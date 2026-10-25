Sirera carga contra Collboni e Illa por los disturbios de Barcelona y exige llevar a los responsables ante la justicia

El presidente del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado al alcalde Jaume Collboni y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de no haber previsto adecuadamente los graves disturbios registrados la noche del sábado en el centro de la capital catalana. El dirigente popular sostiene que la convocatoria era conocida por los servicios de inteligencia policial y considera que las administraciones no adoptaron las medidas necesarias para evitar los saqueos y los destrozos que afectaron a comercios y espacios públicos.

Sirera ha reclamado explicaciones sobre la planificación del operativo policial y ha exigido al Gobierno municipal que utilice todos los instrumentos legales a su alcance para que los responsables de los actos violentos respondan ante la justicia.

«No basta con condenar los disturbios cuando ya se han producido. Hace más de una semana vimos lo que estaba ocurriendo en París y otras ciudades francesas. La obligación de un gobierno es anticiparse, prevenir la violencia y garantizar que los ciudadanos puedan vivir y trabajar con seguridad», ha afirmado.

Sirera cuestiona la previsión del dispositivo policial

El dirigente popular ha criticado la actuación de los gobiernos municipal y autonómico, a los que acusa de no haber actuado con suficiente anticipación para proteger a comerciantes, restauradores, trabajadores y vecinos del centro de Barcelona.

En este sentido, Sirera ha recordado que tanto Collboni como la consellera de Interior, Núria Parlon, reconocieron la relación de estos incidentes con la oleada de violencia registrada en otras ciudades europeas, especialmente en Francia.

«Si los responsables de seguridad conocían la convocatoria y sabían que podían producirse incidentes similares a los de Francia, alguien tendrá que explicar por qué no se dimensionó adecuadamente el dispositivo policial y por qué los comerciantes y los ciudadanos que se encontraban en el centro de Barcelona acabaron pagando las consecuencias», ha señalado.

El presidente del PP barcelonés considera que los hechos no pueden resolverse únicamente con declaraciones de condena. Por ello, reclama conocer cómo se planificó el operativo y qué medidas se adoptarán para evitar que vuelvan a producirse episodios similares.

Exige que Collboni lleve a los responsables ante la justicia

Sirera también ha puesto el foco en el compromiso adquirido por el Gobierno municipal durante la Comisión de Presidencia y Seguridad del pasado miércoles. Según ha recordado, el PP consiguió que el Ayuntamiento aceptara un ruego para que el consistorio se persone como acusación particular en procedimientos judiciales relacionados con actos violentos y daños contra bienes municipales.

Ahora, el dirigente popular exige que ese compromiso se traduzca en actuaciones concretas y que el Ayuntamiento estudie personarse en las causas judiciales derivadas de los disturbios del sábado, siempre que exista legitimación legal para hacerlo.

«El Ayuntamiento no puede limitarse a expresar su solidaridad con los comerciantes después de los saqueos. Tiene que defenderlos con hechos y utilizar todos los instrumentos legales a su alcance para que los responsables de la violencia y los destrozos respondan ante la justicia», ha manifestado.

La reclamación del PP busca que la administración municipal intervenga judicialmente cuando los hechos hayan afectado a bienes públicos y que se depuren las responsabilidades correspondientes, además de facilitar que los afectados puedan reclamar por los daños sufridos por las vías legalmente previstas.

Más policías ante las amenazas de nuevos disturbios el 31 de octubre

Por último, Sirera ha reclamado reforzar de inmediato la presencia policial y establecer dispositivos especiales de seguridad ante posibles nuevas convocatorias de grupos violentos. El dirigente popular ha advertido de la difusión en redes sociales de amenazas sobre nuevas acciones previstas para el próximo 31 de octubre.

A su juicio, las administraciones deben anticiparse a posibles nuevos incidentes y coordinar una respuesta que permita proteger los negocios, el mobiliario urbano y a los ciudadanos que transitan por el centro de Barcelona.

«Barcelona no puede vivir pendiente de cuándo estos grupos decidan volver a sembrar el caos en sus calles. El gobierno municipal debe anticiparse, reforzar la seguridad y actuar con toda la firmeza que permite la ley. Los barceloneses tienen derecho a vivir tranquilos y los comerciantes a abrir sus negocios sin miedo a que sean asaltados o destrozados», ha concluido.

Con estas declaraciones, el PP de Barcelona sitúa la seguridad ciudadana y la respuesta institucional ante los disturbios en el centro de su ofensiva contra los gobiernos de Collboni e Illa, a los que reclama explicaciones por el dispositivo desplegado y medidas concretas para prevenir nuevos episodios de violencia.