Bruselas abre expediente a la España de Sánchez por la regularización masiva de inmigrantes

La decisión de Bruselas pone en el punto de mira una de las principales iniciativas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según la información de *El Mundo*, la Comisión Europea va a examinar si el Ejecutivo cumplió con las normativas comunitarias al aprobar, mediante decreto, una regularización extraordinaria de inmigrantes.

Este procedimiento no implica, por el momento, una sanción directa. La Comisión ha anunciado que analizará la denuncia presentada por Junts y determinará si hay razones suficientes para abrir formalmente un proceso de infracción contra España. Este expediente añade una carga tanto jurídica como política a una medida que ya había suscitado críticas por parte de diferentes sectores, tanto dentro como fuera del país.

Una cifra que desbordó las previsiones

El proceso finalizó el 30 de junio con 1.174.968 solicitudes. Una cifra que supera más del doble de las aproximadamente 500.000 que inicialmente había estimado el Gobierno. Aún hay muchas solicitudes en proceso, lo que significa que no se dispone de un dato definitivo sobre cuántas personas lograrán obtener autorización de residencia y trabajo.

La notable diferencia entre lo previsto y lo que realmente se ha dado, alimenta dudas sobre la planificación del Ejecutivo. Además, complica la evaluación del impacto real de la medida en el empleo, los servicios públicos y las cuentas de la Seguridad Social. Es importante aclarar que no todas las solicitudes se traducen en regularizaciones concedidas, pero el elevado volumen indica la magnitud del fenómeno migratorio irregular que se ha acumulado en los últimos años.

La denuncia de Junts critica principalmente el mecanismo utilizado. El Gobierno optó por un real decreto en lugar de tramitar una ley que hubiera pasado por el debate en las Cortes. Bruselas debe analizar si este enfoque es compatible con las obligaciones europeas referentes a migración, residencia y control administrativo.

La Comisión ha informado a la formación liderada por Carles Puigdemont que examinará la denuncia bajo el marco del Derecho de la Unión. Junts dispondrá de un año para presentar la documentación necesaria. A partir de ahí, la institución comunitaria decidirá si archiva el asunto, solicita cambios a España o inicia el procedimiento formal.

El cálculo político detrás de la medida

La regularización presenta una dimensión social y económica claramente visible. Permitir que personas que ya residen y trabajan en España dejen atrás la economía sumergida podría aumentar la recaudación, mejorar sus condiciones laborales y reducir su vulnerabilidad ante posibles abusos. Esta lógica es precisamente la que defiende el Gobierno.

No obstante, el momento elegido y el método de aprobación han transformado la medida en un campo de batalla electoral. Sánchez la promovió sin llevar a cabo una negociación parlamentaria ordinaria y en un contexto de creciente tensión sobre cuestiones migratorias. Esta decisión se alinea con el perfil de un Ejecutivo que busca mantener el respaldo de la izquierda y de sus aliados, mientras intenta contener el avance de la derecha.

Los detractores argumentan que el presidente ha ampliado sus propuestas para fortalecer su posición electoral. Este argumento, sin embargo, requiere matices: regularizar la residencia no otorga automáticamente la nacionalidad española ni el derecho a votar en unas elecciones generales. Aun así, la medida puede movilizar a organizaciones sociales, sindicatos y sectores progresistas, además de reforzar la figura de Sánchez como un contrapeso a las políticas más restrictivas que se aplican en Europa.

La oposición también ha puesto en tela de juicio la falta de información detallada sobre las solicitudes que han sido rechazadas y las concesiones definitivas. Sin datos completos, se hace complicado evaluar si el proceso se ajusta a una política ordenada o si responde a una solución improvisada a un problema acumulativo.

España frente al giro europeo

El expediente se presenta en un momento en el que varios gobiernos europeos han endurecido sus políticas migratorias y exigen un mayor control de sus fronteras exteriores. En este panorama, España se posiciona como una excepción dentro de la Unión, aunque también enfrenta presiones similares en cuanto a los servicios de acogida, el empleo y la gestión de llegadas irregulares.

El Gobierno defiende su modelo como una alternativa socialdemócrata que combina control fronterizo, vías legales de acceso y regularización de quienes ya están integrados en el mercado laboral. Por el contrario, sus críticos alertan sobre un posible efecto llamada y comunican que este mensaje puede resultar contradictorio para aquellos que intentan ingresar de forma regulada.

El desenlace de este caso dependerá de tres aspectos clave:

El análisis técnico que realice la Comisión Europea.

La documentación que presente Junts en el plazo de un año.

en el plazo de un año. El número final de solicitudes aprobadas junto a los criterios que aplique la Administración.

Si Bruselas detecta alguna incompatibilidad, España podría verse obligada a modificar ciertos procedimientos o a justificar de manera más precisa la base legal del decreto. Si no se encuentran infracciones, el Gobierno ganaría margen político, aunque seguiría enfrentando interrogantes sobre la transparencia, la capacidad administrativa y la sostenibilidad de la medida.

La regularización, por sí sola, no va a resolver el problema de la inmigración irregular. Puede ayudar a ordenar parte de la realidad existente, pero no sustituye una política coherente en torno a fronteras, contratación, integración y cooperación con los países de origen. Este expediente europeo ahora obliga a Sánchez a demostrar que su decisión fue más que una estrategia electoral: debe también garantizar que sea legalmente sólida y administrativamente viable.