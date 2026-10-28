Cuatro mujeres destapan el cinismo de Sánchez con la abolición de la prostitución: «Esta realidad no te es ajena»

Le han dejado con las vergüenzas al aire.

Y no es para menos.

Cuatro mujeres de la plataforma Stop Abolición grabaron un mensaje directo y sin rodeos dirigido a Pedro Sánchez.

En él denuncian los intentos del Gobierno y del PSOE por criminalizar el trabajo sexual mientras señalan que esa realidad resulta cercana en su entorno familiar.

Cuatro mujeres de @stopabolicion retratan a @sanchezcastejon a base de bien por su hipocresía en torno a la erradicación de la prostitución cuando hay sospechas más que fundadas de que hasta su ya desaparecido suegro, Sabiniano Gómez, contribuyó con sus negocios de saunas y… pic.twitter.com/nqDDF9g3We — Luis Rioja (@miescano351) October 28, 2026

En el mensaje, que se ha viralizado en redes, una de ellas se presenta: “Hola, soy Pamela y soy trabajadora sexual”. Entre otras intervenciones, recuerdan que “aún estamos en shock después de cuatro años y cuatro intentos de ley criminalizadora” y le señalan: «Tú, que has tenido el trabajo sexual cerca en tu familia, es imposible que desconozcas que es una actividad diversa, variada y siempre mal informada. Los clubs no son campos de concentración de mujeres. Si alguien puede desmentirlo, tú y tu mujer sois las personas idóneas para hacerlo».

Añaden que han hablado con extrabajadores y visitado más de 15 locales que “gestionó en algún momento tu familia”, y concluyen: “Has puesto a nuestras familias y proyectos de vida en peligro, a sabiendas de una realidad que no te es ajena. El sentimiento que nos queda es de profundo y sincero miedo… de cerca tu patológico cinismo”.

Las críticas se apoyan en informaciones reiteradas de varios medios sobre Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez y suegro de Sánchez que gestionó o estuvo vinculado durante décadas a una red de saunas y locales de alterne en Madrid (Adán, Azul, Cristal, Comendadoras, Castellana 180, etc.) donde, según actas policiales y testimonios, se ejercía la prostitución (tanto femenina como masculina/gay).

Documentos policiales citan la existencia de cabinas, habitaciones con ducha y actividad de prostitución bajo licencias de «gimnasio sauna con bar» o similares, con irregularidades administrativas. Hay testimonios de empleados y vecinos que hablan de recaudación de dinero en efectivo, consumo de drogas en algunos locales y gestión familiar. Algunos informes indican que la titularidad o contratos se mantuvieron hasta fechas recientes (incluso en 2022, cuando Sánchez ya era presidente y defendía la abolición). Medios han señalado que parte del patrimonio familiar de Begoña Gómez podría provenir de esos negocios.

Stop Abolición, que agrupa a trabajadoras y trabajadores sexuales y otros afectados que defienden la regulación y rechazan la criminalización, ha organizado protestas y denunciado que estas políticas las empujan a la clandestinidad sin resolver problemas de trata o explotación. El vídeo llega en plena precampaña de las elecciones del 29N y se suma a reproches de la oposición (como los de Feijóo sobre el “dinero de la prostitución” en la carrera política de Sánchez) y a la declaración del PSOE como partido abolicionista, con promesa de expulsar a quien consuma prostitución.

El mensaje de las cuatro mujeres subraya la contradicción entre el discurso oficial de erradicación y el conocimiento cercano de esa realidad que, según ellas, «no te es ajena». Sánchez y su entorno no han ofrecido hasta ahora explicaciones detalladas públicas que desmientan o contextualicen estos vínculos familiares más allá de rechazos genéricos a la prostitución.