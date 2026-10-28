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VÍDEO DE STOP ABOLICIÓN DIRIGIDO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Cuatro mujeres destapan el cinismo de Sánchez con la abolición de la prostitución: «Esta realidad no te es ajena»

"Los clubs no son campos de concentración de mujeres. Si alguien puede desmentirlo, tú y tu mujer sois las personas idóneas para hacerlo"

Cuatro mujeres destapan el cinismo de Sánchez con la abolición de la prostitución: "Esta realidad no te es ajena"
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Le han dejado con las vergüenzas al aire.

Y no es para menos.

Cuatro mujeres de la plataforma Stop Abolición grabaron un mensaje directo y sin rodeos dirigido a Pedro Sánchez.

En él denuncian los intentos del Gobierno y del PSOE por criminalizar el trabajo sexual mientras señalan que esa realidad resulta cercana en su entorno familiar.

En el mensaje, que se ha viralizado en redes, una de ellas se presenta: “Hola, soy Pamela y soy trabajadora sexual”. Entre otras intervenciones, recuerdan que “aún estamos en shock después de cuatro años y cuatro intentos de ley criminalizadora” y le señalan: «Tú, que has tenido el trabajo sexual cerca en tu familia, es imposible que desconozcas que es una actividad diversa, variada y siempre mal informada. Los clubs no son campos de concentración de mujeres. Si alguien puede desmentirlo, tú y tu mujer sois las personas idóneas para hacerlo».

Añaden que han hablado con extrabajadores y visitado más de 15 locales que “gestionó en algún momento tu familia”, y concluyen: “Has puesto a nuestras familias y proyectos de vida en peligro, a sabiendas de una realidad que no te es ajena. El sentimiento que nos queda es de profundo y sincero miedo… de cerca tu patológico cinismo”.

Las críticas se apoyan en informaciones reiteradas de varios medios sobre Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez y suegro de Sánchez que gestionó o estuvo vinculado durante décadas a una red de saunas y locales de alterne en Madrid (Adán, Azul, Cristal, Comendadoras, Castellana 180, etc.) donde, según actas policiales y testimonios, se ejercía la prostitución (tanto femenina como masculina/gay).

Documentos policiales citan la existencia de cabinas, habitaciones con ducha y actividad de prostitución bajo licencias de «gimnasio sauna con bar» o similares, con irregularidades administrativas. Hay testimonios de empleados y vecinos que hablan de recaudación de dinero en efectivo, consumo de drogas en algunos locales y gestión familiar. Algunos informes indican que la titularidad o contratos se mantuvieron hasta fechas recientes (incluso en 2022, cuando Sánchez ya era presidente y defendía la abolición). Medios han señalado que parte del patrimonio familiar de Begoña Gómez podría provenir de esos negocios.

Stop Abolición, que agrupa a trabajadoras y trabajadores sexuales y otros afectados que defienden la regulación y rechazan la criminalización, ha organizado protestas y denunciado que estas políticas las empujan a la clandestinidad sin resolver problemas de trata o explotación. El vídeo llega en plena precampaña de las elecciones del 29N y se suma a reproches de la oposición (como los de Feijóo sobre el “dinero de la prostitución” en la carrera política de Sánchez) y a la declaración del PSOE como partido abolicionista, con promesa de expulsar a quien consuma prostitución.

El mensaje de las cuatro mujeres subraya la contradicción entre el discurso oficial de erradicación y el conocimiento cercano de esa realidad que, según ellas, «no te es ajena». Sánchez y su entorno no han ofrecido hasta ahora explicaciones detalladas públicas que desmientan o contextualicen estos vínculos familiares más allá de rechazos genéricos a la prostitución.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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