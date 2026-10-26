¡Cachondeo a raudales! Los jóvenes del PP trolean la Wikipedia a cuenta del dimitido delegado del Gobierno en Madrid

Mofas a raudales con la salida del cargo del delegado del Gobierno en Madrid.

La cuenta oficial de Nuevas Generaciones de Madrid optó por el humor directo para reaccionar a la dimisión de Francisco Martín Aguirre.

En un tuit escueto pero muy visual, los jóvenes del PP compartieron una captura de pantalla de la Wikipedia que deja claro el tono de la broma.

El mensaje, que ya supera las 28.000 visualizaciones, enlaza directamente con la información publicada por The Objective sobre la renuncia del cargo tras quedar fuera de las listas del PSOE para el 29-N. Nuevas Generaciones de Madrid

Martín Aguirre, en el cargo desde marzo de 2023 y procedente del entorno más cercano a Pedro Sánchez en La Moncloa, había sido el principal ariete del sanchismo contra Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Su mandato estuvo marcado por enfrentamientos constantes, desde la polémica frase de 2023 sobre Bildu y los «patrioteros de pulsera» hasta las tensiones por el orden público y las disputas internas del PSOE madrileño (apoyó a Enma López frente a Reyes Maroto en las primarias). Quedarse fuera de las candidaturas fue el detonante de su salida.

En cuanto se conoció la noticia, los jóvenes del PP de Madrid no tardaron en responder. La cuenta oficial de Nuevas Generaciones de Madrid publicó a las pocas horas un mensaje escueto y demoledor: «Visto en Wikipedia», citando la información de ‘The Objective’ sobre la dimisión. El post, que acumula miles de visualizaciones y cientos de interacciones, incluye una captura de pantalla de una página de Wikipedia titulada «Tonto útil». En ella aparece la fotografía de Francisco Martín Aguirre como imagen de ejemplo, con la leyenda «Tonto útil (imagen de ejemplo)». El texto de la entrada define el concepto así:

Tonto útil es una expresión que se utiliza para describir a una persona que, aunque no es especialmente inteligente o competente, resulta provechosa o funcional para otros, especialmente en contextos políticos, sociales o laborales. El término se emplea comúnmente para referirse a individuos que, por su ingenuidad, falta de criterio o escasa capacidad de análisis, son manipulables o fácilmente convencibles, pero que, paradójicamente, desempeñan un papel útil en la consecución de ciertos objetivos.

El mensaje es inequívoco: los jóvenes populares presentan al ya exdelegado como el prototipo de «tonto útil» del sanchismo, alguien que ha servido lealmente durante años y que, una vez que ya no resulta necesario (o una vez que se ha quedado sin escaño y sin aforamiento), es descartado. La captura se viralizó rápidamente y resume el estilo de NNGG Madrid: directo, irónico y orientado a la batalla cultural en redes.