Se va el caimán…

Al basusero.

Francisco Martín Aguirre ha presentado su dimisión como delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid después de quedarse fuera de las listas del PSOE al Congreso y al Senado para las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Su salida pone fin a una etapa de aproximadamente tres años y medio al frente de la institución, marcada por las tensiones políticas, las discrepancias con los responsables del Gobierno regional y las críticas de distintos sectores a su gestión.

La renuncia se produce, además, en un contexto de dificultades para las relaciones institucionales en Madrid.

Entre los episodios más recientes figuran la controversia por la permanencia de una acampada en la Puerta del Sol y las críticas de sindicatos policiales a sus declaraciones sobre las intervenciones de los agentes durante las protestas vinculadas a la educación.

-853 asesinatos

-2600 heridos

-86 Secuestros

-15000 personas extorsionadas

-Daños incontables por todo el país a empresas, infraestructuras y personas. Pero para el delegado de Gobierno de Madrid, un lacayo de Sánchez, los herederos de ETA, Bildu, han hecho mucho por España. Mucho más que los patriotas de pulsera. — Tomás Maria Rico ﻥ (@tomasmrico) June 15, 2023

La exclusión de las listas y las diferencias dentro del PSOE

La decisión de Martín también ha coincidido con un escenario de distanciamiento respecto a la dirección socialista. Según fuentes del partido citadas por distintos medios, uno de los factores que habría contribuido al deterioro de las relaciones internas fue su respaldo a Enma López frente a Reyes Maroto en la pugna por la candidatura socialista.

Maroto contaba, según esas mismas fuentes, con el apoyo de dirigentes de la organización federal y del secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, que también ocupa el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La ausencia de Martín y de Enma López en las candidaturas electorales ha llamado la atención dentro del socialismo madrileño. Sin embargo, las interpretaciones sobre las causas de estas decisiones proceden de fuentes del partido y no constituyen, por sí solas, una explicación oficial de la dimisión.

De los despachos de Moncloa a la Delegación del Gobierno

La trayectoria política de Francisco Martín ha estado estrechamente vinculada a la Presidencia del Gobierno. Antes de asumir la responsabilidad de representar al Ejecutivo central en Madrid, desempeñó diferentes puestos de carácter técnico y organizativo en La Moncloa.

Entre 2018 y 2020 dirigió el Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia. Posteriormente, estuvo al frente del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental, entre 2020 y 2021, y acabó ocupando la Secretaría General de la Presidencia antes de su nombramiento como delegado del Gobierno en marzo de 2023.

Su llegada al cargo se produjo en un momento de especial confrontación política entre el Ejecutivo central y el Gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso. Desde entonces, las discrepancias entre ambas administraciones han sido frecuentes y han afectado a diferentes asuntos de la agenda madrileña.

Las protestas propalestinas y el debate sobre la actuación policial

Uno de los episodios más controvertidos de su mandato estuvo relacionado con las manifestaciones propalestinas que impidieron la celebración de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid.

Martín calificó aquellas movilizaciones de mayoritariamente pacíficas, aunque reconoció la existencia de incidentes puntuales. Su valoración generó críticas por parte de representantes políticos y organizaciones policiales, que cuestionaron la respuesta de las autoridades ante los altercados y señalaron las lesiones sufridas por varios agentes.

La gestión de las concentraciones volvió a situar en el centro del debate las responsabilidades de la Delegación del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, así como el equilibrio entre el derecho de manifestación y la obligación de garantizar el orden público.

Una relación deteriorada con el Gobierno regional

Los desencuentros entre Martín, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han sido otro de los elementos característicos de su etapa. Las diferencias se han extendido a cuestiones como la organización de actos institucionales, la acogida de menores migrantes, los dispositivos de seguridad y la respuesta ante distintas emergencias.

Uno de los conflictos más visibles fue el relacionado con la acampada de la Puerta del Sol. Mientras el Ejecutivo autonómico reclamaba su retirada, el delegado mantuvo su posición sobre la intervención de las autoridades, lo que provocó nuevas críticas y reproches públicos.

La tensión trascendió también al ámbito ciudadano. Durante un concurso hípico, varios asistentes increparon a Martín y le exigieron que actuara para desalojar la protesta, con gritos como «¡Lárgate a desalojar Sol!».

En paralelo, sus declaraciones sobre EH Bildu también suscitaron polémica. En junio de 2023 afirmó que la formación había contribuido más a la estabilidad y la gobernabilidad de España que quienes se presentaban como defensores del patriotismo, una comparación que recibió críticas de diversos sectores políticos.

La investigación sobre la contratación de una asistente de Begoña Gómez

Otro de los asuntos que han situado a Martín bajo el foco público es la investigación judicial relacionada con la contratación de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

El exdelegado ha sido investigado en el marco de esta causa por presuntas irregularidades vinculadas a la contratación y las funciones de la asistente. Durante su declaración, según la información publicada sobre el procedimiento, negó tener relación con los hechos cuestionados y alegó que su incorporación a la Secretaría General de la Presidencia se produjo después de la contratación de Álvarez.

La investigación judicial y las declaraciones de los implicados deben distinguirse de cualquier conclusión definitiva sobre responsabilidades, que corresponde determinar a los tribunales.

El final de una etapa marcada por la confrontación

La dimisión de Francisco Martín abre una nueva etapa en la Delegación del Gobierno en Madrid y llega en un momento de reorganización de las candidaturas socialistas. Su salida coincide con un periodo en el que las relaciones entre las principales instituciones madrileñas han estado marcadas por los desacuerdos políticos y los reproches públicos.

El relevo también vuelve a poner sobre la mesa el papel de la Delegación del Gobierno, una institución que representa al Ejecutivo central en la comunidad autónoma y que tiene entre sus competencias la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y distintas funciones de carácter administrativo.

A la espera de conocer los detalles oficiales sobre la renuncia y la identidad de su sucesor, la marcha de Martín cierra un mandato caracterizado por la controversia política y deja interrogantes sobre el rumbo que adoptará la relación entre el Gobierno central y las administraciones madrileñas.