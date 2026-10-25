La ultraizquierda violenta que promociona Sánchez: de los escraches a Abascal a los proetarras de Irún y los ‘antifa’ de Sol y Barcelona

Es la estrategia de la tensión: Barcelona arde, los facineroso atacan a Abascal y Sánchez vende sin ponerse colorado al corrupto PSOE, el partido más putero de Occidente, como el partido del amor.

El amanecer de la Ciudad Consal dejó este domingo 25 de octubre de 2026 escaparates destrozados, contenedores en llamas y una pregunta inquietante: ¿en qué momento el vandalismo dejó de ser protesta para convertirse en otra cosa?

La noche no fue menor.

Una concentración convocada a través de las redes reunió en la plaza de Cataluña a cientos de encapuchados, violentos y dispuestos a todo.

Hubo incendios, barricadas, saqueos y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra, que cifran en un centenar los detenidos.

VOX ha cargado contra Pedro Sánchez por estos disturbios y por la campaña de escraches que sufre de manera sistemática Santiago Abascal cada vez que da un mitin.

Ahí están Menorca, con unos 300 facinerosos de izquierda golpeando su furgoneta, y La Coruña, donde la Delegación del Gobierno permitió una contramanifestación en la misma plaza que el acto de VOX.

«Nos conviene que haya tensión»

Todo indica que no se trata de casualidades.

La estrategia de subir la tensión tiene padrino en La Moncloa, y cuenta con la colaboración necesaria de los delegados del Gobierno y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Cada escrache tolerado, cada contramanifestación autorizada en el lugar equivocado y cada dispositivo policial escaso alimenta el mismo relato: la calle arde y la culpa es siempre de la ultraderecha.

La jugada no es nueva. Recuerda bastante a lo que José Luis Rodríguez Zapatero le confesó en 2008 a Iñaki Gabilondo, con el micrófono todavía abierto: «Nos conviene que haya tensión». Casi dos décadas después, el alumno aventajado de aquel manual se llama Sánchez, y aplica la lección con una disciplina admirable.

El partido del amor

Lo verdaderamente llamativo es que esa estrategia avanza en paralelo a una cursi campaña en la que el presidente presenta al PSOE como el partido del amor. Corazones, sonrisas en los platós, el Sánchez humano que hace bromas con David Broncano y confiesa en público lo mucho que quiere a la catedrática Begoña.

Todo muy tierno. Lo que el guion obvia son las juergas y la corrupción de los subalternos de los que se rodeó durante años, empezando por José Luis Ábalos, su antiguo número tres y ministro de Transportes. De eso no se habla en la campaña del amor.

Análisis: dos caras de la misma moneda

La contradicción es solo aparente. El PSOE necesita dos cosas para remontar: movilizar a su electorado con el miedo a VOX y suavizar la imagen de su líder tras años de escándalos. La tensión en la calle cubre lo primero y la campaña del amor, lo segundo.

El problema es que, mientras Sánchez reparte corazones, son los barceloneses quienes barren los cristales. Y a cinco semanas del 29-N, cada vez más españoles empiezan a ver la mano que mece la cuna.

De la protesta al cerco al adversario

Este episodio se enmarca en un contexto más amplio de tensión política. En La Coruña, una concentración de extrema izquierda se solapó con un acto de Santiago Abascal, que terminó en lanzamientos de objetos, cargas policiales y detenciones. En Madrid, la Puerta del Sol se ha configurado como otro punto caliente, con choque entre grupos ideológicos y la presencia de radicales vinculados al mundo del fútbol, según informaciones divulgadas en los últimos días.

El patrón se repite con inquietante facilidad: una convocatoria legítima sirve como camuflaje, aparecen encapuchados y el acto se convierte en una resistencia para comerciantes, agentes del orden y oponentes políticos. La esencia de la protesta se diluye, dejando tras de sí un espectáculo más atractivo para los extremistas: imágenes de caos que circulan rápidamente por las redes sociales.

