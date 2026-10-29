Ley de Nietos: dimiten el jefe del voto CERA y la jefa de gabinete del nº 2 de Exteriores

La controversia en torno a la Ley de Nietos ha provocado tensiones en la gestión del voto exterior. Según lo señalado por Okdiario, han renunciado tanto el responsable del voto CERA como la jefa de gabinete de Juan Fernández-Trigo, secretario de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo.

Estas dimisiones se dan en un momento en que el Tribunal Supremo mantiene un seguimiento sobre el censo de españoles que residen fuera del país. En el punto de mira están aquellos que han adquirido la nacionalidad a través de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, pero que no han demostrado que sus antepasados sufrieron exilio por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con su orientación o identidad sexual.

Una dimisión con el calendario electoral acechando

El encargado del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) estaba involucrado en la implementación de una medida promovida por el ministro de Transportes, Óscar Puente, destinada a mejorar la gestión del voto exterior. Esta salida complica un proceso que ya contaba con incertidumbres administrativas, conflictos políticos y un control judicial inusual.

El CERA incluye a los españoles mayores de edad que residen permanentemente en el extranjero. Este grupo puede ejercer su voto en elecciones generales, autonómicas y europeas, aunque no en las municipales. La inscripción en este censo está vinculada al Registro de Matrícula Consular y, en principio, permite acceder a la documentación electoral correspondiente.

La complicación surgió con la llegada de miles de nuevos nacionalizados. El Supremo ha decidido suspender provisionalmente los efectos electorales de una parte de estas recientes incorporaciones. Aunque la nacionalidad no se anula, el derecho a votar desde el extranjero puede quedar temporalmente supeditado a una validación consular.

El dato que revela la magnitud del conflicto

La cifra clave en este asunto asciende a 163.020 personas. Son aquellos que obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Nietos y que figuran en el CERA, cuyo estatus como descendientes de exiliados deberá ser verificado.

Los datos enviados al tribunal revelan que solo el 0,3 % de este grupo ha comprobado, en el último periodo revisado, cumplir con los requisitos necesarios para votar. Este porcentaje ha alimentado las críticas desde la oposición y ha generado inquietud sobre la capacidad de Exteriores para manejar la revisión de expedientes con celeridad.

El Supremo exigió al Gobierno que le proporcionara los listados nominales y advirtió sobre posibles responsabilidades si no se entregaban en el plazo estipulado. Mientras tanto, la Junta Electoral Central autorizó el envío de documentación al total del CERA, aunque con una advertencia: estar en el censo no implica automáticamente que la papeleta sea contabilizada.

El choque entre igualdad y control del censo

La disputa presenta una complejidad jurídica que resulta difícil de ignorar. Una persona nacionalizada por el mismo procedimiento conserva el derecho a votar si vive en España, en tanto que otra, que también tiene esa nacionalidad, puede ver suspendidos sus derechos electorales si reside en el extranjero.

Las asociaciones de españoles en el exterior argumentan que esta diferencia establece una discriminación basada en el lugar de residencia. Sin embargo, el Supremo ha enfatizado la necesidad de proteger la integridad del censo y verificar que las nuevas incorporaciones cumplen con los requisitos estipulados por la ley.

Desde el Gobierno se argumenta que la medida judicial no equivale a una pérdida de derechos políticos ni a un rechazo generalizado del voto exterior. No obstante, la escasez de información específica ha proyectado una imagen de improvisación. En el ámbito electoral, pocas cosas generan tanto recelo como recibir un sobre en casa con una letra pequeña notablemente más importante que la propia papeleta.

La renuncia de estos dos altos funcionarios plantea una incógnita operativa en el camino. No necesariamente se traduce en responsabilidad política, ni prueba irregularidades, pero complica el entendimiento de quién tomó ciertas decisiones, cómo se implementó la orden sobre el voto CERA y qué medidas de control existían antes del envío de la documentación.

Una herencia legislativa convertida en problema electoral

La Ley de Memoria Democrática fue aprobada en octubre de 2022. Su disposición adicional octava creó posibilidades para que hijos y nietos de españoles pudieran solicitar la nacionalidad, especialmente cuando existía un lazo con el exilio provocado por la Guerra Civil y la dictadura.

La normativa suscitó una alta demanda en países de América Latina y en otras regiones con comunidades de origen español. El incremento en el número de solicitudes convirtió a los consulados en centros de gran presión administrativa. El tema dejó de ser meramente histórico o familiar, para interferir directamente en la configuración del censo electoral exterior.

Ahora, cada certificado consular tiene un doble efecto. Por un lado, valida una situación familiar y, al mismo tiempo, establece si una persona puede participar en una elección. Esta mezcla ilustra la magnitud del conflicto y el interés de los partidos por el voto exterior, aunque todavía no se puede atribuir una inclinación política homogénea a los nuevos electores.

Entre los aspectos más notables se encuentra que la medida cautelar impacta en los efectos electorales de la inscripción, sin eliminar la nacionalidad española. Resulta también interesante que este conflicto haya requerido la coordinación de Exteriores, Justicia, Presidencia, la Oficina del Censo Electoral, la Junta Electoral Central y los registros consulares. Un esquema tan extenso rara vez produce respuestas rápidas, especialmente cuando cada documento podría terminar en un litigio judicial.

El desenlace dependerá de la información que los consulados presenten y de la decisión final de los tribunales. Mientras tanto, las dimisiones convierten una disputa técnica sobre el CERA en una crisis política palpable, con la Ley de Nietos en el centro y miles de papeletas esperando algo tan poco épico, pero decisivo, como una certificación.