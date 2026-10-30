El Consejo de Seguridad vota la continuidad de la misión de la ONU para el referéndum del Sáhara Occidental

El mandato de la misión de Naciones Unidas llega a su término este viernes en un momento crucial. Aunque la votación no definirá el estatus del Sáhara Occidental, sí tiene el potencial de alterar las dinámicas del proceso diplomático.

El debate se centra en tres aspectos fundamentales: la continuidad de la Minurso, la validez del plan de autonomía propuesto por Marruecos y la vigencia del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Un mandato bajo revisión

Estados Unidos, responsable de elaborar el proyecto, ha sugerido prorrogar la misión hasta el 31 de octubre de 2027, con la posibilidad de reducir su personal y revisar sus funciones. El borrador también incluye la eliminación de la mención al referéndum en el nombre oficial, que pasaría a ser Minuso.

La propuesta original presentaba la autonomía bajo soberanía marroquí como “la única solución viable”. Sin embargo, tras las objeciones de Rusia y China, Washington ha cambiado el enfoque. Ahora, la autonomía se considera “la solución más viable” y una base para las negociaciones, al mismo tiempo que se reintroducen principios relacionados con el derecho de autodeterminación.

Para que la resolución sea aprobada, necesita al menos nueve votos favorables entre los quince miembros del Consejo de Seguridad. Además, ninguno de los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— puede ejercer su derecho de veto.

El precedente más cercano favorece a Rabat. En 2025, el Consejo renovó la misión con once votos a favor y tres abstenciones, al mismo tiempo que consideró la propuesta marroquí de autonomía como un punto clave para alcanzar una solución política.

La posición de Marruecos

Marruecos sostiene que la autonomía en el marco de su soberanía es la única solución realista después de años de estancamiento. Desde Rabat, se intenta que la comunidad internacional pase de la idea de un referéndum que contemple la independencia hacia un acuerdo político negociado.

El Gobierno marroquí interpreta el cambio en el lenguaje de la ONU como un reconocimiento gradual de sus argumentos. En la resolución de 2025 ya se calificó su propuesta como “la solución más viable”. Actualmente, el objetivo es consolidar esta perspectiva y evitar que el derecho a la autodeterminación se vea automáticamente vinculado a un referéndum sobre la independencia.

Además, la diplomacia marroquí busca establecer un marco más concreto para el futuro proceso. Esto implica negociar sobre aspectos como el grado de autogobierno, las competencias institucionales y las garantías para la población saharaui, pero sin poner en discusión la soberanía de Marruecos.

El rechazo del Frente Polisario

El Frente Polisario argumenta que el proyecto estadounidense desequilibra las negociaciones, convirtiendo la propuesta marroquí en el punto de partida obligado. Sostiene que el pueblo saharaui debe poder decidir su futuro, incluyendo la opción de la independencia.

Sidi Mohamed Omar, representante del movimiento ante Naciones Unidas, ha advertido que el Polisario podría desvincularse del proceso de paz si el texto se aprueba sin modificaciones significativas. El movimiento rechaza cualquier solución impuesta y defiende que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización.

La última versión del borrador incluye algunas correcciones: devuelve el principio de autodeterminación, exige una solución justa y mutuamente aceptable, y elimina la transformación automática de la misión en una operación política especial. Sin embargo, persiste el plan marroquí como única base de negociación y se mantiene la posibilidad de cambiar el nombre de la misión.

Este equilibrio puede resultar insuficiente para el Polisario. No se trata solo del nombre de la Minurso, sino del riesgo de que la referencia internacional al referéndum se disuelva con el tiempo.

Tres escenarios diplomáticos

Aprobación del texto: Sería una victoria política para Marruecos, y la autonomía se reforzaría como eje en futuras conversaciones. El Polisario tendría que decidir entre permanecer en un contexto desfavorable o retirarse del proceso.

Sería una victoria política para Marruecos, y la autonomía se reforzaría como eje en futuras conversaciones. El Polisario tendría que decidir entre permanecer en un contexto desfavorable o retirarse del proceso. Aprobación con más cambios: Washington podría aceptar renovar la misión y conservar explícitamente el derecho a la autodeterminación, dejando para más adelante cualquier reforma institucional. Esta opción sería la más conveniente para evitar una ruptura inmediata.

Washington podría aceptar renovar la misión y conservar explícitamente el derecho a la autodeterminación, dejando para más adelante cualquier reforma institucional. Esta opción sería la más conveniente para evitar una ruptura inmediata. Bloqueo o aplazamiento: La misión seguiría sumida en la incertidumbre y el Consejo tendría que buscar una nueva solución. Rusia o China podrían utilizar su influencia para evitar que la resolución limite la discusión a una única vía.

La votación no equivale a reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio, ni decide la independencia de forma automática. Su principal impacto será de carácter diplomático: establecer qué propuestas se llevarán a la mesa y con qué nivel de apoyo internacional.

El principal riesgo inmediato es que una resolución demasiado favorable a Rabat cierre las puertas a futuras negociaciones antes de que se alcance un acuerdo entre las partes. La otra opción sería mantener una misión más restringida, aunque aún capaz de fomentar el diálogo y conservar la cuestión de la autodeterminación abierta.

El desenlace de esta votación determinará si la ONU continúa gestionando el conflicto o se empieza a orientar más directamente hacia una resolución. En cualquier caso, el territorio seguirá demandando una solución que ninguna votación puede imponer por sí sola.