La violencia en contra de Vox no es algo reciente. Abascal y sus seguidores han padecido escraches, lanzamientos de objetos y bloqueos en reuniones. El verdadero problema no radica en criticar con dureza a un partido, sino en obstaculizar su derecho a celebrar encuentros públicos. En una democracia, el adversario se derrota en las urnas; no se expulsa a pedradas.

La batalla por el relato

La derecha ha acusado al Gobierno de permitir una presión en la calle que afecta tanto a PP como a Vox y moviliza a la izquierda. Esta opinión también aparece en análisis que ven en la sucesión de incidentes una estrategia de polarización electoral. Sin embargo, atribuir a Sánchez la organización o el consentimiento de cada altercado equivaldría a requerir pruebas precisas que no están disponibles.

La responsabilidad política puede examinarse desde otras perspectivas. El Ejecutivo y las delegaciones del Gobierno deben asegurar que los eventos no provoca de manera irresponsable, proteger a quienes participan y actuar con determinación frente a cualquier agresión. Igualmente, corresponde a las fuerzas de seguridad identificar a los responsables y a los jueces aplicar la ley sin hacer distinciones.

Los hechos acaecidos en Barcelona evidencian, además, que la ideología no lo explica todo. La concentración fue calificada de no autorizada y carecía de una dirección clara. Entre los detenidos había una alta proporción de menores. Esto sugiere una mezcla peligrosa de malestar juvenil, contagio digital, oportunismo antisistema y la búsqueda de adrenalina. No se necesita un gran comité revolucionario para prender fuego a un contenedor; solo hacen falta un móvil, una multitud y la sensación de impunidad.

Un coste que pagan siempre los mismos

Los daños recaen sobre barrios y trabajadores ajenos a la disputa partidista. Comercios arrasados, transporte interrumpido, calles bloqueadas y agentes heridos son solo una parte de las consecuencias materiales. También existe un costo para la democracia: cuando los ciudadanos piensan que asistir a un mitin puede convertirlos en blancos, la libertad política se ve coartada.

El balance tras los incidentes en Barcelona incluye:

Alrededor de un centenar de detenidos, con una proporción notable de menores.

Incendios de contenedores y destrozos en mobiliario urbano.

Saqueos y daños en numerosos establecimientos.

Enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra.

Evacuación de clientes y trabajadores que quedaron atrapados en comercios.

La respuesta no debe limitarse a reacciones rituales en redes sociales. Las instituciones tienen la obligación de esclarecer quién convocó, quién coordinó los ataques y qué falló en la prevención. Las plataformas digitales tampoco son un territorio sin control: difundir una convocatoria no convierte automáticamente a nadie en responsable de los delitos que puedan surgir, pero sí permite reconstruir el hilo de los eventos, itinerarios y posibles conexiones.

El espejo europeo y la política española

Vox ha presentado estos altercados como fruto del “caos” que, según sostienen, el Gobierno habría importado. Este argumento busca establecer un vínculo entre Barcelona y protestas violentas en otros países europeos. La comparación puede resultar útil para analizar métodos de movilización, pero no es suficiente para comprender realidades distintas. Cada ciudad posee sus propios grupos, conflictos y respuestas policiales.

Lo que sí comparten estos incidentes es la transformación de la política en un espectáculo de colisiones. Algunos necesitan demostrar que el sistema es represivo; otros afirman que son los únicos capaces de restablecer el orden. En medio de esos relatos quedan los comerciantes que cierran sus negocios y los policías que reciben proyectiles. Mientras tanto, la campaña electoral logra un combustible barato: un vídeo de veinte segundos y una acusación de connivencia institucional.

Y así, la paradoja tiene un tinte de humor negro. Muchos movimientos que dicen luchar contra el sistema terminan utilizando sus escaparates, sus semáforos y sus calles como campo de batalla. Aquellos que proclaman la revolución desde las redes suelen dejar la cuenta por pagar a los dueños de las tiendas de la esquina. Por si fuera poco, Barcelona suma una estadística curiosa: en una protesta que supuestamente no defendía ningún derecho, los primeros afectados fueron aquellos que intentaban abrir sus negocios y regresar a casa.