La Policía desaloja definitivamente la acampada perroflauta de la Puerta del Sol tras cinco semanas de incertidumbre

Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena.

Aunque a buen seguro que los comerciantes de la zona no podrán recuperar las pérdidas sufridas durante estas semanas.

Esta madrugada del 3 de noviembre de 2026, la madrileña Puerta del Sol recuperó la imagen de una plaza pública, dejando atrás el aspecto de campamento improvisado.

La Policía Nacional, junto a la Policía Municipal, llevó a cabo el desalojo definitivo de la acampada tras un largo periodo de cinco semanas, resultando en dos detenciones por resistencia a la autoridad.

La acción se inició alrededor de las tres de la mañana, transcurriendo sin incidentes de gravedad. Los agentes se encargaron de desmontar las tiendas y los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid trasladaron el material a depósitos municipales, donde sus dueños podrán recuperarlo. Este desalojo se produce tras semanas de crecimiento de la ocupación, que no solo se mantuvo, sino que se extendió.

Una plaza convertida en prueba de autoridad

El desafío político no radica solo en la simple existencia de una acampada. Aunque una concentración puede ampararse en derechos fundamentales, también debe ajustarse a normas y decisiones administrativas, especialmente cuando afecta a la seguridad, la salud pública, la movilidad o el uso adecuado del espacio público. En Sol, la percepción fue otra: la de una autoridad que se limitó a observar cómo el campamento tomaba forma y tamaño.

La responsabilidad en este asunto recae en Francisco Martín, el exdelegado del Gobierno en Madrid. Durante su mandato, la acampada se consolidó a pesar de las quejas y las señales de deterioro en el entorno. La Administración parecía paralizada, atrapada entre el miedo a actuar y la comodidad de evitar decisiones difíciles.

Como resultado, se generó una paradoja difícil de entender. A medida que el tiempo avanzaba, desalojar el recinto se volvía cada vez más complicado. La inacción inicial ofreció a la ocupación una apariencia de normalidad, lo que hacía que cualquier intervención posterior pareciera una provocación, en lugar de ser vista como una necesidad.

La política de orden público no puede basarse en esperar que las situaciones se solucionen por sí solas, menos aún en uno de los puntos más emblemáticos y concurridos de Madrid. La Puerta del Sol no es un terreno abandonado ni un barrio periférico sin actividad; es un área central, turística y simbólica. Cada tienda que permanecía instalándose durante semanas proyectaba una imagen de descontrol institucional.

Tras cinco semanas, desde el 26 de septiembre de 2026, por fin queda desalojada la acampada de los perroflautas en la Puerta del Sol. La Policía Nacional, por fin, recibió la orden de entrar y exigir la retirada ipso facto del campamento Quechua. https://t.co/FgnFkhH34j — Luis Rioja (@miescano351) November 3, 2026

El coste de llegar tarde

El desalojo se ha realizado finalmente sin grandes altercados, pero la aparente normalidad de la operación no elimina las cuestiones que surgen. Si la intervención era posible, ¿por qué no se llevó a cabo antes? Y si había obstáculos legales, ¿por qué no se comunicaron claramente desde el primer momento?

La Delegación del Gobierno debía ofrecer transparencia en lugar de permanecer en silencio. La ciudadanía tenía derecho a saber:

Qué autorizaciones o comunicaciones tenían lugar.

Qué riesgos para la seguridad y la salubridad se habían evaluado.

Qué incidentes se habían registrado.

Qué medidas se tomaron para proteger a comerciantes, vecinos y usuarios de la plaza.

Por qué la intervención final se demoró durante cinco semanas.

Este incidente vuelve a resaltar una debilidad recurrente en la gestión socialista en materia de seguridad: la tendencia a confundir prudencia con aplazamiento. La prudencia implica evaluar riesgos y actuar; el aplazamiento, en cambio, permite que los problemas se agraven. En Sol, el paso del tiempo actuó como un amplificador de este conflicto.

Además, queda en entredicho la credibilidad de la Delegación del Gobierno. Una institución encargada de equilibrar la protesta con la convivencia no puede presentarse como un actor ausente. Si la autoridad solo actúa cuando el problema se convierte en noticia, envía un mensaje claro: la presión pública es más efectiva que el cumplimiento habitual de las normas.

Dos detenidos y una incógnita política

El operativo culminó con dos detenciones por resistencia a la autoridad. Aunque este número es modesto en comparación con desalojos más conflictivos, evidencia que la retirada no era simplemente una mudanza acordada. Fue necesario desplegar fuerzas policiales y organizar una operación nocturna para recuperar un espacio que ya se había normalizado como ocupado.

La Policía tuvo también que colaborar con los servicios municipales para remover tiendas y enseres. La imagen final refleja una metáfora administrativa: primero se permitió que el campamento se ampliara y, posteriormente, se mobilizó un amplio dispositivo para desmantelarlo.

El relevo de Martín suma un componente político a esta situación. El nuevo encargado de la Delegación deberá demostrar que la institución no actúa solo ante la controversia. La ciudadanía no demanda una política de mano dura constante, pero sí criterios claros, explicaciones abiertas y decisiones coherentes. Una plaza emblemática no puede depender de la paciencia de sus vecinos ni del momento en que el problema deje de ser un tema viral en redes sociales.

La curiosidad final radica en que la normalización del espacio ha requerido solo unas horas de intervención, mientras que la ocupación tardó cinco semanas en transformarse en una cuestión de Estado en miniatura. En política, a menudo el coste más visible no proviene de tomar decisiones difíciles, sino del tiempo excesivo en atreverse a hacerlas.