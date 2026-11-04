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COLONIZACIÓN DE PUESTOS PÚBLICOS CON CARNET DEL PSOE

¡Igualito que con los enchufados de Adif! Una integrante del Consejo de Seguridad Nuclear alega que no hace falta ser experto en la materia

Pilar Lucio presume de carecer de conocimientos técnicos para su cargo, en sintonía con otros nombramientos controvertidos en ministerios y empresas dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez

¡Igualito que con los enchufados de Adif! Una integrante del Consejo de Seguridad Nuclear alega que no hace falta ser experto en la materia
Pilar Lucio. Youtube.
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Es la que ya se conoce como ‘doctrina Adif’.

Si Óscar Puente relevó en esa empresa a varios técnicos para poner a gente con el carnet del PSOE, ¿por qué esa práctica no podía haberse dado en otros ámbitos?

En el año 2025, en una comparecencia parlamentaria, se pudo ver a la socialista Pilar Lucio explicando con total naturalidad que para ocupar su puesto en el Consejo de Seguridad Nuclear no resulta imprescindible contar con experiencia en la materia.

Nombramientos sin requisitos técnicos

Pilar Lucio, integrante del Consejo de Seguridad Nuclear, afirmó de forma ufana que su designación no exigía conocimientos específicos e incluso, ya rizando el rizo, que hasta tener más preparación podía ser contraproducente, palabras pronunciadas en abril de 2025:

Para ser un consejero o consejera del Consejo de Seguridad Nuclear independiente y neutral no es imprescindible tener conocimientos técnicos extraordinarios en esta materia, aunque evidentemente ayuda. Pero cuidado, que a lo mejor tener demasiados conocimientos también es contraproducente.

Y como premio a esta ‘joya’,  eñ Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) nombró semanas después como vicepresidenta a la consejera Pilar Lucio.

El 9 de mayo de 2025, el organismo público aprovechó un comunicado en el que daba luz verde a un cambio en el plazo para la ejecución de una prueba de fugas en la central de Almaraz (Extremadura) para anunciar el nombramiento de la consejera como nueva vicepresidenta del pleno del CSN. El pleno es el órgano superior de dirección del Consejo de Seguridad Nuclear y está constituido por un presidente y cuatro consejeros. Pilar Lucio, en su nuevo puesto, podrá sustituir al presidente en los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad.

La nueva vicepresidenta es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y completó esa formación con algunos posgrados vinculados a esa materia. Durante su carrera profesional trabajó como directora de estudios sociológicos en el Ayuntamiento de Badajoz (Extremadura) y en la mancomunidad de municipios del Valle del Jerte (también en Extremadura), además de ser consejera de Igualdad y Empleo con el PSOE (2007-2011) y diputada nacional (2011-2019) por el mismo partido.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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