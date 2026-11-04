Carlos Cuerpo destituye al presidente de ADIF en plena crisis ferroviaria

La crisis del sistema ferroviario en España entra en una nueva etapa. Luis Pedro Marco de la Peña ha sidodestituido este miércoles de la presidencia de Adif después de mantener un encuentro con Carlos Cuerpo, quien acaba de asumir de forma temporal las competencias del Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente.

Este cambio impacta en el organismo encargado de gran parte de la red ferroviaria estatal. Además, se produce tras el accidente ocurrido en Urda (Toledo) y en un marco de presión política, inconvenientes operativos y demandas de responsabilidades. Hasta el momento, el Gobierno no ha aclarado las razones específicas de este cambio ni quién tomará el relevo.

Una salida vinculada a la crisis ferroviaria

Marco de la Peña llegó a la reunión con Cuerpo para informar sobre el accidente de Urda. Su permanencia ya se encontraba en entredicho desde que varios siniestros ferroviarios ocurrieron a lo largo del año, entre ellos el de Adamuz, lo que llevó a diversos grupos opositores y organizaciones sindicales a exigir su salida.

La reunión tuvo lugar pocas horas después de que Pedro Sánchez encargara a Cuerpo la dirección provisional de Transportes. Asimismo, el vicepresidente económico convocó a José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y hasta ahora uno de los principales responsables políticos del ámbito ferroviario.

Esta secuencia indica que el Ejecutivo busca tomar el mando directo de una crisis que ha socavado la confianza de los usuarios. La salida de Marco de la Peña, aunque significativa, no resuelve por completo los problemas de seguridad, mantenimiento o coordinación que aquejan al sector, pero sí desplaza el enfoque de la gestión política.

Durante su mandato al frente de Adif, el presidente cesado defendió la urgencia de revisar el sistema ferroviario y de llevar a cabo reformas que eviten futuros accidentes. Sin embargo, esas justificaciones no han logrado silenciar las críticas sobre la administración de la red y la respuesta institucional ante los incidentes.

El acuerdo de financiación queda como primer reto

El cambio en la presidencia coincide con la aprobación, el mismo día, de un marco de financiación por parte del consejo de administración de Adif para el periodo 2026-2030. Este acuerdo estipula una inversión de aproximadamente 20.000 millones de euros para infraestructuras y mantenimiento de la red.

Esta cifra hace que el relevo se convierta en una decisión especialmente delicada. Quien esté al frente tendrá la tarea de llevar a cabo un ambicioso programa financiero, mientras se revisan los protocolos de seguridad y la capacidad de reacción ante averías y accidentes.

Entre las prioridades inmediatas destacan:

Fortalecer el mantenimiento de vías, estaciones y sistemas de señalización.

Esclarecer las responsabilidades administrativas a raíz de los recientes siniestros.

Coordinar las actuaciones de Adif , Renfe y el Ministerio de Transportes.

, y el Ministerio de Transportes. Recuperar la confianza de los viajeros mediante información ágil y verificable.

Asegurar que la inversión comprometida llegue a las regiones con mayores dificultades operativas.

La presión del calendario se intensifica. La dirección saliente ha dejado aprobado el marco financiero, pero la nueva cúpula deberá transformarlo en acciones concretas. El temor es que el cambio político frene las decisiones técnicas ya programadas.

Cuerpo busca controlar una cartera en crisis

Cuerpo llega al Ministerio de Transportes desde el ámbito económico, sin experiencia directa en la gestión diaria del sistema ferroviario. Su primera medida ha sido convocar a los responsables de Adif y de la Secretaría de Estado para obtener información directa y organizar la respuesta del Gobierno.

También ha quedado en entredicho la continuidad de Santano. Su departamento supervisa áreas claves de la política ferroviaria, incluida la relación con Adif y Renfe. La posibilidad de nuevos cambios abre la puerta a una reestructuración más amplia en la organización ministerial.

El Ejecutivo enfrenta así dos retos paralelos: gestionar la crisis política y garantizar la continuidad operativa. Cuerpo deberá decidir rápidamente si nombra a un nuevo presidente de Adif o si opta por una solución provisional mientras se llevan a cabo las investigaciones sobre los accidentes.

La evolución de la situación dependerá de tres aspectos:

Las conclusiones técnicas sobre el siniestro de Urda. La capacidad del Gobierno para explicar qué falló y quién debía actuar. La rapidez con la que Adif implemente las inversiones previstas hasta 2030.

El relevo de Marco de la Peña supone el primer movimiento aparente de una nueva era. La siguiente decisión, respecto al nombre de su sucesor, revelará si el Gobierno busca una transición administrativa o un cambio más profundo en el sistema ferroviario. La red necesita ambas cosas: la estabilidad para funcionar y modificaciones suficientes que permitan recuperar la confianza perdida.