistentes se encuentra el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien ha denunciado que alrededor de 15.000 migrantes continúan en el territorio, una cifra que, según sus estimaciones, equivale aproximadamente a una quinta parte de la población habitual. El dirigente ha reclamado actuaciones inmediatas y ha criticado la gestión del Gobierno central, al que responsabiliza de no haber empleado todos los recursos disponibles para restablecer la situación anterior a la crisis.

Vivas también ha cuestionado la respuesta del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez y ha expresado el malestar de una parte de la sociedad ceutí ante lo que considera una falta de medidas eficaces. Durante sus declaraciones, ha defendido la integridad territorial de la ciudad y ha insistido en que la prioridad debe ser recuperar la normalidad y evitar que se repitan episodios similares.

TREINTA DÍAS PARA EXIGIR RESPUESTAS

La organización reclama un refuerzo de los controles fronterizos mediante más efectivos, equipamiento y tecnología, además de cambios en la legislación de extranjería que permitan responder a las particularidades de Ceuta y Melilla. También plantea la adopción de medidas extraordinarias para afrontar las consecuencias de la crisis migratoria.

Las organizadoras pretenden que sus demandas se traduzcan en actuaciones concretas dentro de un plazo de treinta días. Consideran que, después de meses de incertidumbre, la ciudad necesita compromisos verificables y una estrategia coordinada entre las distintas administraciones.

Maxi Lacasa, policía local y miembro de Mujeres Caballas, sostiene que la situación cotidiana exige una respuesta urgente. La representante del colectivo defiende que el movimiento surgió de la preocupación compartida por mujeres de diferentes ámbitos profesionales y familiares, que decidieron organizarse para reclamar soluciones.

LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES, EN EL CENTRO

La seguridad constituye uno de los principales argumentos de la movilización. Desde Mujeres Caballas alertan de episodios violentos y de la preocupación que, según afirman, existe entre numerosos vecinos. El colectivo también reclama que las mujeres migrantes dispongan de mecanismos de protección adecuados frente a posibles situaciones de violencia.

Las convocantes insisten en que la defensa de la seguridad debe incluir a todas las mujeres, con independencia de su procedencia o situación administrativa.

Por ello, plantean extender los recursos de prevención y atención, incluidos los dispositivos especializados contra la violencia machista.

La protesta reúne a madres de familia, profesionales sanitarias, docentes, agentes de seguridad y mujeres de otros sectores que comparten la preocupación por el futuro de la ciudad. Su objetivo es trasladar a las instituciones nacionales una realidad que consideran insuficientemente atendida y conseguir que sus reivindicaciones no queden limitadas a declaraciones políticas.

SANIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS BAJO PRESIÓN

Las consecuencias de la situación también se reflejan, según los convocantes, en los servicios públicos. Desde el ámbito sanitario se denuncia una presión asistencial que dificulta la atención adecuada tanto a los residentes como a las personas migrantes que necesitan asistencia.

La representante sindical del sector de enfermería ha advertido de que los recursos disponibles no se habrían adaptado suficientemente a las necesidades actuales. A su juicio, la falta de refuerzos repercute directamente en la capacidad de respuesta del sistema sanitario y aumenta la sensación de desamparo entre los profesionales.

Con esta movilización, Mujeres Caballas pretende que la situación de Ceuta deje de percibirse como un problema exclusivamente local. El mensaje que sus integrantes trasladan a Madrid es una petición de mayor implicación política, recursos suficientes y soluciones duraderas que permitan garantizar la convivencia, la seguridad y la atención de los servicios esenciales.