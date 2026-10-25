VOX señala la alianza entre la izquierda y el islamismo tras los disturbios de Barcelona y exige explicaciones a Illa y Collboni

Los graves disturbios registrados durante la noche del sábado 24 de octubre en el centro de Barcelona han provocado una nueva ofensiva política de VOX contra el Govern de Salvador Illa y el Ayuntamiento de Jaume Collboni. La formación vincula los episodios de violencia con lo que denomina la alianza entre la izquierda y el islamismo y reclama responsabilidades a las administraciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana.

El portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, Joan Garriga, ha denunciado el vandalismo, los saqueos y los enfrentamientos registrados en las inmediaciones de la plaza de Cataluña. A su juicio, los acontecimientos evidencian las consecuencias de años de permisividad política y de falta de contundencia frente a la delincuencia.

«Violencia organizada, vandalismo, pillaje, impunidad, caos y miedo. Es lo que vivimos ayer noche en el corazón de Barcelona», ha afirmado Garriga, que sostiene que su formación ya había advertido de los riesgos de esta situación durante una rueda de prensa celebrada el pasado martes.

VOX acusa al socialismo de permitir el avance del «islamoizquierdismo»

El dirigente de VOX ha dirigido sus críticas contra el socialismo y las políticas de seguridad impulsadas en Cataluña. Garriga considera que existe una responsabilidad política detrás del deterioro de la convivencia y ha relacionado los disturbios con lo que denomina «islamoizquierdismo».

«El islamoizquierdismo ha venido de la mano del socialismo y está acampando a sus anchas por las calles de Barcelona y por toda Cataluña y el resto de España», ha sostenido el portavoz parlamentario.

Garriga ha defendido la necesidad de adoptar medidas más contundentes contra quienes cometen delitos y ha asegurado que los ciudadanos están cansados de la inseguridad. Entre las propuestas que reivindica su partido figura la expulsión de los extranjeros delincuentes y de quienes, según sus palabras, llegan a España para delinquir e imponer sus ideas.

Estas declaraciones se producen después de una noche de graves incidentes en el centro de Barcelona, con incendios, daños en el mobiliario urbano y establecimientos afectados por actos vandálicos y saqueos. Los Mossos d’Esquadra desplegaron un dispositivo policial para contener los altercados y restablecer la normalidad en la zona.

Exige la comparecencia de Núria Parlon y Albert Batlle

Ante la gravedad de los acontecimientos, VOX reclamará la comparecencia urgente de la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y del teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle.

La formación quiere que ambos responsables políticos den explicaciones sobre la actuación de sus respectivas administraciones durante los disturbios y detallen qué medidas se adoptaron para prevenirlos.

El partido considera necesario esclarecer cómo se desarrollaron los acontecimientos y determinar las responsabilidades políticas derivadas de los episodios de violencia. Garriga ha advertido de que no aceptará, a su juicio, la falta de respuestas por parte del Govern.

VOX pedirá información sobre el origen de los 128 detenidos

Otra de las iniciativas anunciadas por la formación se registrará este lunes en el Parlament de Cataluña. VOX solicitará formalmente al Govern que informe de cuántas personas extranjeras y cuántas personas de origen extranjero figuran entre los 128 detenidos durante los altercados.

«Queremos saber cuántos son extranjeros y cuántos son de origen extranjero», ha señalado Garriga, que reclama al Ejecutivo catalán que facilite esos datos.

La petición pretende obtener información sobre la procedencia de los arrestados en una investigación policial que sigue su curso. La nacionalidad o el origen de los detenidos, por sí solos, no determinan su responsabilidad individual en los hechos investigados.

El 29-N, en el centro de la ofensiva política

Garriga también ha situado los disturbios en el contexto de las elecciones previstas para el 29 de noviembre en Cataluña, una cita que VOX pretende convertir en un examen a las políticas de seguridad de los partidos que gobiernan.

El portavoz ha planteado los próximos comicios como una disyuntiva entre su formación y el resto de las fuerzas políticas, a las que acusa de no responder con suficiente firmeza ante la violencia.

«O VOX o el resto», ha resumido Garriga, que ha concluido su intervención con un contundente «Basta ya».

Con esta ofensiva, VOX busca situar la seguridad ciudadana, la inmigración y la respuesta institucional ante los disturbios en el centro del debate político catalán, al tiempo que exige explicaciones tanto al Govern de Salvador Illa como al Ayuntamiento de Barcelona.