Óscar Puente pisotea la memoria de los 115 muertos en Urda y Adamuz negándose a dimitir como ministro de Transportes

¡Tiene más cara que espalda!

Óscar Puente vuelve a plantarse ante las cámaras y reitera su negativa a abandonar el cargo.

El ministro de Transportes comparece este 30 de octubre de 2026 por segunda vez en pocos días para dejar claro que, a pesar de las voces que reclaman su salida, él permanece al frente del departamento. La postura genera una oleada de indignación en las redes, donde se le acusa de faltar al respeto a las víctimas de los accidentes en Urda y Adamuz.

Óscar Puente comparece por segunda vez para insistir en que entiende las peticiones de dimisión, pero que él va a seguir al frente del Ministerio de Transportes. ¡Puro estilo PSOE! pic.twitter.com/ziGJddGXmE — Luis Rioja (@miescano351) October 30, 2026

Puente se dirigió a los medios con tono sereno pero firme. Explicó que comprende el dolor de las familias y las peticiones que han surgido tras los dos siniestros ferroviarios, sin embargo, reitera su intención de continuar en el puesto. La escena, retransmitida en directo, mostró al ministro rodeado de documentos y micrófonos, defendiendo su continuidad como si la tragedia no le afectara en lo personal.

Y es que pareció que su comparecencia ante los medios no era más que un ensayo de cara al 4 de noviembre de 2026, cuando comparecerá en sede parlamentaria para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios.