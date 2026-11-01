Page vuelve a equivocarse al enfrentar la tragedia: palabras sin humanidad hacia las familias de Urda

La tragedia ferroviaria de Urda ha dejado un trágico saldo de 69 fallecidos verificados, 70 denuncias por desaparición y un trabajo forense que continúa. En este marco, Emiliano García-Page, mencionó «31 bolsas con restos parciales» y advirtió que la cifra podría superar los 70 muertos.

Dicha información era sin duda relevante. Sin embargo, la forma en la que se comunicó no estuvo a la altura. Mientras cientos de familiares anhelan una identificación y una confirmación oficial, convertir los restos humanos en una imagen dura, casi de inventario, muestra una alarmante falta de sensibilidad. No se trata de minimizar la gravedad del accidente, sino de reconocer que el lenguaje también juega un papel crucial en la respuesta institucional.

Una precisión técnica convertida en golpe emocional

Page señaló que los 69 fallecidos se correspondían con «cuerpos que aparecieron completos» y añadió que quedaban restos aún por identificar. Además, indicó que en algunos casos no sería posible recuperar los cuerpos en su totalidad. Aunque esta información puede ser necesaria para ilustrar la complejidad del trabajo forense, exige una comunicación que sea sobria, medida y humana.

La mención de las «bolsas» quedó en el centro del discurso. No por su valor informativo, sino por la crudeza que evoca. En el contexto de una comparecencia pública, un presidente autonómico no se dirige a una audiencia abstracta: está hablando con padres, hijos, parejas y amigos que esperan noticias. Cada término puede resonar como un nuevo golpe emocional.

En Urda, el objetivo de la precisión se vio empañado por una descripción innecesariamente dura. Mientras la autoridad judicial y los equipos forenses requieren de detalles técnicos, las familias necesitan ante todo respeto.

Un patrón que reaparece ante el dolor

La controversia se inscribe en una conducta política que Page ha demostrado en otras circunstancias trágicas: comparecencias marcadas por la improvisación, expresiones poco cuidadosas y una clara dificultad para calibrar el impacto emocional de sus palabras. El presidente autonómico parece pensar que ser franco implica compartirlo todo de la manera más directa. Pero la franqueza desprovista de humanidad se traduce en desconsideración.

Frente a una catástrofe, el líder que informa debe manejar dos impulsos: el deseo de llenar cada silencio y el de exhibir un conocimiento exhaustivo de todos los detalles. No todo lo que consta en un informe operativo debe ser trasladado de manera literal al público. La política, lejos de exigir teatralidad, demanda responsabilidad. Y en una tragedia, esa responsabilidad implica saber discernir cuándo una palabra se vuelve innecesaria.

La situación resulta especialmente desafortunada porque el propio Page instó en otro momento a la delicadeza, recordando que los familiares aguardaban la identificación de sus seres queridos. Aunque su petición fue adecuada, chocaba con el tono que había utilizado minutos antes. Es un verdadero reto reclamar sensibilidad después de haber optado por una descripción que expone el aspecto más crudo del drama.

La existencia de 31 bolsas no se traduce automáticamente en 31 víctimas adicionales. Deberán ser los especialistas quienes determinen el origen, la identidad y cómo cada resto se relaciona con las personas ya contabilizadas. Todas las autopsias de los 69 fallecidos habían sido completadas y, según los datos difundidos, ya se habían identificado a 36 víctimas, con 27 notificaciones realizadas a sus familias.

Ese matiz es crucial. La precisión no radica solo en utilizar terminología técnica, sino también en evitar que un número o una imagen generen interpretaciones erróneas. En una tragedia de tal magnitud, cada actualización ha de ser clara, contenida y comprensible.

La investigación judicial y los protocolos forenses continuarán su rumbo. Las familias ahora deben enfrentar una espera especialmente dura, marcada por las identificaciones pendientes y la posibilidad de que algunos restos no puedan ser recuperados en su totalidad. Bastaba con explicar esta realidad sin convertirla en una descripción que muchos recordarán durante años.

En el ámbito político, la humanidad no debería ser un añadido a la gestión. En Urda, las «31 bolsas» sirven también como símbolo de una comparecencia en la que Page mostró que, frente al dolor, la falta de tacto puede resonar tan fuerte como la noticia misma.