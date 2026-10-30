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EL SOCIALISTA INSISTE EN SEGUIR AL FRENTE

Óscar Puente pisotea la memoria de los 115 muertos en Urda y Adamuz negándose a dimitir como ministro de Transportes

El titular ministerial se marca una comparecencia dando una infinidad de datos con los que tapar su responsabilidad

Óscar Puente pisotea la memoria de los 115 muertos en Urda y Adamuz negándose a dimitir como ministro de Transportes
Óscar Puente. TVE.
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Óscar Puente vuelve a plantarse ante las cámaras y reitera su negativa a abandonar el cargo.

El ministro de Transportes comparece este 30 de octubre de 2026 por segunda vez en pocos días para dejar claro que, a pesar de las voces que reclaman su salida, él permanece al frente del departamento. La postura genera una oleada de indignación en las redes, donde se le acusa de faltar al respeto a las víctimas de los accidentes en Urda y Adamuz.

 

Puente se dirigió a los medios con tono sereno pero firme. Explicó que comprende el dolor de las familias y las peticiones que han surgido tras los dos siniestros ferroviarios, sin embargo, reitera su intención de continuar en el puesto. La escena, retransmitida en directo, mostró al ministro rodeado de documentos y micrófonos, defendiendo su continuidad como si la tragedia no le afectara en lo personal.

Y es que pareció que su comparecencia ante los medios no era más que un ensayo de cara al 4 de noviembre de 2026, cuando comparecerá en sede parlamentaria para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios.

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