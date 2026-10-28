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LA DE PODEMOS VA EN CAÍDA LIBRE

¡Cómo andan las cabezas! La desquiciada Ione Belarra insinúa que en los disturbios de Bilbao estuvieron implicados policías infiltrados

Tirón de orejas de la policía vasca: "Si tiene pruebas, vaya al juzgado. No puede lanzar una piedra como esta poniendo en tela de juicio la profesionalidad de las fuerzas de seguridad. Si no sabes, ¿para qué te metes?"

¡Cómo andan las cabezas! La desquiciada Ione Belarra insinúa que en los disturbios de Bilbao estuvieron implicados policías infiltrados
Ione Belarra (Podemos). EP.
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La secretaria general de Podemos volvió a generar controversia al sugerir que agentes encubiertos podrían haber estado detrás de los graves disturbios registrados en Bilbao la noche del 26 de octubre de 2026.

Esta declaración llega justo cuando su formación encara las elecciones del 29-N con perspectivas complicadas y un posible descalabro en el Congreso de los Diputados.

La diputada morada pidió primero cautela ante los hechos y acto seguido apuntó a los infiltrados como posible causa de las revueltas producidas en la capital vizcaína.

Belarra, como siempre, jugó a varias bandas:

Yo quiero ser prudente porque el propio movimiento antifascista vasco se desmarcaba de esta cuestión. Yo quiero ser prudente porque no sabemos lo que está pasando.

Pero enseguida añadió:

No sabemos si se trata de policías infiltrados, algo que hemos visto en muchísimas ocasiones en distintas movilizaciones a lo largo de la historia en este país.

También barajó la posibilidad de que hubiese «personas de extrema derecha» y sin descartar la posibilidad de que fuesen jóvenes «muy muy enfadados”que viven en un sistema enormemente violento contra ellos que les niega emancipación, estudios y una vida feliz”.

La teoría del «infiltrado» llega cuando en Bilbao, tras la suspensión del acto de Vito Quiles, grupos de encapuchados (con gritos de «Gora ETA» según varios relatos) quemaron contenedores, coches y una moto, provocaron destrozos de unos 55.000 euros y se enfrentaron a la Ertzaintza. El propio movimiento antifascista vasco se desmarcó, y el Gobierno vasco habló de grupos organizados. La Ertzaintza detuvo a una veintena de personas, muchas de ellas menores.

La reacción no se hizo esperar. El Sindicato Profesional de la Ertzaintza le pidió «tener la boquita callada»: «Si tiene pruebas, vaya al juzgado. No puede lanzar una piedra como esta poniendo en tela de juicio la profesionalidad de las fuerzas de seguridad. Si no sabes, ¿para qué te metes?».

Belarra, que es psicóloga de formación, aprovechó para culpar al Gobierno y al bipartidismo de no dar respuesta a los jóvenes, y acusó a medios, PP y Vox de “criminalizar la protesta” mezclando violencia con movilizaciones pacíficas (vivienda, huelga del 11-N, profesorado). Es decir: los que queman coches y contenedores son víctimas del sistema o posibles policías infiltrados; los que lo denuncian, criminalizadores.

 

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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