Azcón condiciona el cierre del AVE a Madrid a una prioridad: salvar vidas

La posible suspensión del AVE entre Madrid y Barcelona ha situado a Aragón en el centro de una controversia que entrelaza seguridad, economía y responsabilidades políticas. La opinión de Jorge Azcón es clara: cerrar el servicio resultaría en “un drama” para la región, sin embargo, daría su apoyo a la decisión si es esencial para salvar vidas.

El presidente de Aragón exige al Ministerio de Transportes toda la documentación técnica para poder tomar una decisión informada. La propuesta realizada por Óscar Puente sugiere paralizar el tráfico ferroviario durante un periodo extenso para llevar a cabo obras de renovación en la línea de alta velocidad. Este tramo es crucial, ya que conecta Madrid con Zaragoza y Barcelona, y cualquier interrupción afectaría directamente a los viajeros, empresas y a la actividad turística que se desarrolla en la comunidad.

Azcón denuncia las repercusiones económicas del cierre aunque incide en que las medidas para salvaguardar la seguridad de los pasajeros y maquinistas es lo primero. Su postura se sintetiza en una afirmación clara: si frenar los trenes impide una sola muerte, la interrupción sería totalmente justificable. El desafío, según señala, es que el Gobierno debe demostrar que la suspensión es una necesidad técnica real y no una respuesta impulsiva tras los recientes accidentes en el sector ferroviario.

Para Aragón es una conexión vital con Madrid y Cataluña, esencial para los desplazamientos laborales, los viajes familiares y el turismo. Un cierre total obligaría a los usuarios a buscar alternativas por carretera o recurrir a servicios ferroviarios más lentos, lo que incrementaría costos y alargaría los tiempos de viaje.

Las repercusiones podrían afectar a varios ámbitos:

Reducción en la movilidad para quienes utilizan el servicio regularmente.

Menor atractivo para turistas y eventos.

Obstáculos adicionales para empresas que operan entre Madrid, Aragón y Cataluña.

Aumento de la presión sobre las carreteras y los servicios alternativos.

La inquietud también se comparte entre las organizaciones empresariales y representantes del sector turístico. Para estos grupos, una interrupción prolongada podría perjudicar una economía que precisa de conexiones rápidas para rivalizar con otras regiones. El AVE, además, actúa como un elemento de cohesión: conecta mercados, universidades, hospitales y administraciones.

La seguridad como línea roja

La respuesta de Azcón también incluye una carga política. El líder del Partido Popular en Aragón sospecha que la propuesta de cierre pudiera desviar la atención de las verdaderas causas de los accidentes y de la condición del mantenimiento ferroviario. Su crítica se dirige de manera clara hacia el Ministerio de Transportes, exigiendo explicaciones sobre las responsabilidades administrativas.

Es necesario discernir entre dos aspectos. En primer lugar, evaluar si la infraestructura presenta riesgos que impidan la circulación durante las obras. En segundo lugar, considerar si existen opciones para mantener parte del servicio mediante cortes parciales, horarios restringidos o desvíos. Sin informes públicos, cualquier decisión se verá envuelta en sospechas y conflictos entre partidos.

El corredor ferroviario pasa por Calatayud y Zaragoza, puntos estratégicos para Aragón; así, el debate no se limita solo a los raíles: también mide la confianza de los ciudadanos en aquellos que son responsables de mantenerlos en condiciones seguras.