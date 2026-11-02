Sondeo 29-N: Sánchez se hunde y abre la puerta a un gobierno de PP y Vox con mayoría absoluta

La tragedia ferroviaria de Urda ha alterado de manera drástica el panorama político en el país en cuestión de días. El análisis de Esdiario retrata a Pedro Sánchez como un presidente que se encuentra políticamente noqueado, aunque aún muestra disposición para resistir. La primera encuesta realizada tras el accidente refleja esta situación: el PSOE pierde 450.000 votos y se sitúa por debajo de los 100 escaños.

Este dato resulta significativo. Según el barómetro de Sigma Dos para El Mundo, que llevó a cabo 2.505 entrevistas entre el 29 y 30 de octubre, los socialistas obtendrían en la actualidad un 24,6% de los votos. Esta cifra representa una caída de 1,5 puntos en comparación con la semana anterior, y se encuentra siete puntos por debajo de los resultados de 2023, cuando el partido logró el 31,7% y 121 diputados.

Un golpe electoral inmediato

La proyección apunta a que el PSOE obtendría entre 97 y 103 escaños, siendo el resultado más factible el de 99. Es la primera vez en lo que va de legislatura que la formación se sitúa por debajo de la barrera psicológica de los cien representantes. Este desplome se da después de un periodo ascendente que el partido había disfrutado desde la convocatoria electoral.

No se puede atribuir únicamente a un solo factor este retroceso. Sin embargo, el accidente se erige como un elemento clave en la reciente evolución. La tragedia de Urda, que ha dejado un saldo de 69 fallecidos según cifras oficiales, lleva de nuevo a poner sobre la mesa la gestión del transporte, la seguridad ferroviaria y la responsabilidad política.

El contexto es especialmente delicado, ya que esta catástrofe ocurre apenas nueve meses después del accidente de Adamuz, en Córdoba. Ambos incidentes elevan la cifra total de víctimas a 115. La sucesión de tragedias en infraestructuras de alta velocidad transforma la cuestión técnica en una crisis política de primer orden.

Indicador Resultado Intención de voto del PSOE 24,6% Caída semanal 1,5 puntos Resultado del PSOE en 2023 31,7% Escaños logrados en 2023 121 Proyección actual 97-103 Estimación más probable 99 Pérdida aproximada de votos 450.000

La responsabilidad del Gobierno entra en campaña

El accidente impacta de lleno al Ejecutivo, ya que el Ministerio de Transportes está bajo gestión socialista. La oposición ahora dispone de un argumento contundente y difícil de eludir: dos tragedias severas en menos de un año exigen una revisión de protocolos, mantenimiento, coordinación y responsabilidades.

La presión se intensifica con la negativa del ministro a presentar su dimisión. En la arena política, la permanencia puede interpretarse como un signo de estabilidad o como una falta de respuesta adecuada. La diferencia depende de la rapidez con la que el Gobierno aborde los hechos y la credibilidad de sus acciones. En este caso, cada silencio puede incrementar la percepción de desamparo.

El Ejecutivo deberá manejar varios frentes simultáneamente:

Aclarar las causas del accidente y asegurar una investigación independiente.

Detallar el estado real de la red ferroviaria y sus sistemas de seguridad.

Brindar atención a las víctimas y sus familias sin que la respuesta institucional se convierta en un campo de disputa partidista.

Prevenir que la oposición monopolice el relato sobre la gestión del transporte.

Recuperar la iniciativa política en una campaña condicionada por el luto.

Sánchez, debilitado pero aún con margen

El análisis presentado por Esdiario sugiere que Sánchez se ha encontrado con múltiples obstáculos en sus líneas de actuación. La vivienda no ha logrado erigirse en la bandera electoral esperada, mientras que los decretos que la acompañaban fueron rechazados en el Congreso. Además, la violencia en las calles y el accidente de Urda han alejado cualquier intento de gestar una campaña festiva o emocional.

Sin embargo, una mala encuesta no conlleva automáticamente una derrota. La proyección de entre 97 y 103 escaños mantiene al PSOE cerca de la centena y abre la puerta a una posible recuperación. Las campañas pueden cambiar la decisión del votante, especialmente con tiempo aún para que el Gobierno anuncie medidas, esclarezca responsabilidades o ajuste su estrategia.

El inconveniente para Sánchez radica en que el accidente no se produce en un vacío político. Se suma a una creciente tensión parlamentaria, las dificultades para aprobar iniciativas y una imagen de desgaste. Cada nueva controversia refuerza la percepción de que el Ejecutivo reacciona más que gobierna. Y esta percepción, una vez establecida, resulta muy complicada de revertir.

La principal incógnita será determinar si el descalabro socialista beneficia directamente al principal partido de la oposición o si también favorece a sus socios y competidores. En un sistema electoral provincial, 450.000 votos no se traducen instantáneamente en una cifra uniforme de escaños: pueden concentrarse en áreas donde cambien varios diputados o dispersarse sin alterar mucho el reparto.

El dato más impactante queda, por el momento, en una cifra redonda y políticamente incómoda: 99 escaños. Para un partido que logró 121 representantes en 2023, esta pérdida no es meramente numérica. Es un claro recordatorio de que, tras Urda, la campaña ya no se libra solo en los mítines, sino también en cada declaración sobre las vías, los trenes y las responsabilidades.