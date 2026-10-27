Roberto Vaquero da el salto a toda España: el Frente Obrero logra los avales para presentarse en las 52 circunscripciones

El Frente Obrero de Roberto Vaquero se prepara para disputar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con presencia en todo el territorio nacional. La formación ha anunciado que ha conseguido reunir los avales exigidos por la Ley Electoral para presentar sus candidaturas en las 52 circunscripciones españolas, incluidas todas las provincias de Cataluña, además de Ceuta y Melilla. Un despliegue con el que el partido pretende llevar su propuesta política a todos los rincones de España y ampliar su presencia respecto a las anteriores convocatorias electorales.

El anuncio lo ha realizado este lunes, 26 de octubre, el propio Vaquero, presidente de la organización, después de cerrar la campaña de recogida de firmas. Según los datos difundidos por el partido, el resultado supera las 60.000 firmas en el conjunto nacional, muy por encima del mínimo legal requerido para las formaciones que no cuentan con representación parlamentaria en las circunscripciones correspondientes.

Desde el Frente Obrero sostienen que el resultado es consecuencia del trabajo de sus militantes, simpatizantes y voluntarios, que durante las últimas semanas han participado en una campaña desplegada por todo el país. La recogida de avales ha combinado la presencia en las calles con la firma electrónica, en una operación que la organización presenta como una muestra de su crecimiento y de su capacidad de movilización.

En algunas circunscripciones, según la formación, se ha llegado incluso a duplicar el número de firmas necesarias. El partido considera que este resultado refleja la expansión de su estructura territorial desde las elecciones generales de 2023, cuando concurrió por primera vez a unos comicios de este tipo.

«Ya nadie podrá decir que en su provincia no se puede votar al Frente Obrero. El 29 de noviembre nuestra papeleta estará en todos los colegios electorales de España, del primero al último», ha afirmado Roberto Vaquero, que ha situado la presencia nacional de su partido como uno de los principales hitos de esta convocatoria.

El dirigente también ha querido reconocer el trabajo de quienes han participado en la recogida de avales y ha reivindicado el papel de la militancia en el crecimiento de la organización. «Hemos conseguido en semanas lo que otros partidos hacen con dinero y estructura. Nosotros lo hemos hecho con nuestra gente, que está dispuesta a lo que haga falta para defender España», ha declarado.

El Frente Obrero también se presenta en toda Cataluña

Cataluña será uno de los territorios en los que el Frente Obrero buscará hacerse un hueco en las elecciones del 29-N. La formación ha confirmado que presentará candidaturas en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, de manera que su papeleta estará disponible en las cuatro circunscripciones catalanas si las listas son finalmente proclamadas.

La decisión se enmarca en la estrategia nacional anunciada por Vaquero, que busca extender la presencia del partido más allá de los territorios donde ha concentrado tradicionalmente su actividad. La formación pretende concurrir en todas las provincias españolas y en las dos ciudades autónomas, con el objetivo de que los electores puedan encontrar su candidatura con independencia de su lugar de residencia.

La implantación territorial constituye uno de los argumentos centrales del anuncio. El partido sostiene que, en los tres años transcurridos desde las elecciones generales de 2023, ha experimentado un crecimiento en distintas capitales de provincia. La campaña de avales es, a juicio de la organización, una muestra de esa evolución.

Sin embargo, reunir las firmas necesarias para presentarse no equivale a obtener representación parlamentaria ni permite anticipar los resultados electorales. El siguiente paso será completar los trámites electorales correspondientes y trasladar esa capacidad de movilización a las urnas el próximo 29 de noviembre.

«Defendamos España»: el lema con el que Roberto Vaquero afronta el 29-N

El Frente Obrero concurrirá a las elecciones generales bajo el lema «Defendamos España», una consigna que resume los tres ejes que la organización destaca en su programa: patria, orden y lucha obrera.

La formación combina un discurso de defensa de la soberanía nacional con propuestas centradas en las condiciones de vida de los trabajadores. Entre sus principales planteamientos figuran recuperar capacidad de decisión para España frente a las instituciones de la Unión Europea, reforzar el control de las fronteras y poner fin al actual modelo migratorio.

Estas propuestas forman parte de la identidad política que el partido quiere proyectar durante la campaña electoral. Su discurso reivindica la defensa de los intereses de los trabajadores y vincula esa prioridad con una concepción patriótica del Estado y con la exigencia de un mayor control sobre las decisiones que afectan al país.

Con este planteamiento, el Frente Obrero buscará diferenciarse del resto de formaciones que concurran a las elecciones. El partido pretende presentar su candidatura como una alternativa política que sitúa en el centro de su programa tanto la cuestión nacional como las reivindicaciones laborales.

La campaña del 29-N será una nueva oportunidad para que la organización exponga sus propuestas y mida su respaldo electoral en un escenario en el que, por primera vez en unas elecciones generales, aspira a tener candidaturas en todas las circunscripciones del país.

De las generales de 2023 a la expansión nacional

El Frente Obrero se presentó por primera vez a unas elecciones generales en 2023 y posteriormente participó en las elecciones europeas de 2024. Según los datos difundidos por la propia formación, en los comicios europeos duplicó su porcentaje de voto respecto a la convocatoria anterior a la que concurrió.

La organización de Roberto Vaquero utiliza esa trayectoria para reivindicar el crecimiento experimentado durante los últimos años. Ahora, la recogida de más de 60.000 avales, de acuerdo con sus cifras, le permite anunciar un despliegue electoral que abarca las 50 provincias españolas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Vaquero, escritor e historiador, encabezará la candidatura del partido por Madrid. Desde la presidencia de la formación, ha situado la defensa de España y de los intereses de los trabajadores entre las prioridades de su proyecto político.

La campaña de recogida de firmas ha sido el paso previo para intentar convertir esa expansión organizativa en una presencia electoral de alcance nacional. La formación asegura que ha superado el mínimo legal en todas las circunscripciones en las que pretende concurrir, aunque la proclamación definitiva de las candidaturas depende de los trámites establecidos por la normativa electoral.

Una papeleta en las 52 circunscripciones

El anuncio de Roberto Vaquero sitúa al Frente Obrero ante una de sus principales citas electorales desde su fundación. La organización quiere aprovechar la convocatoria del 29 de noviembre para extender su presencia territorial y dar visibilidad a un programa que combina soberanía nacional, control migratorio y reivindicaciones laborales.

La cifra de más de 60.000 avales comunicada por el partido constituye el principal dato de una campaña con la que pretende demostrar su capacidad de organización. La participación de militantes, simpatizantes y voluntarios ha sido presentada por la dirección como el elemento decisivo para completar la recogida de firmas en el conjunto del país.

Con las cuatro provincias catalanas incluidas en el anuncio, el Frente Obrero busca llegar a los electores de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, además de los del resto de España. La formación afronta ahora el reto de convertir su despliegue territorial en apoyo en las urnas.

El mensaje de Vaquero es claro: su partido quiere estar presente en todas las circunscripciones y ofrecer su candidatura en cada provincia. El 29 de noviembre será la cita en la que los resultados permitirán conocer el alcance real de ese crecimiento y el respaldo que recibe su propuesta política.