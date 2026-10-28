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Política

OTRO SINIESTRO FERROVIARIO QUE PONE CONTRA LAS CUERDAS AL MINISTRO DE TRANSPORTES

La hemeroteca vuelve a arrollar a Óscar Puente: cuando dijo que la posibilidad de otro ‘Adamuz’ era «bajísima»

El ministro de Transportes minimizó en enero el riesgo de repetir un accidente como el de Adamuz y ahora un choque en Urda con decenas de víctimas revive aquellas palabras

La hemeroteca vuelve a arrollar a Óscar Puente: cuando dijo que la posibilidad de otro ‘Adamuz’ era "bajísima"
Óscar Puente. EP.
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Arrollado.

Y no precisamente por uno de los trenes que tiene que gestionar.

La hemeroteca vuelve a situar en el centro del debate al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el nuevo siniestro ferroviario registrado este 28 de octubre de 2026 en Urda (Toledo).

El 28 de octubre de 2026, un AVE de Renfe embistió por detrás a un Iryo detenido en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, a la altura del kilómetro 118 cerca de Urda (Toledo).

El choque provocó el descarrilamiento de varios coches del Iryo, la caída de algunos por un terraplén y, según los balances iniciales y en evolución, decenas de muertos (cifras que han superado las 40-50 según actualizaciones) y más de un centenar de heridos. Se trata de la segunda gran tragedia ferroviaria en la misma línea en menos de diez meses, tras el descarrilamiento y colisión de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero de 2026, que dejó 46 fallecidos.

En una comparecencia o rueda de prensa a finales de enero, Puente afirmó textualmente, según el vídeo que circula ahora: «La probabilidad de que otro accidente de estas características se produzca es muy baja. Bajísima. Tranquilidad».

El mensaje de calma y la calificación de «bajísima» para un nuevo Adamuz contrastan de forma brutal con lo ocurrido hoy en la misma línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en la que se invirtieron cientos de millones en renovaciones.

Tras Adamuz, Puente insistió repetidamente en la seguridad del sistema. Calificó el accidente de «tremendamente extraño» (ocurrido en recta, con vía renovada recientemente y material relativamente nuevo), habló de mensaje de «tranquilidad» a los viajeros, defendió que no había problemas de inversión o mantenimiento de fondo y que las posibilidades de accidentes mortales en tren eran extremadamente bajas. Más adelante, en el Senado y en otras intervenciones, habló de un sistema «muy seguro», cercano al «riesgo cero» (aunque reconociendo que el riesgo cero no existe) y de que las posibilidades de un accidente con resultado de muerte eran «limitadísimas».

El accidente de Urda (Toledo)

El accidente de Urda se produjo poco antes de las 9:00 horas. Un Iryo (Madrid-Sevilla) quedó detenido o con problemas de circulación; se activó señalización en rojo. Un AVE que salió después lo alcanzó por detrás. Las primeras hipótesis del Gobierno apuntan a un posible error humano (autorización de marcha pese a la señal), aunque la investigación está en marcha y las cifras de víctimas siguen actualizándose. El tráfico en la línea Madrid-Andalucía quedó interrumpido.

Este segundo siniestro reabre de forma inmediata el debate sobre la seguridad de la alta velocidad española, las responsabilidades políticas, el mantenimiento, la señalización, los protocolos de operación y la gestión de Adif y Renfe. Puente, que en días previos había dicho que «ni pincha ni corta» en la investigación de Adamuz (en manos de la CIAF y del juzgado), se enfrenta ahora a una nueva crisis mientras la hemeroteca le recuerda sus palabras de enero.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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