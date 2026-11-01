Los perroflautas acampados en Sol comienzan a abandonar la plaza mientras callan ante las víctimas de Urda

La Puerta del Sol empieza a recuperar parte de su espacio, aunque no exactamente la tranquilidad. La mayoría de las comisiones de Acampada 26S, que han estado instaladas durante más de un mes para exigir acciones sobre vivienda, ha decidido ir abandonando gradualmente la plaza y mover la movilización hacia los barrios.

Este repliegue se produce en un momento en que España sigue a la espera de identificar a las víctimas del trágico accidente de Urda, en Toledo. Según los datos divulgados este sábado, 56 de los 69 fallecidos ya habían sido identificados, incluidas todas las víctimas de nacionalidad española. Así, el contraste en el debate público resulta evidente: una protesta muy activa en redes y asambleas pierde protagonismo en el centro de Madrid justo cuando el país enfrenta una tragedia que impacta a decenas de familias.

De Sol a los barrios

El colectivo ha dejado claro que esta retirada no significa renunciar a sus reivindicaciones. Su objetivo, según afirman, es fortalecer un movimiento social vinculado a la clase trabajadora y acercarse a aquellos vecinos que sufren por los altos alquileres, los desahucios y la escasez de vivienda asequible.

La nueva táctica consiste en preparar y respaldar la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Además, esta decisión también responde a un tema recurrente en este tipo de movilizaciones: mantener un campamento fijo durante semanas requiere recursos, organización y la habilidad para evitar que la protesta se convierta en un elemento más del paisaje urbano. Hasta las revoluciones necesitan turnos de limpieza.

El movimiento surgió tras las protestas relacionadas con el desahucio de Maricarmen y creció hasta ocupar buena parte de la plaza. Sin embargo, su permanencia se ha visto amenazada por el desgaste interno y la presión institucional. La Delegación del Gobierno en Madrid solicitó el desmantelamiento del campamento, alegando que había transcurrido un tiempo suficiente y que las circunstancias de la concentración habían cambiado.

No todos están de acuerdo con esta retirada. Dos comisiones permanecerán en Sol, entre ellas grupos relacionados con comunicación, cuidados, cultura y apoyo a personas sin hogar. Su presencia mantendrá abierto el debate sobre la legalidad, la convivencia y el uso de un espacio público especialmente delicado.

Presión política y batalla judicial

La Comunidad de Madrid ha interpuesto una querella contra el exdelegado del Gobierno Francisco Martín por presunta prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos, alegando que no tomó medidas frente a una acampada que considera ilegal.

Este episodio añade un matiz político a una protesta que originalmente buscaba centrarse en la cuestión de la vivienda. De esta forma, el campamento se ha transformado en un enfrentamiento entre activistas, el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico. Cada parte tiene una interpretación distinta: derecho de reunión para algunos; ocupación prolongada del espacio público y falta de respuesta institucional para otros.

Mientras tanto, el accidente de Urda ha traído consigo una urgencia política diferente: el duelo. Con 13 víctimas aún por identificar debido a cuestiones de cooperación internacional, la tragedia exige atención pública y respuestas sobre sus causas. En Sol quedan tiendas, comisiones y consignas; fuera de la plaza, las familias de Urda ansían algo menos simbólico: certezas, responsabilidades y respeto.