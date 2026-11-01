La infamia de Óscar Puente: el ministro agarrado a su sillón que aspiraba a suceder a Sánchez y terminó de hundir al PSOE

La política en España arrastra una costumbre nada saludable: confundir resistencia con responsabilidad. Óscar Puente ha optado por quedarse en el Ministerio de Transportes tras la tragedia ferroviaria de Urda, mientras el PSOE se enfrenta a una campaña electoral marcada por el desgaste, las críticas y una palpable división interna.

El ministro había puesto su puesto a disposición de Pedro Sánchez, pero este rechazó su dimisión al considerar “injusto” separarlo. Así, Puente sigue en su cargo. Aunque podría interpretarse como un gesto de confianza, también se presenta como una apuesta de alto riesgo: mantener al miembro más polémico del Gobierno en el centro de atención cuando la ciudadanía demanda explicaciones y asunción de responsabilidades.

Un ministro diseñado para el combate

Puente llegó al Ejecutivo tras hacerse notar durante el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Su estilo directo, su disposición al enfrentamiento y su constante actividad en redes sociales le convirtieron en uno de los más destacados defensores del sanchismo. Para quienes lo apoyan, decía lo que otros callaban; para sus detractores, la bronca se convirtió en su método de Gobierno.

Esa personalidad ha alimentado especulaciones sobre su futuro. En los últimos meses, apareció en las apuestas como posible sucesor de Sánchez, aunque el propio ministro ha negado tener dicha ambición. «No tengo la ambición de suceder a Pedro Sánchez», dijo, aunque no dudó en añadir que los planes vitales pueden cambiar. Una manera astuta de cerrar una puerta, dejando la ventana abierta.

Su relación con Sánchez se remonta a las primarias del PSOE en 2017. Puente ha defendido públicamente al presidente y ha dejado claro que seguirá apoyándole. Esa lealtad explica buena parte de su permanencia, al tiempo que restringe el margen del PSOE: cualquier coste político que asuma el ministro repercute directamente sobre quien ha decidido respaldarle.

Dos tragedias en nueve meses

El accidente en Urda, en Toledo, dejó al menos 69 fallecidos y alrededor de un centenar de heridos. Esto ocurrió nueve meses después del siniestro en Adamuz, Córdoba, que costó la vida a 46 personas. Ambas tragedias afectaron al mismo corredor ferroviario y han puesto a prueba la seguridad, el mantenimiento y la gestión de la red, aumentando la presión de manera extraordinaria.

La oposición y varios socios parlamentarios han exigido la dimisión del ministro. También han surgido críticas desde dentro del propio PSOE. No se trata solo de la investigación técnica del accidente, sino de la percepción de que el Gobierno no quiere asumir responsabilidades políticas de forma visible.

Puente sostiene que su manera de asumir responsabilidades consiste en dar la cara. Es un argumento legítimo desde la comunicación, pero insuficiente para quienes creen que la responsabilidad política incluye apartarse cuando la gestión está bajo sospecha. En política, presentarse ante las cámaras no siempre equivale a dar la cara ante los ciudadanos.

El coste para el PSOE

La continuidad del ministro proporciona al Partido Popular una imagen clara y efectiva para su campaña: si el PSOE se mantiene en el poder, Puente también seguirá en su cargo. La oposición puede explotar esa asociación sin necesidad de elaborar discursos complejos.

Mientras tanto, el PSOE guarda silencio. Algunos dirigentes valoran su capacidad de combate, pero otros piensan que su tono agresivo ha generado más enemigos dentro y fuera del partido. Un líder territorial, citado por la prensa socialista, ha apuntado que, si Puente aspiraba a suceder a Sánchez, el accidente casi lo inhabilita para esa carrera.

La ironía es evidente. El hombre que se presentó como defensor del Gobierno podría acabar convirtiéndose en el símbolo de su fragilidad. Y el ministro que no quería “pasar la pelota” cuando quedaban dos segundos para el final se encuentra ahora atrapado con ella en sus manos.

El martes deberá enfrentar nuevas explicaciones parlamentarias ante la Diputación Permanente. En ese momento se pondrá a prueba no solo su capacidad de réplica, sino también si mantiene el respaldo de los socios del Ejecutivo y si el PSOE puede conservarlo como candidato en Valladolid sin pagar un precio adicional.

Por ahora, Puente sigue en el Ministerio, Sánchez sostiene su confianza y el ferrocarril sigue siendo una herida abierta. En la política española, algunos trenes llegan tarde; otros, cuando lo hacen, ya traen consigo toda una crisis de Gobierno.