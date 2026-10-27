Page despeja la incógnita: votará a Sánchez el 29-N, aunque no oculta sus críticas

Emiliano García-Page ha confirmado que respaldará a Pedro Sánchez en las elecciones generales del 29 de noviembre, a pesar de sus constantes críticas al rumbo del Gobierno. Esta situación, que llevaba días alimentando especulaciones en Castilla-La Mancha, está relacionada con sus declaraciones sobre la campaña y la defensa de sus propias posturas, tal como señala Artículo14.

El presidente castellanomanchego celebró el adelanto electoral y afirmó que no renunciará a sus ideas, argumentos y postulados por estar en periodo de campaña. Su mensaje encierra una paradoja bien conocida en el PSOE de hoy: apoyo electoral al candidato socialista, pero libertad para distanciarse de sus decisiones.

El voto socialista y la batalla por el relato

Esta afirmación despeja una duda que el Partido Popular ha estado aprovechando. Paco Núñez ha preguntado públicamente por quién pedirá Page el voto y ha sugerido que apoyar al PSOE en estas elecciones implica respaldar a Pedro Sánchez. Para los populares, no existe una verdadera separación entre el liderazgo autonómico y el proyecto nacional socialista.

La dirección del PP en Castilla-La Mancha ha acusado a Page de intentar mostrarse como crítico hacia el presidente mientras a la vez labora para que el PSOE mantenga el poder. La estrategia busca convertir la cita del 29-N en un referéndum regional sobre la coherencia del dirigente socialista: criticar al Gobierno en entrevistas no equivale, sostienen los populares, a votar a su favor.

El argumento cobra fuerza, ya que Page se ha hecho un nombre como una de las voces más distantes del llamado «sanchismo» dentro del PSOE. En los últimos años, ha cuestionado acuerdos con formaciones independentistas, la amnistía y diversas decisiones de la dirección federal. Sin embargo, esa autonomía discursiva no le ha llevado a romper con las siglas ni con el candidato socialista.

Elemento Posición atribuida a Page Voto del 29-N Al PSOE y, por lo tanto, a Pedro Sánchez Participación en campaña Sin confirmación plena Críticas al Gobierno Mantiene su libertad para expresarlas Futuro político regional Aún por decidir

Una campaña con dos mensajes

La intervención de Page también destaca el delicado equilibrio que enfrenta el PSOE en Castilla-La Mancha. El presidente regional necesita resaltar su perfil propio ante un electorado que podría apreciar su tono crítico. Sin embargo, al mismo tiempo, debe evitar una ruptura pública que afecte a las candidaturas socialistas al Congreso.

En la práctica, su mensaje se puede resumir así: apoyo a la papeleta socialista con permiso para discrepar. Esta fórmula puede resultar cómoda para el dirigente, aunque le proporciona munición a su adversario. El PP busca que los votantes no separen al Page institucional del Sánchez candidato, presentando esa aparente contradicción como una estrategia encubierta en tiempos electorales.

Por su parte, Page ha optado por reivindicar la coherencia personal en lugar de cerrar filas sin matices. Cuando le preguntaron por las posibilidades electorales de Sánchez, respondió que no tenía «la más mínima idea» y añadió, con ironía, que según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el resultado estaba asegurado. Esta sutil crítica al CIS le permitió mantener su estilo habitual: observaciones indirectas, humor mordaz y sin renuncias claras.

La campaña también tendrá una dimensión regional. El líder socialista aún debe decidir si se presenta nuevamente a la Presidencia de Castilla-La Mancha. Esa decisión influirá en su margen de maniobra y en cuán lejos se convierta la elección general en un adelanto de la contienda autonómica.

Las consecuencias políticas

El respaldo de Page a Sánchez podría ayudar a fortalecer filas en el PSOE regional, aunque no elimina las tensiones internas. Los socialistas castellanomanchegos podrán presentarse como una fuerza unida detrás de su candidato nacional, mientras que Page mantiene una identidad política propia. El desafío llegará si la dirección federal exige una campaña más disciplinada o si el PP logra imponer la noción de que las críticas del presidente regional son meramente tácticas.

Para Sánchez, contar con el apoyo de Page tiene un valor simbólico. El presidente castellanomanchego es uno de sus críticos internos más notorios, y su respaldo evita proyectar una imagen de fractura evidente. Para Page, esto supone seguir perteneciendo al proyecto socialista sin renunciar a su discurso singular, una especialidad política que implica caminar por una delgada línea: ni ruptura ni obediencia ciega.

La paradoja ya se ha vuelto parte del paisaje político. Page puede votar a Sánchez, cuestionar sus pactos y señalar los riesgos de ciertas políticas. En la política española, tres mensajes aparentemente incompatibles pueden coexistir durante semanas si cada uno encuentra su audiencia.

Como detalle relevante, su ausencia en una reunión del Comité Federal del PSOE fue interpretada como otra señal de distancia. Page consideró aquel encuentro como un mero trámite sin posibilidades de intervención real y decidió no asistir. Mientras tanto, sus candidatos han sido incluidos en las listas para el 29-N. Esa imagen encapsula el momento: el dirigente se mantiene al borde del epicentro de decisiones, pero su organización sigue integrada en la maquinaria socialista.

Y queda la ironía final: el político que más insiste en no apartar sus ideas en campaña deberá explicar, papeleta en mano, cómo se puede votar a Sánchez sin aceptar todo su paquete. En Castilla-La Mancha, esa probablemente será la interrogante con mayor recorrido hasta el 29 de noviembre.