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COMPARECENCIA EL 8 DE OCTUBRE DE 2026 EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El terrorífico aviso del portavoz de las víctimas de Adamuz sobre la alta velocidad ferroviaria que despreciaron Puente y Sánchez

Ramón Samper alertó sobre los riesgos de la red de alta velocidad apenas veinte días antes de la tragedia en Urda

El terrorífico aviso del portavoz de las víctimas de Adamuz sobre la alta velocidad ferroviaria que despreciaron Puente y Sánchez
Mario Samper. Cuatro.
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El aviso no solo fue contundente.

Es que fue terrorífico, pero cayó en saco roto.

Ramón Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, lanzó una advertencia clara y directa en el Congreso de los Diputados el 8 de octubre de 2026. Pidió una revisión a fondo de toda la red de alta velocidad y desaconsejó que nadie tomara un AVE o trenes similares.

El Gobierno de Pedro Sánchez y, en particular, el ministro de Transportes Óscar Puente optaron por desoír esas llamadas de alerta de los profesionales y de las víctimas. La falta de mantenimiento de la infraestructura quedó expuesta de forma dramática y el Ejecutivo siguió sin actuar con la urgencia que el caso exigía.

El compareciente fue directo desde el inicio:

Le trasladamos al ministro de Transportes y al Consejo de Ministros y al presidente del Gobierno que tenía que paralizar la red ferroviaria de alta velocidad.

Y fue a más al decir que habían sido claros a la hora de mandar un mensaje a los usuarios de la alta velocidad en España:

Nosotros hemos dado un paso más adelante y ya estamos directamente sugiriéndole a la ciudadanía que no se monte en un tren. El tren hoy es inseguro, es peligroso, dicho por personal técnico ferroviario.

E insistió en que los pasajeros de la alta velocidad están siendo poco menos que protagonistas forzosos de una ruleta rusa cada vez que coge un tren:

Y a nosotros, pues a modo de ruleta rusa, nos tocó, ¿vale? Pero le puede tocar a cualquiera. Bueno, como decía, hay muchos recursos en el país y esto es indecente. Y es que la situación no ha cambiado, ¿vale? No me voy a cansar de decirlo. No ha cambiado la situación, estamos igual, corremos el mismo riesgo.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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