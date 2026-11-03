Sirera promete tumbar la conexión del tranvía por la Diagonal si alcanza la alcaldía de Barcelona

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha anunciado que no permitirá la conexión del tranvía por la avenida Diagonal si consigue convertirse en alcalde de la capital catalana tras las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027. El dirigente popular ha cargado contra el Gobierno de Jaume Collboni por su intención de licitar las obras que unirán los tramos del tranvía entre Verdaguer y Francesc Macià, un proyecto que contempla una inversión de 217 millones de euros y varios años de trabajos.

Sirera considera que el Ejecutivo municipal no debería comprometer una actuación de semejante envergadura cuando faltan poco más de seis meses para los próximos comicios. Por ello, ha exigido a Collboni que paralice la licitación y permita que sea el Gobierno municipal que salga de las urnas quien decida sobre el futuro de la infraestructura.

«Collboni no puede hipotecar la movilidad de Barcelona a seis meses de las elecciones», ha advertido el presidente del grupo municipal popular, que considera que una decisión de estas características no puede quedar condicionada por las prisas del actual Ejecutivo.

El PP alerta del impacto sobre el tráfico en la Diagonal

Uno de los principales motivos de rechazo de los populares es el impacto que las obras pueden tener sobre la circulación. Según ha denunciado Sirera, la conexión supondrá la eliminación de un carril para los vehículos que acceden a Barcelona por la Diagonal, uno de los principales ejes viarios de la ciudad.

El dirigente popular teme que esta modificación agrave los problemas de congestión que ya sufren diariamente miles de conductores y considera que no tiene sentido impulsar una infraestructura de estas características si su ejecución termina dificultando los desplazamientos por la capital catalana.

«Barcelona necesita mejorar su transporte público, pero no a costa de colapsar sus principales accesos. No tiene ningún sentido gastar cientos de millones de euros en una infraestructura que puede empeorar la movilidad de miles de personas», ha señalado.

Las obras entre Verdaguer y Francesc Macià supondrán, según los datos trasladados por el PP, una inversión de 217 millones de euros y un periodo de ejecución de cuatro años, que incluso podría prolongarse. Un calendario que, a juicio de Sirera, hace todavía más necesario que la decisión se someta al debate político y ciudadano antes de comprometer definitivamente el proyecto.

La línea 9 del metro frente a la conexión del tranvía

El presidente del PP barcelonés también ha cuestionado las prioridades del Gobierno municipal. Sirera considera que la conexión del tranvía por la Diagonal no constituye una necesidad urgente para la ciudad, especialmente cuando todavía existen infraestructuras esenciales pendientes de completar.

En este sentido, ha señalado directamente a la línea 9 del metro, cuyas obras se prolongan desde hace más de veinte años. Para los populares, Barcelona debería concentrar sus recursos en resolver las carencias de su red de transporte público antes de destinar cientos de millones de euros a una nueva infraestructura.

Como alternativa a la conexión del tranvía, Sirera ha defendido reforzar la línea X1 de autobús, incorporando vehículos de mayor capacidad y aumentando sus frecuencias. Una solución que, según sostiene, permitiría mejorar la movilidad entre ambos extremos sin necesidad de afrontar unas obras que modificarán durante años la circulación por la Diagonal.

Vecinos y comerciantes, en el centro de las críticas

Sirera también ha reclamado al Ayuntamiento que escuche a los vecinos, comerciantes y usuarios habituales de la avenida antes de avanzar en la licitación. El dirigente popular advierte de que la transformación puede tener consecuencias sobre la actividad económica de la zona y afectar a servicios esenciales.

«Esta transformación puede afectar a la circulación de los autobuses, a los servicios de emergencia y a los vecinos y comerciantes de la zona», ha advertido.

El PP considera que el Gobierno municipal debe valorar todas estas consecuencias antes de adoptar una decisión que condicionará la movilidad de Barcelona durante los próximos años.

Una de las grandes batallas electorales de Barcelona

Con este anuncio, Sirera sitúa la conexión del tranvía en el centro de su discurso político de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. El dirigente popular no se limita a reclamar que se retrase la licitación, sino que ha convertido su rechazo al proyecto en un compromiso electoral: si alcanza la alcaldía, no ejecutará la unión de los dos tramos del tranvía.

«Barcelona necesita un transporte público eficaz, pero también necesita que sus calles funcionen», ha concluido.

La polémica vuelve así a enfrentar dos modelos de movilidad para la capital catalana. Mientras el Gobierno de Collboni pretende avanzar con una infraestructura que lleva años protagonizando el debate municipal, el PP reclama frenar su ejecución y replantear las prioridades de inversión en transporte público.