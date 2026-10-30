El Likud gana las elecciones, pero Netanyahu no alcanza la mayoría

Israel ha ido a las urnas, pero el dilema sobre quién liderará el país permanece sin resolver. El Likud, encabezado por Benjamin Netanyahu, se posiciona en primer lugar con 27 escaños. Sin embargo, su bloque solo consigue 53 de los 120 diputados de la Knéset, y la mayoría absoluta se sitúa en 61.

Aunque el resultado mejora las perspectivas de Netanyahu, no le garantiza la formación de un Gobierno en solitario. La oposición, dirigida por el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, consigue 48 escaños, mientras que las listas árabes logran 19, convirtiéndose en un actor clave en las negociaciones.

Una victoria que no basta para Netanyahu

A pesar de ser la fuerza parlamentaria más fuerte, el Likud y Netanyahu poseen una ventaja política considerable: ya conocen a sus aliados naturales. Este bloque incluye a los partidos ultranacionalistas de Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, además de las formaciones ultraortodoxas Shas y Judaísmo Unido de la Torá.

Sin embargo, esa alianza se traduce en solo 53 diputados. Al primer ministro le hacen falta ocho para poder controlar la Cámara y llevar a cabo un programa estable. La oposición, aunque no alcanza la mayoría, tiene una posición más favorable para negociar con las formaciones árabes.

Este resultado pone de manifiesto una realidad ya conocida en la política israelí: ganar unas elecciones no equivale a asegurar el poder. El sistema proporcional genera una Knéset sumamente fragmentada, que exige articular coaliciones entre partidos con intereses divergentes, especialmente en temas de seguridad, religión y servicio militar.

La participación en estas elecciones fue del 77,7 %, la cifra más alta desde 1973. Esto indica que la ciudadanía, cansada de la inestabilidad, ha respondido ante un panorama de Gobiernos que dependen de acuerdos endebles.

Las alternativas del primer ministro

Netanyahu cuenta con un respaldo institucional. Isaac Herzog comenzará el 4 de noviembre las consultas con los partidos y deberá encargar la formación de Gobierno al candidato con mayores posibilidades de conseguir apoyos. El designado tendrá un plazo de 28 días, con la opción de extenderlo por 14 más.

Sus principales opciones son tres:

Ampliar la coalición hacia el centro. Netanyahu podría intentar atraer a algunos diputados o partidos de la oposición. Aunque los líderes opositores han mostrado reticencias a negociar, la presión de sus bases y el miedo a nuevas elecciones podrían hacerles reconsiderar.

Netanyahu podría intentar atraer a algunos diputados o partidos de la oposición. Aunque los líderes opositores han mostrado reticencias a negociar, la presión de sus bases y el miedo a nuevas elecciones podrían hacerles reconsiderar. Crear un Gobierno de unidad. Esta opción incluiría al Likud y a parte de la oposición, tal vez con fuerzas relacionadas con Bennett o Lieberman . A cambio, Netanyahu tendría que distanciarse de los partidos ultraortodoxos y ultranacionalistas en ciertas áreas clave. Sin embargo, Eisenkot ha rechazado de plano esta posibilidad, ya que muchos de sus votantes verían el acuerdo como una traición.

Esta opción incluiría al Likud y a parte de la oposición, tal vez con fuerzas relacionadas con o . A cambio, Netanyahu tendría que distanciarse de los partidos ultraortodoxos y ultranacionalistas en ciertas áreas clave. Sin embargo, Eisenkot ha rechazado de plano esta posibilidad, ya que muchos de sus votantes verían el acuerdo como una traición. Forzar deserciones individuales. En el pasado, el primer ministro ha recurrido a la negociación directa con diputados opositores. No obstante, sigue necesitando ocho escaños, y los principales partidos rivales han prometido no apoyarle.

La primera alternativa parece la más complicada a corto plazo. Los partidos de Eisenkot, Bennett, Avigdor Lieberman y Yair Golan han centrado su campaña en la idea de desplazar a Netanyahu. cualquier acuerdo requeriría una justificación política clara y concesiones significativas.

La oposición precisa de los partidos árabes

El bloque de oposición suma 48 escaños. Con el apoyo de los 19 diputados de las listas árabes, podrían llegar a 67, pero establecer esa alianza no sería tarea sencilla. Algunos partidos podrían ofrecer apoyo externo o abstenerse en una investidura, sin formalizar su entrada en el Gobierno.

Este tipo de negociaciones conllevaría costes para ambas partes. Los partidos árabes exigirían avances en materia de vivienda, seguridad ciudadana, infraestructuras y reconocimiento político. Por su parte, los grupos del centro y la derecha que conforman la oposición tendrían que justificar ante sus votantes por qué aceptan depender de fuerzas que Netanyahu ha intentado excluir del ámbito gubernamental.

Aún hay otra posibilidad: un Gobierno minoritario bajo Eisenkot con apoyo puntual en el Parlamento. Tal Ejecutivo sería vulnerable desde el primer día y enfrentaría grandes retos para aprobar presupuestos o lidiar con una crisis de seguridad. Sin embargo, esta opción podría permitir desterrar a Netanyahu sin forzar a las formaciones árabes a entrar en el gabinete.

Una oferta inesperada desde Judaísmo Unido de la Torá complica aún más el juego político. Este partido ha puesto sobre la mesa la posibilidad de separarse de Netanyahu si Eisenkot desiste de imponer el servicio militar a los jóvenes ultraortodoxos, un tema que se ha convertido en una de las líneas rojas de la nueva oposición, que aboga por la igualdad en las obligaciones militares como bandera política.

Unidad nacional o nuevas elecciones

La opción de un Gobierno de unidad sería la salida más estable, aunque también la más improbable. Netanyahu tendría que ceder en el poder y moderar a sus aliados; Eisenkot, por su parte, tendría que aceptar que el primer ministro continuara al mando. Hasta ahora, ningún bloque ha mostrado disposición a dar ese paso.

Si las consultas no prosperan, Herzog podría encargar el intento a un nuevo candidato. Posteriormente, la Knéset podría presentar a un tercero. Si tampoco ese candidato logra reunir apoyos, Israel se vería obligado a pasar nuevamente por las urnas. Las nuevas elecciones no se llevarían a cabo, en todo caso, hasta la próxima primavera.

Netanyahu podría salir beneficiado de tal desenlace. Mientras siga en funciones como primer ministro, mantendrá el control del Ejecutivo y dispondrá de tiempo para desgastar a sus adversarios. No obstante, unas nuevas elecciones podrían resultar perjudiciales para el Likud si se percibe al partido como responsable del estancamiento.

Así, el país se adentra en un periodo de negociaciones inciertas. El Likud ha ganado la contienda electoral, pero el control del poder queda repartido entre la oposición, los partidos árabes y pequeños grupos religiosos capaces de cambiar de aliados. En Israel, el primer puesto abre la puerta de la residencia del primer ministro; solo 61 escaños permiten cruzar su umbral.