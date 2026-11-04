¡Igualito que con los enchufados de Adif! Una integrante del Consejo de Seguridad Nuclear alega que no hace falta ser experto en la materia

Es la que ya se conoce como ‘doctrina Adif’.

Si Óscar Puente relevó en esa empresa a varios técnicos para poner a gente con el carnet del PSOE, ¿por qué esa práctica no podía haberse dado en otros ámbitos?

En el año 2025, en una comparecencia parlamentaria, se pudo ver a la socialista Pilar Lucio explicando con total naturalidad que para ocupar su puesto en el Consejo de Seguridad Nuclear no resulta imprescindible contar con experiencia en la materia.

Ahora se entiende por qué Óscar Puente colocó a amiguetes en Adif sin los comocimientos suficientes o por qué Ábalos y Koldo enchufaron, y nunca mejor dicho a amiguitas, en diferentes empresas del Ministerio de Transportes. Tal y como recuerda @pedropcelis vean a esta elementa,… pic.twitter.com/jbpTgyu9rL — Luis Rioja (@miescano351) November 4, 2026

Nombramientos sin requisitos técnicos

Pilar Lucio, integrante del Consejo de Seguridad Nuclear, afirmó de forma ufana que su designación no exigía conocimientos específicos e incluso, ya rizando el rizo, que hasta tener más preparación podía ser contraproducente, palabras pronunciadas en abril de 2025:

Para ser un consejero o consejera del Consejo de Seguridad Nuclear independiente y neutral no es imprescindible tener conocimientos técnicos extraordinarios en esta materia, aunque evidentemente ayuda. Pero cuidado, que a lo mejor tener demasiados conocimientos también es contraproducente.

Y como premio a esta ‘joya’, eñ Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) nombró semanas después como vicepresidenta a la consejera Pilar Lucio.

El 9 de mayo de 2025, el organismo público aprovechó un comunicado en el que daba luz verde a un cambio en el plazo para la ejecución de una prueba de fugas en la central de Almaraz (Extremadura) para anunciar el nombramiento de la consejera como nueva vicepresidenta del pleno del CSN. El pleno es el órgano superior de dirección del Consejo de Seguridad Nuclear y está constituido por un presidente y cuatro consejeros. Pilar Lucio, en su nuevo puesto, podrá sustituir al presidente en los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad.

La nueva vicepresidenta es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y completó esa formación con algunos posgrados vinculados a esa materia. Durante su carrera profesional trabajó como directora de estudios sociológicos en el Ayuntamiento de Badajoz (Extremadura) y en la mancomunidad de municipios del Valle del Jerte (también en Extremadura), además de ser consejera de Igualdad y Empleo con el PSOE (2007-2011) y diputada nacional (2011-2019) por el mismo partido.