PP y VOX sumaran tres quintos en el Senado si sus votantes no hacen el canelo y apoyan en las urnas el pacto Feijóo-Abascal

El convenio entre PP y Vox para las elecciones al Senado convierte un voto que a menudo pasa desapercibido en una clave esencial de la estrategia de la derecha. Como señala Vozpópuli, el desenlace dependerá en gran medida de que los votantes comprendan claramente dónde deben focalizar sus sufragios.

Este plan no se asemeja a una coalición electoral convencional. Ambas formaciones conservarán sus siglas y sus listas en la mayoría del territorio, pero coordinan candidaturas en 23 circunscripciones. Esta estrategia tiene como meta evitar que la fragmentación del voto conservador conceda escaños a la izquierda, que, por cierto, ha decidido presentarse unida en varias provincias.

Un acuerdo pautado y calculado

El entendimiento articula tres movimientos clave:

Vox no presentará candidatura en seis provincias : Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares.

: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. El PP no competirá en Gerona, Tarragona y Guipúzcoa , donde los votantes de ideología conservadora tendrán que recurrir al voto por Vox.

, donde los votantes de ideología conservadora tendrán que recurrir al voto por Vox. Vox propondrá un único candidato en 14 provincias, mientras que el PP mantendrá a tres aspirantes.

En las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores y cada elector puede marcar hasta tres nombres. Ahí radica la esencia del pacto: un votante de Vox podrá elegir a su candidato y sumar a dos del PP. Por su parte, el sufragante popular podrá respaldar a tres candidatos de su partido.

La estrategia busca repartir los escaños con una precisión casi matemática: tres para el PP y uno para Vox. Sin embargo, la política española raramente sigue los manuales. Un voto adicional, una papeleta mal interpretada o el ímpetu de votar todo en bloque pueden modificar este reparto.

En las seis provincias donde Vox no se presenta, el PP incluirá candidatos independientes sugeridos por Abascal. Esta táctica permite mantener la visibilidad de estos perfiles sin dividir el voto en dos listas distintas. En el caso de Gerona, Tarragona y Guipúzcoa, los militantes populares deberán respaldar a los candidatos de Vox si desean que su representación conservadora se mantenga.

La mayoría absoluta parece al alcance

Las proyecciones recientes indican que PP y Vox están en una situación favorable para asegurar el control del Senado. Un análisis basado en los datos electorales actuales estima entre 156 y 167 senadores, mientras que se requieren 161 para alcanzar los tres quintos de una Cámara compuesta por 267 miembros.

Esta cifra resalta la relevancia del comportamiento del electorado. Con una movilización bien coordinada, el bloque conservador podría estar cerca de lograr la mayoría cualificada. En caso de errores o desobediencia electoral, la alianza seguiría siendo competitiva, aunque se perderían escaños cruciales en las provincias más reñidas.

Además, este acuerdo responde a la decisión de la izquierda de presentar candidaturas conjuntas en muchas partes del país. El PSOE y sus socios buscan evitar la dispersión de sus votos, justo el mismo riesgo que PP y Vox pretenden minimizar ahora. En el Senado, donde el sistema favorece a las candidaturas más votadas, esta concentración de votos puede ser más valiosa que una campaña eficaz.

Los efectos son claros. Contar con una mayoría de tres quintos permitiría a la derecha participar en la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional sin requerir el apoyo de la izquierda. Asimismo, este equilibrio de fuerzas influiría en futuras negociaciones institucionales, incluyendo la renovación de órganos constitucionales.

El pacto tiene límites políticos

El acuerdo abarca un amplio territorio, pero presenta limitaciones en su alcance político. No obliga a PP y Vox a fusionar candidaturas en las 50 provincias, ni resuelve sus discrepancias sobre inmigración, organización territorial o políticas sociales. La colaboración se centra en el Senado porque ahí el sistema electoral penaliza con mayor rigor la división del voto.

Para Alberto Núñez Feijóo, este entendimiento maximiza los escaños sin que se formalice una alianza nacional con Vox. Para Santiago Abascal, garantiza presencia en territorios donde una lista independiente tendría escasas posibilidades, además de abrir la puerta a que sus candidatos se integren en las listas del PP.

Sin embargo, el desafío está en la comunicación. Ambos partidos deberán explicar instrucciones diferenciadas según la provincia. No habrá una directriz uniforme a nivel nacional y no se votará de igual forma en una circunscripción donde Vox presenta un único nombre que en otra donde mantiene una lista completa.

La paradoja es palpable: el pacto requiere disciplina, pero está dirigido a dos electorados con identidades muy marcadas. Para alcanzar los tres quintos, no será suficiente que los votantes compartan una ideología. Tendrán que leer atentamente la papeleta, conocer bien su provincia y aceptar que, en algunos casos, votar “a los de siempre” podría ser precisamente la forma de perder un senador.

También existe una discrepancia entre la proyección política y la realidad parlamentaria. Algunas estimaciones colocan al bloque entre 156 y 167 escaños, mientras que otros análisis sugieren que el acuerdo parcial asegura la mayoría absoluta, aunque no garantiza de manera efectiva la posibilidad de alcanzar los tres quintos. Esta horquilla deja claro que el objetivo puede ser viable sobre el papel, aunque altamente dependiente de la participación y del reparto provincial.

Un detalle ilustra la singularidad de la operación: en las 37 circunscripciones restantes, PP y Vox mantendrán sus candidaturas individuales. Por tanto, el entendimiento no genera una papeleta nacional conjunta; crea un mapa de excepciones. En el Senado, la geografía vuelve a jugar un papel crucial, y hasta el voto más pequeño puede convertirse en un árbitro decisivo.