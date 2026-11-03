Feijóo acusa a Sánchez de jugar con el futuro de Puente al dictado de las encuestas

Alberto Núñez Feijóo ha convertido la gestión política de la tragedia ferroviaria de Urda en el eje central de su oposición al Gobierno. El presidente del PP ha señalado a Pedro Sánchez, acusándolo de encargar sondeos para decidir si la destitución de Óscar Puente es rentable desde el punto de vista electoral.

Esta denuncia surge en un momento en que continúa la identificación y entrega de los cuerpos a los familiares. Feijóo argumenta que el Ejecutivo debería enfocar sus esfuerzos en esclarecer las responsabilidades, atender a los afectados y asegurar la seguridad ferroviaria, en lugar de evaluar las consecuencias políticas de una decisión ministerial. Su declaración resulta contundente, reflejando el tono habitual de una contienda política, pero también abre un debate importante: ¿cuándo debe un Gobierno asumir una responsabilidad política, antes o después de finalizar la investigación técnica?

Una acusación que eleva el tono

Durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Feijóo expresó que el Gobierno está pendiente de los sondeos para determinar si la destitución de Puente podría perjudicar o favorecer al PSOE. El líder popular describió esa postura como “infame”, “cruel” y “ruin”, además de conectar la supuesta estrategia de Moncloa con el “nivel moral” del Ejecutivo.

El líder de la oposición no presentó públicamente los sondeos ni especificó quién los había encargado. Su acusación se sustenta en informaciones divulgadas por diferentes medios y forma parte de una ofensiva política más amplia contra la respuesta del Gobierno al accidente. Por eso, resulta importante distinguir entre dos aspectos: la crítica de Feijóo, que exige una renuncia inmediata, y la investigación sobre las causas concretas del siniestro, que aún debe determinar las eventuales responsabilidades.

Feijóo ha insistido en que, de depender de él, Puente ya no ocuparía el cargo de ministro de Transportes. También ha solicitado que sea Sánchez quien comparezca ante la Diputación Permanente del Congreso, en lugar del titular del departamento. Su razonamiento es claro: la responsabilidad política última recae en el presidente, especialmente cuando una crisis afecta a un servicio público fundamental.

El precedente de Adamuz y el desgaste de Transportes

La controversia no se da en un vacío político. El Gobierno ha enfrentado críticas por la gestión de otros accidentes ferroviarios recientes, incluido el de Adamuz. Feijóo ha reprochado al Ejecutivo que intente centrar la atención en un controlador o en responsabilidades operativas concretas, sin abordar, a su juicio, los fallos en los sistemas de seguridad, el mantenimiento y la supervisión.

Este planteamiento busca mover el debate del error puntual hacia el funcionamiento global de la red. En política, el calendario también cuenta. El PP pretende convertir la seguridad ferroviaria, la gestión de infraestructuras y la rendición de cuentas en elementos esenciales de su estrategia electoral de cara al 29 de noviembre.

La presión sobre Puente presenta una particularidad: el ministro ha mantenido una alta visibilidad pública durante las crisis, con frecuentes declaraciones y una defensa directa de la actuación de su departamento. Esa visibilidad puede ayudar a transmitir control, pero también reúne sobre una sola figura el costo político de cualquier error. La política española, que suele premiar la presencia hasta que deja de hacerlo, refleja aquí una de sus viejas paradojas.

Elemento de la disputa Posición de Feijóo Continuidad de Puente Debería haber sido cesado Comparecencia parlamentaria Debería acudir Sánchez Prioridad del Gobierno Atención a las víctimas e investigación Crítica central Supuesto cálculo electoral mediante sondeos Alternativa ofrecida Gestión, rigor y experiencia

Una batalla sobre responsabilidad política

El Gobierno se enfrenta ahora a una tensión complicada de resolver. Una destitución inmediata podría interpretarse como un reconocimiento de responsabilidad antes de conocer las conclusiones de la investigación. En cambio, mantener al ministro permite a la oposición presentar su continuidad como una decisión defensiva y partidista.

En los sistemas democráticos, la responsabilidad política no requiere necesariamente una condena judicial ni una atribución técnica directa. Un ministro puede dejar su cargo por pérdida de confianza, fallos de coordinación o incapacidad para gestionar una respuesta pública convincente. Sin embargo, esta decisión también puede parecer oportunista si se toma únicamente para calmar la opinión pública.

El caso de Urda pone a Sánchez ante una disyuntiva con costos en ambas direcciones:

Si decide cesar a Puente, el PP podrá argumentar que la presión y las encuestas obligaron a la decisión.

Si lo mantiene, Feijóo insistirá en que Moncloa prioriza su supervivencia parlamentaria sobre las víctimas.

Si Sánchez se presenta, asumirá personalmente el desgaste.

Si delega las explicaciones en el ministro, la oposición podrá acusarle de esconderse.

La acusación de Feijóo aún no demuestra que Moncloa haya tomado una decisión basada en estudios demoscópicos. No obstante, revela, sin duda, el terreno que ha elegido el PP: presentar al Gobierno como una maquinaria de cálculo electoral, incluso en los momentos más oscuros de luto público.

El debate parlamentario programado para este martes servirá para evaluar si el Ejecutivo ofrece explicaciones sobre la cadena de decisiones, los protocolos de seguridad y la atención a las familias. Más allá del choque entre Sánchez y Feijóo, el dato político más sensible es que cada accidente ferroviario vuelve a reabrir preguntas pendientes sobre mantenimiento, supervisión y coordinación institucional.

Mientras tanto, la controversia ha sumado una ironía amarga al expediente: el futuro de un ministro ahora depende de dos investigaciones paralelas, una técnica para esclarecer lo sucedido y otra política —real o atribuida— para entender cuánto podría costar electoralmente actuar.