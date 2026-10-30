Lagarde dejará el BCE en febrero y abre la carrera por la sucesión

La sorpresiva decisión de Christine Lagarde de abandonar su cargo en el Banco Central Europeo (BCE) el próximo 7 de febrero de 2027 marca el inicio de un periodo de transición que promete repercusiones más allá de Fráncfort. Esta noticia, publicada por Press Digital, se produce después de meses de rumores acerca de un relevo anticipado.

Lagarde tenía la intención de ocupar el cargo hasta finales de octubre de 2027. Su decisión de avanzar el calendario en nueve meses permite que los líderes europeos resuelvan la cuestión de la sucesión antes de las elecciones presidenciales en Francia, previstas para la primavera. Este contexto añade una complejidad política a un puesto que, por su propia naturaleza, debería gozar de independencia.

Una salida con impacto institucional

Lagarde ha señalado que su intención es recuperar la libertad para abordar temas que exceden el ámbito de la política monetaria. A lo largo de su mandato, ha lidiado con la pandemia, la guerra en Ucrania, la crisis energética y el aumento de la inflación. António Costa, presidente del Consejo Europeo, ha abogando por una transición rápida y ordenada.

Pese a este relevo, las decisiones referentes a los tipos de interés no sufrirán cambios inmediatos. La política monetaria seguirá bajo la supervisión del Consejo de Gobierno, que incluye al Comité Ejecutivo y a los gobernadores de los bancos centrales de la zona euro. Sin embargo, cabe resaltar que la presidencia del BCE tiene un papel crucial en la comunicación y en la capacidad de dirigir las expectativas de los mercados.

La salida anticipada de Lagarde genera incertidumbre también respecto a la continuidad del equipo directivo. En los próximos meses, se deberán cubrir otras dos vacantes relevantes:

Isabel Schnabel dejará su puesto en el Comité Ejecutivo a principios de enero para unirse al Fondo Monetario Internacional.

dejará su puesto en el Comité Ejecutivo a principios de enero para unirse al Fondo Monetario Internacional. El economista jefe, Philip Lane , concluirá su mandato en mayo.

, concluirá su mandato en mayo. La elección de los nuevos miembros podría formar parte de un único acuerdo político entre los Estados miembros.

Este conjunto de vacantes amplía las posibilidades de negociación para los Gobiernos. La asignación de puestos tendrá en cuenta tanto la representación territorial y política como el perfil técnico de los candidatos.

El proceso de sucesión

El futuro sucesor de Lagarde será designado por el Consejo Europeo de acuerdo al artículo 283 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Para ser elegido, el candidato debe contar con una mayoría cualificada y poseer experiencia y reconocimiento en materia monetaria o bancaria.

Tanto el Parlamento Europeo como el propio BCE estarán implicados en el proceso mediante consultas y dictámenes, aunque la última palabra recaerá en los líderes de los Estados miembros. Este proceso generalmente incluye negociaciones entre los diferentes gobiernos, así como un equilibrio geográfico y acuerdos cruzados sobre otros cargos en Europa.

Los nombres que suenan con más fuerza en este momento son:

Candidato Perfil Posible lectura Klaas Knot Expresidente del banco central neerlandés Se le reconoce por su perfil ortodoxo y su amplia experiencia en el Eurosistema Pablo Hernández de Cos Exgobernador del Banco de España y actual responsable del Banco de Pagos Internacionales Conocido por su experiencia regulatoria y su conocimiento del BCE

La lista podría extenderse. También será clave la influencia de los poderes del norte y del sur de Europa, el peso que desempeñen Francia y Alemania, así como la necesidad de asegurar una representación sólida en un momento de tensión política en torno a las instituciones comunitarias.

Qué puede cambiar para la economía europea

El primer impacto que se visualizará será de naturaleza financiera. Los inversores examinarán al detalle cada declaración de los candidatos para comprobar si el futuro presidente mantendrá el actual enfoque hacia la inflación, el crecimiento y la estabilidad financiera. Una transición predecible podría contener la volatilidad del euro y de la deuda soberana. Por el contrario, un enfrentamiento público entre los gobiernos podría disparar las primas de riesgo.

La continuidad será esencial, sobre todo si las tensiones en torno a una inflación aún influida por el precio de la energía se suman a un crecimiento débil. El nuevo presidente tendrá que encontrar un equilibrio entre varios objetivos:

Mantener bajo control las expectativas inflacionarias. Evitar que unos tipos de interés excesivamente altos agraven la situación económica. Proteger la credibilidad del BCE frente a presiones provenientes de los países. Gestionar riesgos financieros vinculados a la deuda pública y al sistema bancario.

El BCE no opera como un Gobierno europeo y su presidente no tiene potestad para imponer unilateralmente una política monetaria. Sin embargo, la personalidad del titular influye en el tono de las ruedas de prensa, así como en la coordinación del Consejo y en la reacción que generen los mercados.

La sucesión se produce en un contexto donde Europa debate sobre su autonomía estratégica, el costo de la transición energética y el incremento del gasto en defensa. Si Lagarde deja el cargo con el objetivo de expresarse más libremente sobre temas internacionales, el BCE perdería una voz con experiencia en foros globales; aunque, cabe recordar que la francesa ha insistido en que la institución continuará siendo robusta.

El momento elegido para esta maniobra es revelador. Nombrar al sucesor antes de las elecciones francesas permitirá a los actuales líderes europeos gestionar el proceso sin tener que esperar un posible cambio de rumbo político en París. Esta premura puede ayudar a reducir la incertidumbre, aunque también alimenta las críticas de quienes advierten sobre la posible conexión entre la sucesión y la política interna.

El verdadero desafío consistirá en demostrar que el relevo se basa en criterios europeos y no en un acuerdo entre capitales. La estabilidad del euro estará tanto en juego con el nombre elegido como con la transparencia del proceso que conduzca a Fráncfort.