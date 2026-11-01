Michavila (GAD3): “Hay cambio abrupto de voto desde el accidente de Urda y el PSOE ya no aguanta”

El desastre ferroviario ocurrido en Urda ha puesto fin a la relativa calma de la precampaña y ha dejado al Gobierno de Pedro Sánchez frente a una tempestad política inesperada. Esta tragedia ha causado al menos 69 muertes y ha puesto en entredicho la gestión de las infraestructuras. Además, surge un problema de sensibilidad institucional, ya que ni el presidente ni sus ministros estuvieron presentes en el funeral que tuvo lugar el sábado en la localidad toledana.

La ausencia del Ejecutivo contrasta notablemente con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de diversos representantes del Partido Popular. Desde el Gobierno se defiende que Sánchez estaba ocupado en una reunión de seguimiento y coordinación sobre la emergencia en Madrid. Aunque esta justificación puede ser válida en términos operativos, en política, las decisiones rara vez se reducen a documentos. En un funeral, la imagen también cuenta.

Una gestión bajo el foco

Sánchez se trasladó al lugar del accidente, decretó tres días de luto oficial y prometió que se investigarían a fondo las causas de esta tragedia. Además, el presidente afirmó que, en caso de que se detecten negligencias o fallos, se responderá con firmeza y se tomarán las medidas necesarias para restaurar la confianza en el sistema ferroviario.

Sin embargo, esas afirmaciones quedan atrapadas entre interrogantes que el Gobierno no puede eludir:

¿Falló el sistema de señalización?

¿Había advertencias previas sobre la infraestructura?

¿Quién asumirá la responsabilidad política si la investigación revela errores que podían haberse evitado?

La información que se dispone hasta ahora apunta a que un trabajador de ADIF estaba interviniendo en una avería del sistema principal de señalización cuando el tren de alta velocidad chocó con otro detenido. La investigación tendrá que esclarecer si lo sucedido fue un fallo humano aislado o el resultado de una cadena de decisiones y controles insuficientes.

La gestión de Óscar Puente, ministro de Transportes y candidato socialista, queda especialmente en el punto de mira. El Gobierno enfrenta el doble reto de no precipitar responsabilidades antes de conocer todos los hechos y también de evitar dar la impresión de que se esconde tras explicaciones técnicas. En el ámbito político, “error humano” puede ser interpretado como un diagnóstico razonable o como un intento de apagar fuegos, dependiendo de quién lo mencione y en qué momento.

El funeral que se convierte en símbolo

La decisión de no asistir a la misa de Urda ha abierto un nuevo frente que va más allá de la agenda presidencial. El Ejecutivo puede argumentar que la coordinación de la emergencia requería la presencia de Sánchez en Madrid, pero la oposición ya está utilizando esta decisión como prueba de una desconexión con las familias afectadas.

No se trata solamente de quién estuvo en la iglesia, sino de quién optó por estar presente. García-Page sí asistió, al igual que destacados dirigentes del Partido Popular como Carmen Fúnez y Paco Núñez. Esta comparación le permite al PP ofrecer una imagen clara y contundente: mientras sus representantes se solidarizaban con los afectados, el Gobierno se mantenía al margen de la ceremonia religiosa y social de despedida.

El PSOE enfrenta así un complejo desafío comunicativo que será complicado de enmendar. Los tres días de luto oficial pedían respeto y contención, pero también exigían presencia. La tragedia llevó a la suspensión de la mayor parte de los actos de precampaña, aunque no detuvo la contienda política. Vox mantuvo su agenda y aprovechó la situación para cuestionar la versión oficial sobre las causas del accidente.

Un accidente que altera las elecciones

El impacto electoral se produce en el peor momento para los socialistas. Según un análisis de Narciso Michavila, presidente de GAD3, desde el miércoles se habría observado un “cambio brusco de voto” que refleja una disminución del apoyo al PSOE y perspectivas más favorables para el PP. El sondeo también sugiere un aumento de la participación, un giro hacia la derecha y una relevancia creciente del voto joven.

Este panorama incluye la posibilidad de una mejora del Partido Popular con respecto a las elecciones de 2023 y un incremento de la representación de Vox, aunque sin llegar al 19% de los votos. Por su parte, el Frente Amplio podría sufrir un retroceso, mientras ERC podría superar los diez escaños en Cataluña y Bildu avanzar en el País Vasco.

Son solo proyecciones, no resultados definitivos. No obstante, llega con un peso político considerable: el PSOE podría haber frenado su recuperación y enfrentarse en Andalucía a uno de sus peores desempeños en unas elecciones generales. Si estas previsiones se confirman, el accidente no sería la única causa del cambio electoral, aunque podría acelerar una tendencia ya presente.

Factor Posible efecto político Accidente ferroviario Exigencia de responsabilidades y revisión de la gestión Ausencia en el funeral Deterioro de la imagen de cercanía del Gobierno Fallos en la señalización Presión sobre Transportes y ADIF Mayor participación Beneficio para las candidaturas mejor movilizadas Avance del PP y Vox Mayor dificultad para una investidura socialista

El Senado gana protagonismo

El informe de GAD3 también sitúa al Senado en el corazón de la disputa institucional. Una posible “mayoría plus” del PP junto a Vox representaría tres quintos de la Cámara: 160 de los 266 escaños, en contraste con los 134 que marcan la mayoría absoluta.

Este umbral facilitaría la designación directa de diez de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, de cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional y de seis de los doce consejeros del Tribunal de Cuentas. De esta forma, el Senado, que generalmente juega un papel secundario, podría transformarse en una pieza clave en la repartición de poder tras las elecciones.

Aún restan semanas hasta el 29 de noviembre. La investigación sobre el accidente, la posible aparición de nuevas responsabilidades y la respuesta del Gobierno tienen el potencial de cambiar el clima político. Igualmente, los gestos pueden marcar la diferencia: una comparecencia bien gestionada podría contener la crisis, mientras que una ausencia mal explicada puede resonar más que cualquier discurso.

Urda deja, por el momento, dos relojes en marcha: el de la investigación ferroviaria y el de la campaña electoral. Mientras el primero busca aclarar las causas, el segundo ya está contabilizando los costes.