«Degradación y tercermundización»: Abascal estalla contra el PSOE tras el apagón de La Palma

La Palma despertó este lunes sumida en la penumbra y Santiago Abascal no tardó en aprovechar la ocasión para encender el debate político. El líder de Vox destacó que era «absolutamente insoportable» la supuesta «degradación y tercermundización» que el PSOE ha dejado tras de sí.

Este episodio afectó a 50.508 suministros en la isla. El servicio se reestableció por completo a las 10.26 horas, después de casi cuatro horas sin electricidad. Las inclemencias meteorológicas y la peculiar gestión de una red insular colocaron a La Palma en una situación de emergencia real; la respuesta de Vox convirtió el suceso en un nuevo capítulo dentro de la pelea política a nivel nacional.

Un apagón con dos fallos y una causa aún incierta

Todo comenzó de madrugada. A las 04.10 horas, se detectó un problema en la línea de transporte Guinchos-Valle, de 66 kilovoltios, que dejó a 17.624 clientes sin suministro en la subestación de Valle. Transcurridas dos horas y media, se produjo el fallo general: la central térmica de Los Guinchos se desconectó, lo que originó el conocido como cero energético.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias activó a las 07.30 horas el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, conocido como PLATECA. Esta decisión respondía a la pérdida total del suministro eléctrico en un territorio insular que, además, se encontraba bajo un episodio de lluvias y tormentas.

Las causas del fallo aún no han sido confirmadas. Tanto Red Eléctrica como Endesa han indicado que podría haber una relación con las condiciones meteorológicas, aunque no han subrayado que un rayo o la tormenta fueran los responsables directos de la avería. Esta prudencia técnica es importante: aprovechar un apagón para fines políticos es una cosa, pero entender su origen es otra.

Los datos más relevantes de la crisis son los siguientes:

06.38 horas: se produce el cero energético.

se produce el cero energético. 50.508 suministros: afectados por la interrupción total.

afectados por la interrupción total. 07.30 horas: se activa la alerta del PLATECA.

se activa la alerta del PLATECA. 10.26 horas: se recupera el 100 % del servicio.

se recupera el 100 % del servicio. Casi cuatro horas: duración del apagón general.

La recuperación del suministro se llevó a cabo de manera progresiva a través del arranque de grupos de generación de Los Guinchos y la reactivación de la línea de alta tensión. Durante la mañana, más de la mitad de los usuarios ya contaba nuevamente con electricidad, mientras miles de abonados aguardaban la reconexión.

Vox pretende un símbolo nacional

La reacción de Abascal se enmarca dentro de una estrategia habitual en Vox: convertir un problema local en un ejemplo de un asunto de calado nacional. Aquí, el líder relaciona el apagón con una acusación más amplia hacia el PSOE, presentando el corte de luz como un indicio del deterioro generalizado de los servicios públicos.

El mensaje de Abascal no se limitó a señalar culpables. También prometió que, si los españoles eligen a Vox, el 30 de noviembre empezará una «tarea gigantesca de reconstrucción nacional», que vendrá acompañada de una recuperación de la autoestima colectiva y el bienestar ciudadano.

Esta estrategia tiene una clara intención electoral. El apagón pinta una imagen sencilla, poderosa y fácilmente compartible en redes sociales: una isla sin luz y un partido que atribuye la culpa al rival antes de que se culmine la investigación técnica. A veces, la política se asemeja a una central eléctrica: una pequeña chispa puede activar toda la tensión en la red.

No obstante, el incidente también susurra preguntas que trascienden la simple contienda partidista:

¿Cuál es la capacidad de resistencia de una red eléctrica insular ante fenómenos climáticos extremos?

¿Cuentan con suficientes líneas alternativas y capacidad de generación suplementaria?

¿Qué inversiones son necesarias para mejorar las infraestructuras de transporte eléctrico en Canarias?

¿Cómo se comunica a la población en situaciones de cero energético?

Las responsabilidades políticas deberán esperar a la luz técnica

El Gobierno de Canarias puso en marcha los protocolos de emergencia y logró recuperar el suministro en la misma mañana. Aunque eso no elimina la necesidad de repasar el funcionamiento del sistema, sí requiere diferenciar entre la gestión inmediata y las responsabilidades estructurales.

La investigación deberá esclarecer si el origen del fallo residió en la tormenta, en la línea Guinchos-Valle, en la central de Los Guinchos o en una combinación de todos estos factores. Además, tendrá que determinar si se produjeron fallos de mantenimiento, deficiencias en la redundancia o dificultades para activar los grupos de generación.

La peculiaridad geográfica de La Palma añade un nivel de complejidad. Una red insular no tiene las mismas conexiones que una red peninsular y cualquier avería grave puede impactar en toda la isla. Por tanto, el debate sobre la seguridad energética no puede limitarse a un eslogan político: es necesario revisar protocolos, inversiones y tiempos de respuesta.

El apagón duró menos de una mañana, pero dejó una huella política instantánea. La luz regresó a La Palma a las 10.26 horas; sin embargo, la discusión sobre quién debe asumir el coste del fallo seguirá encendida por mucho más tiempo.