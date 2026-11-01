Urda destapa de nuevo las grietas de Adif: accidentes, fallos y sombras de corrupción

Un fallo en el sistema informático, una autorización controvertida y un tren parado fueron suficientes para transformar a Urda en el nuevo emblema de las debilidades que aquejan a la red ferroviaria española. El incidente, registrado el 28 de octubre, dejó al menos 69 muertos y plantea interrogantes que trascienden la actuación de un único trabajador.

La investigación aún está en sus primeras etapas, pero los datos conocidos hasta el momento revelan una cadena de errores en la operación. El sistema de seguridad LZB se encontraba fuera de servicio, lo que coincidió con problemas de transmisión, cortes de energía y fallas en las comunicaciones ferroviarias GSM-R. Cuando la tecnología decidió fallar, los protocolos no supieron responder de la manera adecuada.

Una avería que no llegó sola

Un informe interno de Adif señala hasta cuatro incidencias que ocurrieron simultáneamente en el trayecto entre Mora, Orgaz y Urda. La avería principal afectó a la central LZB, encargada de controlar el tráfico ferroviario, pero las interrupciones en el suministro eléctrico y las dificultades en la comunicación entre los maquinistas, técnicos y el centro de control empeoraron la situación.

La documentación también revela un historial preocupante: Adif había registrado al menos 13 incidencias en esta misma sección desde noviembre de 2023, la mayoría relacionadas con la señalización. La pregunta que surge ahora no es solo por qué falló un sistema, sino por qué una infraestructura considerada clave tuvo tantos avisos sin que se adoptara una respuesta que pudiera prevenir una tragedia.

La cronología del incidente es particularmente sensible:

La avería se produjo alrededor de las 8:30 horas.

Seis trenes quedaron paralizados.

Posteriormente, el centro de control autorizó la continuación del servicio.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:53, cuando un tren chocó contra otro que seguía detenido.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha apuntado a un error humano en la autorización de la marcha. Sin embargo, controladores y expertos del sector ferroviario advierten que reducir el caso a una sola decisión podría ocultar fallos más profundos en la organización, formación, supervisión y carga de trabajo.

El precedente de Adamuz

Urda se produce menos de un año después de la tragedia en Adamuz, que dejó 46 fallecidos. Ambos incidentes ocurrieron en infraestructuras bajo la responsabilidad de Adif, y han vuelto a colocar la línea Madrid-Andalucía bajo el escrutinio político.

La coincidencia genera una inquietud legítima: si una red de alta velocidad descansa sobre sistemas redundantes, protocolos nítidos y personal capacitado, la caída de un dispositivo no debería exponer toda la estructura. La Agencia de Seguridad Ferroviaria ya había señalado en incidentes anteriores problemas de comunicación, carga laboral excesiva e instrucciones inadecuadas.

Contratos, responsabilidades y la confianza del público

Esta crisis no se limita a la seguridad. Adif también está en el ojo del huracán debido a la investigación por el caso Koldo, que estudia supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos durante el mandato de Isabel Pardo de Vera al frente de la entidad. Las indagaciones se centran en adjudicaciones ferroviarias que suman cientos de millones de euros y el posible uso de valoraciones subjetivas para beneficiar a ciertas compañías.

La investigación judicial sigue su curso y no supone una condena por sí misma. Sin embargo, la combinación de accidentes, fallos técnicos y sospechas de corrupción socavan la confianza en una entidad pública cuya labor debería exigir todo lo contrario: transparencia en los controles, un mantenimiento continuo y decisiones libres de presiones políticas.

Además, la Guardia Civil está analizando si hubo presiones para reanudar el tráfico rápidamente y así evitar que otro fallo del sistema LZB generara críticas en la opinión pública. Si esto se confirma, el problema dejaría de ser un mero error aislado para transformarse en un posible conflicto entre la seguridad y la gestión política de la imagen.

El expediente sobre Urda deberá esclarecer varios puntos importantes:

Por qué se permitió la marcha sin aplicar las condiciones más estrictas que se habrían requerido ante una avería. Qué información recibió el centro de control sobre la ubicación del tren detenido. Si existían protocolos actualizados y personal adecuado para atender la situación. Qué inversiones se realizaron en el mantenimiento y modernización del trayecto. Si hubo presiones para mantener el servicio a pesar de la pérdida de sistemas de seguridad.

Por el momento, el dato más impactante no se encuentra en cifras presupuestarias, sino en la repetición: dos accidentes mortales en menos de un año, decenas de incidencias previas y una red que, en momentos cruciales, pareció operar con excesiva confianza y escasas barreras. El ferrocarril español se pavonea de su rapidez; Urda recuerda que la seguridad, en cambio, jamás debe ser una cuestión que se resuelva con prisas.