¡Bochornoso! Pedro Sánchez usa el nombramiento de Carlos Cuerpo al frente de Transportes para volver a elogiar a Óscar Puente

Convierte una tragedia poco menos que en una noticia que habría que celebrar por todo lo alto.

Pedro Sánchez volvió a transformar una decisión administrativa en un acto de propaganda política. Durante la declaración institucional sobre el relevo, el presidente no se limitó a detallar los motivos por los cuales Carlos Cuerpo asume el liderazgo de Transportes, sino que también se tomó el tiempo de alabar, una vez más y sin ningún tipo de freno, a Óscar Puente.

Este movimiento se produce tras la dimisión del anterior ministro, quien dejó su cargo después del accidente ferroviario de Urda y decidió no presentarse a las elecciones generales del 29 de noviembre. Aunque la salida buscaba poner fin a una crisis, Sánchez optó por dejar abierto el capítulo del homenaje. En la política española, hasta una sustitución temporal puede transformarse en un mitin con todos los formalismos institucionales:

El ministro de Transportes, Oscar Puente, decidió renunciar a su cargo primero por empatía con las víctimas, en segundo lugar por coherencia y finalmente por dignidad política. Una decisión que como presidente del Gobierno acepto con gratitud y con respeto. A lo largo de estos años, el ministro Puente ha trabajado sin descanso para mejorar la vida de nuestro país y particularmente la movilidad de nuestros ciudadanos. Y ha tenido que enfrentarse a grandes desafíos. Y ha tenido que enfrentarse a grandes desafíos que ha sabido abordar con dedicación, con transparencia y con integridad.

¡Flipante! Pedro Sánchez convierte el anuncio institucional del relevo de Óscar Puente por Carlos Cuerpo como ministro de Transportes para ensalzar al dimisionario titular ministerial. https://t.co/TqFenDlTyp — Luis Rioja (@miescano351) November 4, 2026

Esta semana lo ha vuelto a hacer. El ministro Puente ha dado la cara, ha dado explicaciones, también ha aportado soluciones a una sociedad que las exigía y que también las merecía. Y después ha dado un paso a un lado. Lo ha hecho para demostrar en primer lugar a las víctimas el enorme respeto que la sociedad y, por supuesto, su Gobierno sienten. Y para demostrar que no todos los servidores públicos somos iguales. Con su renuncia, Óscar ayuda a que España recupere la confianza no solo en nuestro sistema ferroviario, sino también en la dignidad política.

Procedió a anunciar el nombre del sustituto de Puente:

Ahora nuestro deber es honrar su gesto y seguir trabajando. Desde el Gobierno vamos a continuar haciendo todo lo que esté en nuestras manos para asistir a las personas que se han visto golpeadas por este terrible accidente. Y para recuperar la normalidad en nuestra alta velocidad. Y con este objetivo, y teniendo en cuenta que queda menos de un mes para las elecciones generales, he informado al jefe del Estado que he decidido que el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, asuma de forma transitoria la gestión del Ministerio de Transportes y de Movilidad Sostenible. Asunción que formalizaremos mediante real decreto en el Boletín Oficial del Estado. Extraordinario.

Y lisonjeó a Cuerpo al tiempo que aprovechó para criticar a quienes, según él, polarizan la vida política:

El vicepresidente Cuerpo ha demostrado en esta legislatura una enorme capacidad de gestión e integridad y un talante que nuestra política y nuestro país necesitan. Por eso estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente. Sé que vivimos tiempos de mucha polarización, de ruido y de una extraordinaria deshumanización. A algunos les gustaría que todo se rompiera. Porque viven del enfrentamiento y del miedo. Pero este Gobierno, como este país, ha salido siempre más fuerte de cada crisis y esta vez lo vamos a volver a hacer. Dando la cara y dando respuestas que defiendan los intereses de la mayoría social y sigan haciendo a España avanzar.

Un relevo temporal con aroma electoral

Carlos Cuerpo, actual vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, se perfila como una solución de emergencia para liderar Transportes hasta que se celebren las elecciones. Su perfil técnico, además de su ausencia en las listas del PSOE, favorecen una designación que el Gobierno presenta como práctica y de carácter temporal.

La elección también pone de manifiesto las dificultades de la Moncloa para hallar un reemplazo natural en el departamento. La dimisión de Puente ocurrió tras una locuaz comparecencia en el Parlamento de más de cuatro horas, donde defendió su gestión y, finalmente, anunció su salida. Hasta ese momento, el Ejecutivo había afirmado que no habría cese ni renuncia.

Mientras que el Gobierno se ve obligado a proyectar una imagen de control, la solución elegida sugiere improvisación. Cuerpo no forma parte del círculo político de Transportes ni ha forjado su carrera en la gestión ferroviaria. Su principal ventaja es otra: ofrece una imagen técnica que permite a Sánchez ganar tiempo sin tener que abrir un conflicto interno por la cartera.

Cuerpo hereda una cartera en llamas

El nuevo titular deberá gestionar un ministerio sometido a una presión desmedida y con un escaso margen para establecer una política propia. Su misión inmediata será asegurar la continuidad administrativa, atender las demandas derivadas de los accidentes y prevenir que Transportes se convierta en el centro de la campaña electoral.

La designación también plantea una interrogante política: si Cuerpo continúa con Economía y además asume Transportes, el Gobierno estaría concentrando demasiado poder en una sola figura en un periodo especialmente sensible. Si el relevo es exclusivamente provisional, el Ejecutivo estaría admitiendo que carece de una solución estable. En caso de que se extienda, surgirán críticas por acumulación de funciones.

Lo más revelador está en el calendario. La decisión se ha tomado a escasas semanas de las elecciones del 29 de noviembre, cuando cada comparecencia, cada visita y cada palabra presidencial se interpretan en clave electoral. El nombramiento técnico puede parecer neutral, pero la defensa pública de Puente deja claro que la Moncloa no desea perder el relato construido alrededor de su ministro más combativo.

Puente se aleja del Gobierno, renuncia a las listas y deja una cartera ensombrecida por la crisis. Sánchez, sin embargo, parece decidido a que su despedida se asemeje más a un homenaje que a una rendición de cuentas. Y es precisamente esa diferencia la que encierra toda la carga política del relevo.